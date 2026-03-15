Résultat municipale 2026 à Presles (95590) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Presles. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Presles, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Presles [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Céline CAUDRON
Céline CAUDRON PRESLES 2026 		503 52,73%
David GRANDINETTI
David GRANDINETTI ENSEMBLE POUR PRESLES 		308 32,29%
Hervé SOUPRAYEN
Hervé SOUPRAYEN PRESLES A COEUR DE VILLAGE 		143 14,99%
Participation au scrutin Presles Partiels *
Taux de participation 68,86%
Taux d'abstention 31,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Nombre de votants 975

* Résultats partiels sur 50% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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