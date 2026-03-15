Résultat de l'élection municipale 2026 à Provins : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Provins

Tête de listeListe
Olivier Lavenka
Olivier Lavenka Liste des Républicains
OLIVIER LAVENKA - AIMONS PROVINS
  • Olivier Lavenka
  • Virginie Patyk
  • Jean-Philippe Pilloud
  • Lucie Fontaine
  • Sébastien Voeltzel
  • Perrine Maire
  • Nicolas Fertel
  • Jessica Cousin
  • Fabien Perrino
  • Marie-Christine Vincent
  • Valentin Grajqevci
  • Marie-Pierre Canapi
  • François Marchand
  • Chérifa Baali Cherif
  • Eric Jeunemaître
  • Christine Rameaux
  • Hervé Patron
  • Delphine Pradoux
  • Abdelkader Ajjaji
  • Julie Hotin-Letang
  • Abdelhafid Jibril
  • Laëtitia Bourdon Mollot
  • Wilfried Vauvre
  • Augustine Enama
  • Dominique Gaufillier
  • Marie-Aude Delvaux
  • Florian Mécréant
  • Manon Robot
  • Mohamed Rafik
  • Fatima Hamoum
  • Eric Jouguelet
  • Marie-Cécile Rollet
  • Christian Ozel
  • Marie Damême
  • Christian Jacob
Adeline Dollet
Adeline Dollet Liste de La France insoumise
PROVINS A GAUCHE ECOLOGIQUE ET SOCIALE
  • Adeline Dollet
  • Constant Roulet
  • Clarisse Boutin
  • Benoît Boudier
  • Ana Sofia Garcia Martins
  • Michel Vankeirsbilck
  • Laetitia Pigato
  • Martin Kallee
  • Beh-Sarah Sanogo
  • Hichem Ahmed
  • Michèle Fournil
  • Giovanni André
  • Cécilia Leguillon
  • Claude Désir
  • Frédérique Petroffe
  • Raphaël Leguillon
  • Alba Jimenez
  • Robert Lolivret
  • Béatrice Gutierrez
  • Adrien Dormois
  • Paule Baranger
  • Diego Murcia
  • Nathalie Bauer
  • Philippe Milville
  • Eda Dikme
  • Claude Gugnon
  • Corinne Dumoulard
  • Christian Copin
  • Marie-Paule Meryem Vannier
  • Didier Beucher
  • Rose-Marie Fischer
  • Richard Cremoux
  • Audrey Migayron
Julien Limongi
Julien Limongi Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR PROVINS
  • Julien Limongi
  • Aurélie Baudet
  • Olivier Cave
  • Martine Bortoluzzi
  • Maxence Audo
  • Christelle Hérouard
  • Loïc Desselas
  • Sabrina Jarry
  • Eric Amaudry
  • Samantha Delongraye
  • Marc Féral
  • Laura Pageot
  • Florent Guyot
  • Françoise Lebrun
  • Arnaud Herin
  • Christine Henrion
  • David Roger
  • Anne-Marie Crosnier
  • Kevyn Maujean
  • Michèle Fabiano
  • Etienne Heurtaut
  • Valérie Romand
  • Romain Bortoluzzi
  • Régine Hubert
  • Hugues Petitroux
  • Bernadette Devos
  • Lucas Daniels
  • Maëlle Berges
  • Yanis Berges
  • Michèle Grotte
  • Tom Arazar
  • Josette Bénard
  • Jérémy Grau
  • Marlène Da Silva
  • Georges Kucheida

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Lavenka
Olivier Lavenka (28 élus) Aimons provins 		1 851 66,58%
  • Olivier Lavenka
  • Christine Rameaux
  • Abdelhafid Jibril
  • Marie Dameme
  • Valentin Grajqevci
  • Augustine Enama
  • Francois Marchand
  • Isabelle Mahieu
  • Dominique Gaufillier
  • Virginie Sparacino
  • Jerome Benech
  • Cherifa Baali Cherif
  • Eric Jeunemaitre
  • Marie-Pierre Canapi
  • Fabien Perrino
  • Julie Hotin-Letang
  • Herve Patron
  • Delphine Pradoux
  • Laurent Demaison
  • Manon Morin
  • Mohamed Rafik
  • Josiane Martin
  • Wilfried Vauvre
  • Josefa Ocana
  • David Rousseau
  • Jocelyne Rouveyre
  • Bruno Percheron
  • Sylviane Camuset
Jean-Philippe Delvaux
Jean-Philippe Delvaux (5 élus) Provins ensemble 		929 33,41%
  • Jean-Philippe Delvaux
  • Frederique Petroffe
  • Yves Monnicault
  • Margot Seguin
  • Patrice Boudignat
Participation au scrutin Provins
Taux de participation 41,72%
Taux d'abstention 58,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 843

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Jacob
Christian Jacob (29 élus) Pour provins avec christian jacob 		2 448 73,35%
  • Christian Jacob
  • Virginie Bacquet
  • Jérôme Benech
  • Josiane Martin
  • Dominique Gaufillier
  • Marie Pierre Canapi
  • Olivier Lavenka
  • Virginie Sparacino
  • Ghislain Bray
  • Chantal Baiocchi
  • Eric Jeunemaitre
  • Chérifa Baali Cherif
  • Abdelhafid Jibril
  • Patricia Chevet
  • Hervé Patron
  • Maria Isabel Goncalves
  • Laurent Demaison
  • Delphine Pradoux
  • Mohamed Rafik
  • Odile Hotin
  • Pascal Pouchin
  • Josefa Ocana
  • Jean-Pierre Guillabert
  • Sylviane Camuset
  • Bruno Percheron
  • Sabine Benard
  • Fabien Perrino
  • Christiane Aronio De Romblay
  • David Rousseau
Joëlle Siorat
Joëlle Siorat (4 élus) Rassembler provins 		889 26,64%
  • Joëlle Siorat
  • Bruno Pollet
  • Isabelle Andre
  • Daniel Cambien
Participation au scrutin Provins
Taux de participation 48,56%
Taux d'abstention 51,44%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Nombre de votants 3 358

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