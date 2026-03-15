Résultat de l'élection municipale 2026 à Provins : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Provins [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Provins sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Provins.
L'actu des élections municipales 2026 à Provins
13:09 - Un résultat très clair aux municipales de 2020 à Provins
L'étude des résultats des municipales il y a six ans à Provins est très révélatrice. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Olivier Lavenka (Les Républicains) a fait la course en tête en obtenant 66,58% des soutiens. Derrière, Jean-Philippe Delvaux (Divers centre) a rassemblé 33,41% des bulletins valides. Cette victoire écrasante du candidat Les Républicains a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Provins, ce décor pose les bases. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur représentera un défi immense pour les forces d'opposition ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Elections à Provins : les horaires des bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars, les 6 374 votants de Provins sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, indispensables pour déterminer qui va diriger leur commune pour les six années à venir. En 2020, le second tour n’a pas eu lieu à la date initialement prévue à cause du Covid-19. Il avait été repoussé au mois de juin. Ci-dessous, il est possible de vérifier la liste des candidats aux municipales à Provins. Retenez également que les 6 bureaux de vote de la ville de Provins ferment leurs portes à 18 h. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections municipales à Provins dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Provins
|Tête de listeListe
|
Olivier Lavenka
Liste des Républicains
OLIVIER LAVENKA - AIMONS PROVINS
|
|
Adeline Dollet
Liste de La France insoumise
PROVINS A GAUCHE ECOLOGIQUE ET SOCIALE
|
|
Julien Limongi
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR PROVINS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Lavenka (28 élus) Aimons provins
|1 851
|66,58%
|
|Jean-Philippe Delvaux (5 élus) Provins ensemble
|929
|33,41%
|
|Participation au scrutin
|Provins
|Taux de participation
|41,72%
|Taux d'abstention
|58,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 843
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Jacob (29 élus) Pour provins avec christian jacob
|2 448
|73,35%
|
|Joëlle Siorat (4 élus) Rassembler provins
|889
|26,64%
|
|Participation au scrutin
|Provins
|Taux de participation
|48,56%
|Taux d'abstention
|51,44%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,63%
|Nombre de votants
|3 358
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