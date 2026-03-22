Résultat municipale 2026 à Privas (07000) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Privas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Privas, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Privas [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel VALLA
Michel VALLA (21 élus) PASSION PRIVAS 		1 416 44,43%
  • Michel VALLA
  • Isabelle MASSEBEUF
  • Hervé ROUVIER
  • Victoria BRIELLE
  • Paul GENSEL
  • Mathilde GROBERT
  • Christian MARNAS
  • Emilie WOJCIECHOWSKI
  • Alain SOUBRILLARD
  • Coralie HILAIRE
  • José VARANDAS
  • Catherine GETTO
  • Patrice RINCK
  • Valérie GOMIS
  • Frédéric MOUNIER
  • Célestine MONOTE
  • Christophe BRUN
  • Caroline COURTIER
  • Félix SARGSYAN
  • Lisa GRIMLER
  • Thierry ANDONI
Mathieu MOREAU
Mathieu MOREAU (6 élus) PRIVAS, C'EST VOUS ! 		1 327 41,64%
  • Mathieu MOREAU
  • Marie-Cécile ROLLIN
  • Patrick TRINTIGNAC
  • Betty BERTHON
  • Théo DURAND TORTORELLA
  • Julia RIDAO-DEFECQUES
Frédéric LABROT
Frédéric LABROT (2 élus) UNION POUR PRIVAS 		444 13,93%
  • Frédéric LABROT
  • Béatrix PEREZ
Participation au scrutin Privas
Taux de participation 56,85%
Taux d'abstention 43,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Nombre de votants 3 277

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Ardèche ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Ardèche. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Privas - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel VALLA
Michel VALLA (Ballotage) PASSION PRIVAS 		1 239 40,60%
Mathieu MOREAU
Mathieu MOREAU (Ballotage) PRIVAS, C'EST VOUS ! 		1 135 37,19%
Frédéric LABROT
Frédéric LABROT (Ballotage) UNION POUR PRIVAS 		678 22,21%
Participation au scrutin Privas
Taux de participation 55,12%
Taux d'abstention 44,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Nombre de votants 3 169

Villes voisines de Privas

En savoir plus sur Privas