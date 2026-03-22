Résultat municipale 2026 à Preuilly-sur-Claise (37290) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Preuilly-sur-Claise a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Preuilly-sur-Claise, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Preuilly-sur-Claise [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Chantal PINKOSZ (12 élus) VIVRE ET AGIR ENSEMBLE POUR PREUILLY SUR CLAISE
|287
|60,17%
|
|Mathieu BARTHÉLEMY (3 élus) Preuilly UN ÉLAN Commun
|190
|39,83%
|
|Participation au scrutin
|Preuilly-sur-Claise
|Taux de participation
|71,19%
|Taux d'abstention
|28,81%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|4,47%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,72%
|Nombre de votants
|514
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Preuilly-sur-Claise - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Chantal PINKOSZ (Ballotage) VIVRE ET AGIR ENSEMBLE POUR PREUILLY SUR CLAISE
|249
|48,73%
|Mathieu BARTHÉLEMY (Ballotage) Preuilly UN ÉLAN Commun
|151
|29,55%
|Antoine CHABOISSON (Ballotage) PREUILLY AU COEUR DU SUD TOURAINE
|111
|21,72%
|Participation au scrutin
|Preuilly-sur-Claise
|Taux de participation
|73,68%
|Taux d'abstention
|26,32%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,44%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,50%
|Nombre de votants
|532
Election municipale 2026 à Preuilly-sur-Claise [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Preuilly-sur-Claise sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Preuilly-sur-Claise.
L'actu des élections municipales 2026 à Preuilly-sur-Claise
18:38 - Preuilly-sur-Claise classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution
Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux de la présidentielle et des législatives de 2022. Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Preuilly-sur-Claise avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (25,41%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 18,23% des suffrages. Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Preuilly-sur-Claise soutenaient en priorité Henri Alfandari (Ensemble !) avec 32,88% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Henri Alfandari culminant à 63,01% des suffrages exprimés localement.
15:57 - Élections de 2020 à Preuilly-sur-Claise : une élection pliée dès le premier round
Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Preuilly-sur-Claise se sont avérés particulièrement parlants sur le paysage politique local. Au terme du premier tour à l'époque, Jean-Paul Charrier a devancé tous ses rivaux avec 274 soutiens (57,68%). Derrière, Mathieu Barthélemy a rassemblé 28,00% des voix. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Patrick Cron, obtenant 14,31% des voix. Cette victoire écrasante a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Preuilly-sur-Claise, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. La tâche s'annonce colossale ce dimanche pour les forces d'opposition devant cette victoire écrasante, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.
13:58 - Un duel pour le 2e tour des élections de Preuilly-sur-Claise
La bataille électorale a donc bel et bien une suite ce dimanche, avec Chantal Pinkosz et sa liste "Vivre Et Agir Ensemble Pour Preuilly Sur Claise" et la liste "Preuilly Un Élan Commun" emmenée par Mathieu Barthélemy, selon les listes des candidats pour le deuxième tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Il faut rappeler le retrait de Antoine Chaboisson, qui pouvait pourtant rester dans la course après un résultat initial qualificatif. À 18 heures, le bureau de vote de Preuilly-sur-Claise fermera ses portes en prévision du dépouillement.
11:59 - Un premier constat à Preuilly-sur-Claise avec les résultats du 1er tour
Les élections municipales 2026 à Preuilly-sur-Claise ont vu Chantal Pinkosz prendre la première place dimanche dernier avec 48,73 % des voix. Mathieu Barthélemy s'est classé deuxième avec 29,55 %. La confrontation a nettement tourné à l'avantage de la leader. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Antoine Chaboisson est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Enfin, concernant la participation à Preuilly-sur-Claise, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 26,32 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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