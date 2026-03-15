Résultat municipale 2026 à Provins (77160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Provins a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Provins, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Provins [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier LAVENKA
Olivier LAVENKA (27 élus) OLIVIER LAVENKA - AIMONS PROVINS 		2 338 59,98%
  • Olivier LAVENKA
  • Virginie PATYK
  • Jean-Philippe PILLOUD
  • Lucie FONTAINE
  • Sébastien VOELTZEL
  • Perrine MAIRE
  • Nicolas FERTEL
  • Jessica COUSIN
  • Fabien PERRINO
  • Marie-Christine VINCENT
  • Valentin GRAJQEVCI
  • Marie-Pierre CANAPI
  • François MARCHAND
  • Chérifa BAALI CHERIF
  • Eric JEUNEMAÎTRE
  • Christine RAMEAUX
  • Hervé PATRON
  • Delphine PRADOUX
  • Abdelkader AJJAJI
  • Julie HOTIN-LETANG
  • Abdelhafid JIBRIL
  • Laëtitia BOURDON MOLLOT
  • Wilfried VAUVRE
  • Augustine ENAMA
  • Dominique GAUFILLIER
  • Marie-Aude DELVAUX
  • Florian MÉCRÉANT
Julien LIMONGI
Julien LIMONGI (5 élus) RASSEMBLEMENT POUR PROVINS 		1 123 28,81%
  • Julien LIMONGI
  • Aurélie BAUDET
  • Olivier CAVE
  • Martine BORTOLUZZI
  • Maxence AUDO
Adeline DOLLET
Adeline DOLLET (1 élu) PROVINS A GAUCHE ECOLOGIQUE ET SOCIALE 		437 11,21%
  • Adeline DOLLET
Participation au scrutin Provins
Taux de participation 60,23%
Taux d'abstention 39,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Nombre de votants 3 972

Source : ministère de l’Intérieur

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