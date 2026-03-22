Résultat municipale 2026 à Privas (07000) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Privas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Privas, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Privas [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel VALLA (21 élus) PASSION PRIVAS
|1 416
|44,43%
|
|Mathieu MOREAU (6 élus) PRIVAS, C'EST VOUS !
|1 327
|41,64%
|
|Frédéric LABROT (2 élus) UNION POUR PRIVAS
|444
|13,93%
|
|Participation au scrutin
|Privas
|Taux de participation
|56,85%
|Taux d'abstention
|43,15%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,68%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,07%
|Nombre de votants
|3 277
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Privas - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel VALLA (Ballotage) PASSION PRIVAS
|1 239
|40,60%
|Mathieu MOREAU (Ballotage) PRIVAS, C'EST VOUS !
|1 135
|37,19%
|Frédéric LABROT (Ballotage) UNION POUR PRIVAS
|678
|22,21%
|Participation au scrutin
|Privas
|Taux de participation
|55,12%
|Taux d'abstention
|44,88%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,21%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,48%
|Nombre de votants
|3 169
Election municipale 2026 à Privas [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Privas sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Privas.
L'actu des élections municipales 2026 à Privas
18:35 - Que retenir pour l'année de la dissolution à Privas ?
Hervé Saulignac (Union de la gauche) avait enlevé le premier tour des élections des députés à Privas en juin 2024 avec 45,54%. Céline Porquet (Rassemblement National) était à la deuxième place avec 31,34%. Le second round n'a pas changé grand chose, Hervé Saulignac culminant à 60,70% des suffrages exprimés sur place. Lors des élections européennes quelques semaines plus tôt, le podium à Privas s'était cette fois forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (28,46%), en tête de peloton devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (16,92%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (12,10%). Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 révèle ainsi que Privas demeurait à l'époque un secteur difficile à classer.
15:57 - Le bilan de la dernière élection municipale à Privas
L'étude des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Privas est riche d'enseignements. À l'occasion de la première consultation électorale, Michel Valla (Divers droite) a fait la course en tête en totalisant 1 195 soutiens (51,86%). À sa poursuite, Souhila Boudali-Khedim (Divers gauche) a capté 25,00% des bulletins valides. Cette victoire écrasante dès le premier tour a clôturé le match d'emblée. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette municipale 2026 à Privas, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Les forces d'opposition devront déplacer des montagnes ce dimanche afin de contester cette domination, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Pour le 2e tour de la municipale de Privas, une triangulaire incertaine
Comme le montrent les candidatures au deuxième tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les électeurs doivent donc départager Frédéric Labrot, Mathieu Moreau et Michel Valla ce 22 mars. Les 7 bureaux de vote de la ville de Privas seront ouverts jusqu'à 18 heures pour accueillir les 5 749 votants.
11:59 - Match incertain entre Michel Valla et Mathieu Moreau
Lors du premier volet des municipales à Privas, c'est Michel Valla (Divers droite) qui a terminé premier en récoltant 40,60 % des suffrages exprimés. Derrière, Mathieu Moreau (Union de la gauche) est arrivé en deuxième position avec 37,19 %. Le duel s'est avéré serré. Comme il y a six ans, Michel Valla est resté au sommet du classement, mais il a perdu énormément de terrain, cédant 11 points depuis 2020. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Frédéric Labrot (Rassemblement National) a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Privas, le rendez-vous électoral a mobilisé 55,12 % des électeurs, malgré une abstention historiquement haute en France.
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