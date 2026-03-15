Résultat municipale 2026 à Prouvy (59121) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Prouvy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Prouvy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Prouvy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle CHOAIN
Isabelle CHOAIN (17 élus) EVIDEMMENT ! 		909 77,76%
  • Isabelle CHOAIN
  • Renaud COUSIN
  • Valérie LECLERCQ
  • Jacques LENNE
  • Agnès LIENARD
  • Ludovic WYKOWSKI
  • Valérie FARINEAUX
  • Arnaud LECERF
  • Christine HAVEZ
  • Laurent PETIT
  • Aïcha SIEZIEN
  • Jean-Bernard TRITSCH
  • Kheira BENAZOUZ
  • Julien MARTIN
  • Bérénice MAROUSEZ-DENIS
  • Guy PILETTE
  • Sandra LAVANCIER
Denis MONNEUSE
Denis MONNEUSE (2 élus) Coeur prouvysien 		260 22,24%
  • Denis MONNEUSE
  • Martine DHOUAILLY
Participation au scrutin Prouvy
Taux de participation 70,28%
Taux d'abstention 29,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 1 211

Source : ministère de l’Intérieur

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