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19:20 - Les défis socio-économiques de Prunay-en-Yvelines et leurs implications électorales Dans la commune de Prunay-en-Yvelines, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des élections municipales. Avec 30% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,11%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de familles propriétaires (90,09%) met en avant le poids des thématiques de logement et d'urbanisation. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 33,25%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre de familles monoparentales (5,93%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,35%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (42,61%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Prunay-en-Yvelines, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Prunay-en-Yvelines Le parti nationaliste n'avait pas concouru au moment de la dernière municipale à Prunay-en-Yvelines en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 20,90% des votes lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 39,40% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 17,58% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Prunay-en-Yvelines comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 27,92% lors du choc des européennes 2024. Les législatives de 2024 apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 34,20% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 38,91% lors du vote définitif.

16:58 - La commune de Prunay-en-Yvelines plutôt mobilisée lors des élections Pour rappel, la participation s'élevait à 50,15 % à Prunay-en-Yvelines lors des municipales de 2020, une proportion assez classique alors que le Covid-19 avait fait fuir beaucoup d'électeurs. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 519 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 80,59 % de participation. La mobilisation aux législatives, établie de son côté à 57,32 % en 2022, a largement évolué pour s'élever à 76,96 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation arrivait à 61,88 %. Regarder ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet in fine de classer Prunay-en-Yvelines comme une zone assez participative au regard des moyennes nationales. Pour ces municipales 2026, cette contingence à Prunay-en-Yvelines sera en définitive déterminante dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Comment a voté Prunay-en-Yvelines il y a deux ans ? Lors des législatives organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Prunay-en-Yvelines soutenaient en priorité Thomas Du Chalard (Rassemblement National) avec 34,20% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Aurore Bergé (Majorité présidentielle) qui a raflé la mise avec 49,19% des suffrages exprimés. Le scrutin des Européennes près d'un mois plus tôt à Prunay-en-Yvelines avait cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (27,92%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait obtenu 20,56% des votes. La situation politique de Prunay-en-Yvelines a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme un secteur acquis au macronisme, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Prunay-en-Yvelines reste un territoire bien ancré à la majorité présidentielle La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire fidèle au centre-droit libéral. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Prunay-en-Yvelines plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 32,23% des inscrits, devant Marine Le Pen qui récoltait 20,90%. Le duel final se soldait finalement par un score de 60,60% pour Emmanuel Macron, contre 39,40% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Prunay-en-Yvelines portaient leur choix sur Aurore Bergé (Ensemble !) avec 30,22% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Aurore Bergé virant de nouveau en tête avec 65,52% des voix.

12:58 - Élections municipales : les impôts locaux pèseront-ils à Prunay-en-Yvelines ? Du côté de la fiscalité de Prunay-en-Yvelines, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à 1 047 € en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 803 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à 24,54 % en 2024 (contre 10,41 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 15 830 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 143 770 € engrangés en 2020 avec un taux resté à environ 8,31 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Prunay-en-Yvelines ? À Prunay-en-Yvelines, les résultats des élections municipales il y a six ans se sont révélés riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Pour rappel, ce scrutin se distinguait par des candidatures individuelles à l'époque et non par des listes. Dès le premier tour, 15 conseillers ont été élus. Lors de ce premier round, Karl Moser a remporté une victoire avec 83,90% des bulletins, devant Julien Bailhache qui a rassemblé 267 suffrages en sa faveur (82,66%). Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour les municipales 2026 à Prunay-en-Yvelines, cette logique très particulière sera à nouveau observée avec attention. Il convient néanmoins de préciser que le mode de vote individuel n'est plus en vigueur en France.