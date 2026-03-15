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19:21 - Presles : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Presles comme partout en France. Avec ses 34,16% de cadres supérieurs pour 3 994 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. L'existence de 274 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (88,76%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Avec 213 résidents étrangers, Presles se classe comme un exemple d'ouverture au monde. Parmi cette mosaïque sociale, 47,43% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 651,37 €, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. Presles manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en transition.

17:57 - Où en est le RN à Presles aux municipales ? Le mouvement nationaliste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections locales à Presles il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 21,32% des suffrages lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 41,43% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 20,07% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Presles comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 32,41% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 34,32% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 47,20% lors du vote définitif.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Presles au crible Pour rappel, la participation s'élevait à 29,10 % à Presles lors des municipales de 2020, un score très inférieur aux 44,7 % du pays alors que le pays était effrayé par le Covid. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a toutefois été évalué à 80,28 %. Le nombre de votants aux élections législatives a évolué quant à lui de 54,58 % au premier tour en 2022 à 73,58 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes se situait à 59,18 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). Zoomer sur ces variations lors des cinq derniers scrutins permet in fine d'identifier Presles comme une contrée assez participative par rapport au reste de la France. Dans le cadre de cette élection municipale de 2026 à Presles, cette réalité aura quoi qu'il en soit un rôle déterminant sur les résultats locaux.

15:59 - Les surprises de l'année électorale 2024 à Presles La préférence des électeurs de Presles a évolué lors de la très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter un fief de la majorité présidentielle, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Pour le tour unique des européennes 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (32,41%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Presles avaient ensuite placé en tête Nadejda Remy (Rassemblement National) avec 34,32% au premier tour, devant Guillaume Vuilletet (Majorité présidentielle) avec 28,78%. C'est néanmoins Ayda Hadizadeh (Union de la gauche) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 52,80% des suffrages exprimés.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Presles : les résultats à analyser La synthèse des votes de 2022 dépeint Presles comme une ville acquise au bloc central. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Presles choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 27,64% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 21,32%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 58,57% pour Emmanuel Macron, contre 41,43% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Presles portaient leur choix sur Guillaume Vuilletet (Ensemble !) avec 25,10% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Guillaume Vuilletet virant de nouveau en tête avec 56,26% des voix.

12:58 - Les impôts locaux ont-ils baissé à Presles avant les élections municipales de 2026 ? Reflet d'une pression fiscale en diminution depuis 2020 à Presles, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 29,87 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant 171 970 €, marquant une forte baisse face aux 1 917 630 € récoltés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Presles est passé à un peu moins de 43,94 % en 2024 (contre 26,76 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Presles a atteint 1 101 € en 2024 (contre 1 412 € en 2020).

11:59 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Presles Les résultats des précédentes municipales à Presles ont livré un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. Unique liste en présence, 'Liste d'interet communal de la majorite sortante' menée par Pierre Bemels a naturellement recueilli 697 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition a naturellement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette élection de 2026 à Presles, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. L'enjeu à l'occasion des résultats de ces municipales sera de déterminer si une réelle opposition parvient à se fédérer face à cette hégémonie. C'est probablement dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur que la réponse est à trouver.