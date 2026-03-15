Résultat municipale 2026 à Puget-Ville (83390) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Puget-Ville - Tour 1
- Election municipale 2026 à Puget-Ville [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Puget-Ville
- Puget-Ville (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Puget-Ville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Puget-Ville, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Puget-Ville [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier FOSSÉ (21 élus) UN AVENIR A VIVRE ENSEMBLE
|1 097
|55,40%
|
|Marie-Laurence FLOCH-MALAN (6 élus) EN AVANT POUR PUGET
|883
|44,60%
|
|Participation au scrutin
|Puget-Ville
|Taux de participation
|59,16%
|Taux d'abstention
|40,84%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,12%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,78%
|Nombre de votants
|2 082
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Puget-Ville [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Puget-Ville en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Puget-Ville
19:20 - Les défis socio-économiques de Puget-Ville et leurs implications électorales
Dans les rues de Puget-Ville, les élections s'achèvent. Avec une population de 4 568 habitants répartis dans 2 194 logements, cette commune présente une densité de 124 habitants/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 340 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 618 foyers fiscaux. Dans la commune, 35% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,27% de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 24,67% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 37,70% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 637,97 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Puget-Ville, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France.
17:57 - Lors des dernières élections, quel fut le score du RN à Puget-Ville ?
Le Rassemblement national enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections locales à Puget-Ville il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen séduisait 33,05% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 58,32% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 38,20% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti nationaliste validait 56,47% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 46,61% lors du choc des européennes 2024. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 50,88% pour le parti nationaliste. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Frank Giletti.
16:58 - Puget-Ville : des résultats d'ordinaire marqués par la participation
Pour cette élection municipale 2026, la mobilisation des votants à Puget-Ville sera capitale dans la conclusion du scrutin. Il y a six ans, le premier tour de la municipale avait vu 50,11 % des inscrits se rendre aux urnes dans la commune, un niveau conforme aux 44,7 % du pays. C'étaient 1 583 votants qui s'étaient mobilisés alors que l'épidémie de coronavirus avait dissuadé beaucoup d'électeurs. La course à l'Élysée en 2022 avait en revanche attiré les électeurs, avec 77,88 % de participation dans la ville (contre 22,12 % d'abstention). La participation aux législatives, établie de son côté à 44,31 % en 2022, a fortement progressé pour atteindre 65,96 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation arrivait à 50,04 %. Zoomer sur ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée de ranger Puget-Ville comme une commune soucieuse de voter.
15:59 - Les leçons de la dernière séquence électorale à Puget-Ville
Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Puget-Ville. Les Européennes de juin 2024 à Puget-Ville avaient en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (46,61%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 10,14% des suffrages. Frank Giletti (Rassemblement National) avait par la suite performé au premier tour des législatives à Puget-Ville après la dissolution avec 50,88%. Fabrice Albert (Union des Démocrates et Indépendants) échouait à la deuxième place avec 21,09%. L'élection se refermait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.
14:57 - À quoi ressemblaient les résultats municipaux de Puget-Ville il y a 4 ans ?
Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Puget-Ville plaçaient Marine Le Pen en tête avec 33,05% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 20,97%. Lors de la finale de l'élection à Puget-Ville, les électeurs accordaient 58,32% pour Marine Le Pen, contre 41,68% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Puget-Ville portaient leur choix sur Frank Giletti (RN) avec 38,20% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 56,47%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un sol très favorable aux idées nationalistes.
12:58 - La commune de Puget-Ville a plutôt contenu sa fiscalité locale
Pour ce qui concerne la pression fiscale de Puget-Ville, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 783 € en 2024 (dernier pointage en date) contre 839 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est pourtant passé à un peu plus de 33,27 % en 2024 (contre 16,94 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 176 490 € en 2024, bien en deçà des 1,24013 million d'euros perçus en 2020 avec un taux resté à environ 20,33 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes.
11:59 - Un résultat très clair aux élections de 2020 à Puget-Ville
Les résultats des précédentes municipales à Puget-Ville ont fourni un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Dès le premier tour à l'époque, Catherine Altare (Divers droite) a coiffé ses adversaires au poteau en totalisant 681 soutiens (44,39%). En deuxième position, Marie-Laurence Floch-Malan (Divers centre) a engrangé 510 votes (33,24%). La troisième place est revenue à Tayeb Ghezali (Divers), s'adjugeant 22,35% des électeurs. Un large retard. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Catherine Altare l'a finalement emporté avec 51,34% des suffrages, face à Marie-Laurence Floch-Malan qui a obtenu 28,74% des électeurs inscrits et Tayeb Ghezali obtenant 19,90% des bulletins. La mainmise de la liste 'Continuons ensemble pour puget' s'est intensifiée pour se transformer en une victoire retentissante et sans équivoque. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Divers droite a probablement profité du transfert des voix des listes éliminées, ajoutant 62 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Puget-Ville ?
Pour voter, les habitants de la commune peuvent se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 5 bureaux de vote de Puget-Ville. Le premier tour des municipales se déroule ce dimanche en France. Ce scrutin va permettre de renouveler les maires de toutes les communes françaises. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du covid. Plus bas dans la page on peut consulter la liste des candidats à Puget-Ville. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
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