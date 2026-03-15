Résultat municipale 2026 à Puget-Ville (83390) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Puget-Ville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Puget-Ville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Puget-Ville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier FOSSÉ
Didier FOSSÉ (21 élus) UN AVENIR A VIVRE ENSEMBLE 		1 097 55,40%
  • Didier FOSSÉ
  • Agnes DROMER
  • Frédéric BOYER
  • Florence HOUILLIER
  • Jean-Pierre ROUX
  • Marie-Claude VALVERDE
  • Gérard BONGIORNO
  • Claudine BOLLA-SCOTTO
  • Christian BIANCHERI
  • Sophie BRAULT
  • Franck ASTESIANO
  • Ingrid HECKMANN
  • José LOPEZ
  • Céline FERRARO
  • Jean-Christophe MASSE
  • Arlette ZAMBOTTI
  • Michel BOUVIER
  • Pauline DESQUIENS
  • Gregory BOURGEAT
  • Jacqueline BRISSI
  • Thomas ANDREOLETTI
Marie-Laurence FLOCH-MALAN
Marie-Laurence FLOCH-MALAN (6 élus) EN AVANT POUR PUGET 		883 44,60%
  • Marie-Laurence FLOCH-MALAN
  • Julien BLANC
  • Déborah SCIARRINO
  • Jérémie AUDRA
  • Elodie HAUTION
  • Thomas GOUDEY
Participation au scrutin Puget-Ville
Taux de participation 59,16%
Taux d'abstention 40,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,78%
Nombre de votants 2 082

Source : ministère de l’Intérieur

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