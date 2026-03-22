Résultat municipale 2026 à Preuilly-sur-Claise (37290) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Preuilly-sur-Claise a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Preuilly-sur-Claise, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Preuilly-sur-Claise [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Chantal PINKOSZ
Chantal PINKOSZ (12 élus) VIVRE ET AGIR ENSEMBLE POUR PREUILLY SUR CLAISE 		287 60,17%
  • Chantal PINKOSZ
  • Jean-Michel CHEDOZEAU
  • Priscilla LORET
  • Jean-Baptiste SÈVE
  • Laurence WERY
  • Jiquel CLÉMENT
  • Marie-José STAMFELJ
  • Gérard THOREAU
  • Marie-Charlotte CISSÉ
  • Jean-François VÉRON
  • Michelle AMBERT
  • Serge CANOUET
Mathieu BARTHÉLEMY
Mathieu BARTHÉLEMY (3 élus) Preuilly UN ÉLAN Commun 		190 39,83%
  • Mathieu BARTHÉLEMY
  • Catherine ROBUCHON
  • Emmanuel PERTUISET
Participation au scrutin Preuilly-sur-Claise
Taux de participation 71,19%
Taux d'abstention 28,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,72%
Nombre de votants 514

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Preuilly-sur-Claise - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Chantal PINKOSZ
Chantal PINKOSZ (Ballotage) VIVRE ET AGIR ENSEMBLE POUR PREUILLY SUR CLAISE 		249 48,73%
Mathieu BARTHÉLEMY
Mathieu BARTHÉLEMY (Ballotage) Preuilly UN ÉLAN Commun 		151 29,55%
Antoine CHABOISSON
Antoine CHABOISSON (Ballotage) PREUILLY AU COEUR DU SUD TOURAINE 		111 21,72%
Participation au scrutin Preuilly-sur-Claise
Taux de participation 73,68%
Taux d'abstention 26,32%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Nombre de votants 532

Villes voisines de Preuilly-sur-Claise

En savoir plus sur Preuilly-sur-Claise