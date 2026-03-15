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19:21 - Les défis socio-économiques de Provins et leurs implications électorales Au cœur de la campagne électorale municipale, Provins se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 11 824 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 859 entreprises, Provins permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 17,94% des résidents sont des enfants, et 9,84% de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives en matière d'éducation et de santé. Les 1 588 résidents étrangers, représentant 13,43% de la population, contribuent à cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 829 euros par an, la ville affiche un taux de chômage de 18,11%, révélant une situation économique tendue. Provins incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en mutation.

17:57 - Le RN avance à Provins Le parti nationaliste n'était pas représenté parmi les listes arrivées en tête lors de l'élection municipale à Provins il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen recueillait 23,31% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 47,30% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 18,95% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le parti d'extrême droite sécurisait 33,60% des voix dans la commune. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 34,96% aux élections européennes. Les législatives enfin donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 35,34% pour le parti d'extrême droite. Il terminera avec 37,79% le dimanche suivant.

16:58 - Une abstention de 58,28 % à Provins aux dernières municipales En 2020, la participation à Provins s'était fixée à 41,72 % au premier tour (un niveau conforme aux 44,7 % du pays). 2 843 votants étaient allés voter alors que l'épidémie de Covid-19 faisait planer une ombre sur la compétition. La course à l'Élysée en 2022 avait à ce titre largement mobilisé, avec 69,39 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 30,61 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 50,05 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 64,21 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 45,50 % des inscrits. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la ville s'affiche visiblement comme une contrée moins participative que la moyenne. En ce jour d'élections municipales 2026 à Provins, cette contingence sera en définitive décortiquée.

15:59 - Qui a gagné les scrutins en 2024 à Provins ? Lors du scrutin législatif organisé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Provins accordaient leurs suffrages à Isabelle Perigault (Les Républicains) avec 36,38% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Isabelle Perigault culminant à 62,21% des voix dans la commune. Les élections européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Provins avaient cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (34,96%), suivie par François-Xavier Bellamy qui avait récolté 13,82% des voix. L'analyse de ces scrutins de 2024 révèle en conséquence que Provins demeurait à l'époque un paysage politique fragmenté, dans la logique de 2022.

14:57 - Pour les municipales 2026, Provins apparaît comme une ville difficile à classer politiquement La synthèse des votes de 2022 dépeint Provins comme une ville à la croisée des chemins politiques. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Provins plaçait en effet Jean-Luc Mélenchon devant avec 23,44% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 23,31%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 52,70%, contre 47,30% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Provins portaient leur choix sur Isabelle Perigault (LR) avec 33,53% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Isabelle Perigault virant de nouveau en tête avec 66,40% des voix.

12:58 - Provins : les impôts s'invitent dans la campagne Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Provins, la taxe d'habitation a affiché un taux à 16,90 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de 353 850 € la même année, contre 2 267 990 € perçus en 2020. Soulignons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron limitant drastiquement son produit et contraignant les communes à trouver d'autres recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Provins a évolué pour se fixer à 41,73 % en 2024 (contre 23,73 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à Provins s'est chiffrée à environ 1 049 euros en 2024 contre 829 euros en début de mandat.

11:59 - Un résultat très clair aux municipales de 2020 à Provins L'étude des résultats des municipales il y a six ans à Provins est très révélatrice. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Olivier Lavenka (Les Républicains) a fait la course en tête en obtenant 66,58% des soutiens. Derrière, Jean-Philippe Delvaux (Divers centre) a rassemblé 33,41% des bulletins valides. Cette victoire écrasante du candidat Les Républicains a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Provins, ce décor pose les bases. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur représentera un défi immense pour les forces d'opposition ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.