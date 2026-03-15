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19:19 - Prouvy : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux À Prouvy, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent impacter les municipales. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des directives en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 36% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 4,45% de plus de 75 ans. Un salaire moyen mensuel net de 2 273 €/mois montre le poids des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 1101 votants. Le nombre de familles monoparentales (14,88%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,58%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Prouvy mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,59% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Le RN gagne du terrain à Prouvy Le mouvement nationaliste ne présentait pas formellement de liste à la dernière municipale à Prouvy il y a six ans, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen récoltait 38,65% des bulletins exprimés lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron localement avec 62,69% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 30,37% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le Rassemblement national obtenait 37,95% des voix dans la commune. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 48,87% lors du choc des européennes 2024. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 54,61% pour le Rassemblement national. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Sébastien Chenu.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Prouvy Les archives d'il y a six ans indiquent que 1 071 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales à Prouvy, ce qui donnait un taux de participation de 63,83 %, largement au-dessus des 44,7 % nationaux alors que l'épidémie de Covid bousculait l'événement. S'agissant de désigner leur maire, les élections municipales restent en effet historiquement, avec les présidentielles, des rendez-vous où les Français participent le plus massivement. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 1 309 habitants qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 76,59 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 53,71 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 65,73 % au premier tour, contre 51,74 % en 2022. Si on suit la trajectoire globale, le secteur apparaît in fine comme une zone soucieuse de voter. Dans le cadre des municipales à Prouvy, ce paramètre jouera en conséquence un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Prouvy Sébastien Chenu (Rassemblement National) avait performé au premier tour des élections législatives à Prouvy suite à la dissolution en 2024 avec 54,61%. Cédric Brun (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 23,97%. L'attribution du siège à l'Assemblée était d'ailleurs acquise sans avoir besoin de revenir voter dans la circonscription. Lors du match européen avant la dissolution, les électeurs de Prouvy avaient cette fois poussé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 48,87% des inscrits. Le paysage politique de Prouvy a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Prouvy : retour sur les scores marquants de la dernière présidentielle en date Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Prouvy tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 38,65% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 19,01%. Le duel final se soldait finalement par un score de 62,69% pour Marine Le Pen, contre 37,31% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives de 2022, les votants de Prouvy portaient leur choix sur Patrick Soloch (Nupes) avec 46,58% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 62,05%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Prouvy se positionne comme une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - La fiscalité, enjeu majeur des municipales à Prouvy Reflet d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Prouvy, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 17,69 % en 2024 (dernière date de relevé), rapportant à la ville 4 300 euros la même année. Un montant loin des quelque 334 800 euros perçus en 2020. Cette imposition, abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Prouvy a évolué pour se fixer à environ 39,93 % en 2024 (contre 20,64 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Prouvy s'est établi à environ 1 421 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 038 € relevés en 2020.

11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Prouvy Les dynamiques politiques locales sont encore à ce jour façonnées par l'issue des dernières élections municipales en date à Prouvy. Au soir du premier tour, Isabelle Choain a surclassé ses adversaires en totalisant 74,88% des voix. En deuxième position, Jean-Marc Lepage a rassemblé 262 suffrages en sa faveur (25,11%). Cette victoire écrasante de Isabelle Choain a rendu tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Prouvy, cette dynamique pose les bases. Pour les forces d'opposition, faire basculer une majorité d'une telle ampleur constituera ce dimanche un défi herculéen, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.