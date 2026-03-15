Résultat municipale 2026 à Prunay-en-Yvelines (78660) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Prunay-en-Yvelines a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Prunay-en-Yvelines, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Prunay-en-Yvelines [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis CHAPART
Jean-Louis CHAPART (13 élus) BIEN VIVRE A PRUNAY 		294 66,67%
  • Jean-Louis CHAPART
  • Audrey MACE
  • Gerard PIGNANT
  • Veronique LATTE
  • Julien BAILHACHE
  • Claudine KELLER
  • Marc BOURGY
  • Céline SAMSOEN
  • Bruno GARÇON
  • Karen BOURDON
  • Florian DESCOT
  • Coralie BEAUVAIS
  • Asatur HAKOBYAN
Enguerrand JOHANET
Enguerrand JOHANET (2 élus) PRUNAY AUTREMENT 		147 33,33%
  • Enguerrand JOHANET
  • Marie JOHANET
Participation au scrutin Prunay-en-Yvelines
Taux de participation 66,62%
Taux d'abstention 33,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Nombre de votants 451

Source : ministère de l’Intérieur

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