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19:16 - Prix-lès-Mézières : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Quel portrait faire de Prix-lès-Mézières, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec une population de 1 387 habitants répartis dans 694 logements, ce village présente une densité de 273 habitants par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 105 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 823 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (91,07%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 49,30% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 57,24% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 327,84 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Finalement, à Prix-lès-Mézières, les problématiques locales se joignent aux objectifs français.

17:57 - Le Rassemblement national aux dernières élections à Prix-lès-Mézières Le Rassemblement national n'était pas représenté lors de la dernière élection municipale à Prix-lès-Mézières en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la ville. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 29,52% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 44,48% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 18,57% au parti lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le parti à la flamme validait 27,81% des voix sur le territoire. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 41,19% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier tour, un résultat de 38,55% pour le parti à la flamme. Il terminera avec 41,02% le dimanche suivant.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Prix-lès-Mézières L'abstention à Prix-lès-Mézières constituera une variable majeure pour ces élections municipales. Il y a six ans, le premier tour des municipales avait été marqué par une abstention de 48,43 %, un taux inférieur aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 51,57 %) alors que débutait la crise du Covid. La course à l'Élysée en 2022 a en revanche été bornée par une abstention à 25,93 % dans la ville (74,07 % de participation). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 47,92 % en 2022 à seulement 31,93 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 45,80 % (contre 48,51 % en France). Prendre du recul sur ces variations lors des dernières élections permet de classer Prix-lès-Mézières comme une commune où l'abstention est contenue par rapport au reste de la France.

15:59 - Comment Prix-lès-Mézières a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Organisées après la dissolution, les élections législatives à Prix-lès-Mézières avaient propulsé aux avants-postes Pauline Mester (Rassemblement National) avec 38,55% au premier tour, devant Pierre Cordier (Divers droite) avec 28,08%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, tirant Pierre Cordier (Divers droite) en tête avec 58,98%. À l'occasion du scrutin européen une vingtaine de jours plus tôt, les électeurs de Prix-lès-Mézières avaient cette fois soutenu l'équipe menée par Jordan Bardella avec 41,19% des inscrits. La préférence des électeurs de Prix-lès-Mézières a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Prix-lès-Mézières : rappel des résultats clés de la présidentielle et des législatives 2022 Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Prix-lès-Mézières plaçait Emmanuel Macron en tête avec 30,89% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 29,52%. Lors de la finale de l'élection à Prix-lès-Mézières, les électeurs accordaient 55,52% pour Emmanuel Macron, contre 44,48% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Prix-lès-Mézières soutenaient en priorité Pierre Cordier (LR) avec 32,90% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 72,19%. Globalement, ce paysage électoral fait de Prix-lès-Mézières une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Prix-lès-Mézières Si l'on regarde de près la fiscalité de Prix-lès-Mézières, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 11,80 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de 5 100 euros environ. Une somme loin des 245 190 € perçus en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette chute des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Prix-lès-Mézières a évolué pour se fixer à 42,92 % en 2024 (contre 18,88 % en 2020). Une augmentation généralement imposée, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Prix-lès-Mézières s'est établi à environ 1 086 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 755 € quatre ans auparavant.

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Prix-lès-Mézières La lecture des résultats du scrutin municipal de 2020 à Prix-lès-Mézières s'avère riche d'enseignements. À l'issue du premier passage aux urnes, Bruno Dedion a pris l'ascendant sur ses adversaires en rassemblant 232 suffrages (39,65%). Deuxième, Patrick Leon a obtenu 195 suffrages en sa faveur (33,33%). Cet avantage notable installait la liste en tête dans de bonnes dispositions. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Bruno Dedion l'a finalement emporté avec 42,92% des bulletins, face à Patrick Leon s'adjugeant 229 électeurs inscrits (37,66%) et Patrick Sergeant réunissant 118 électeurs inscrits (19,40%). La confrontation s'est finalement avérée beaucoup plus indécise par la suite, le numéro 2 parvenant à inverser la tendance grâce à un report de voix favorable. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Si Patrick Leon a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 34 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. Pour cette élection de 2026 à Prix-lès-Mézières, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser.