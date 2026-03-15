Résultat municipale 2026 à Prix-lès-Mézières (08000) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Prix-lès-Mézières a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Prix-lès-Mézières, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Prix-lès-Mézières [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Éric DE CARLI
Éric DE CARLI (13 élus) UNIS POUR L'AVENIR DE PRIX 		511 69,71%
  • Éric DE CARLI
  • Marie-Paule CARRÉ-VÉRITA
  • Alain SOHIER
  • Aline THIOLIERE
  • Henri AUBENTON
  • Alice NOWAK
  • Daniel GAILLOT
  • Ludivine LIPPE
  • Nicolas JACQUEMAIN
  • Emilie MOTA
  • Fabrice BARBAISE
  • Marie-Christine LEPORCQ
  • Alain DELISÉE
Adrien DELIGNY-BERTEAUX
Adrien DELIGNY-BERTEAUX (2 élus) AVANÇONS TOUS POUR PRIX 		222 30,29%
  • Adrien DELIGNY-BERTEAUX
  • Catherine RENARD
Participation au scrutin Prix-lès-Mézières
Taux de participation 63,67%
Taux d'abstention 36,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66%
Nombre de votants 752

Source : ministère de l’Intérieur

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