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19:20 - Les défis socio-économiques de Puget-Ville et leurs implications électorales Dans les rues de Puget-Ville, les élections s'achèvent. Avec une population de 4 568 habitants répartis dans 2 194 logements, cette commune présente une densité de 124 habitants/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 340 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 618 foyers fiscaux. Dans la commune, 35% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,27% de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 24,67% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 37,70% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 637,97 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Puget-Ville, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France.

17:57 - Lors des dernières élections, quel fut le score du RN à Puget-Ville ? Le Rassemblement national enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections locales à Puget-Ville il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen séduisait 33,05% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 58,32% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 38,20% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti nationaliste validait 56,47% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 46,61% lors du choc des européennes 2024. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 50,88% pour le parti nationaliste. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Frank Giletti.

16:58 - Puget-Ville : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Pour cette élection municipale 2026, la mobilisation des votants à Puget-Ville sera capitale dans la conclusion du scrutin. Il y a six ans, le premier tour de la municipale avait vu 50,11 % des inscrits se rendre aux urnes dans la commune, un niveau conforme aux 44,7 % du pays. C'étaient 1 583 votants qui s'étaient mobilisés alors que l'épidémie de coronavirus avait dissuadé beaucoup d'électeurs. La course à l'Élysée en 2022 avait en revanche attiré les électeurs, avec 77,88 % de participation dans la ville (contre 22,12 % d'abstention). La participation aux législatives, établie de son côté à 44,31 % en 2022, a fortement progressé pour atteindre 65,96 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation arrivait à 50,04 %. Zoomer sur ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée de ranger Puget-Ville comme une commune soucieuse de voter.

15:59 - Les leçons de la dernière séquence électorale à Puget-Ville Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Puget-Ville. Les Européennes de juin 2024 à Puget-Ville avaient en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (46,61%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 10,14% des suffrages. Frank Giletti (Rassemblement National) avait par la suite performé au premier tour des législatives à Puget-Ville après la dissolution avec 50,88%. Fabrice Albert (Union des Démocrates et Indépendants) échouait à la deuxième place avec 21,09%. L'élection se refermait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats municipaux de Puget-Ville il y a 4 ans ? Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Puget-Ville plaçaient Marine Le Pen en tête avec 33,05% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 20,97%. Lors de la finale de l'élection à Puget-Ville, les électeurs accordaient 58,32% pour Marine Le Pen, contre 41,68% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Puget-Ville portaient leur choix sur Frank Giletti (RN) avec 38,20% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 56,47%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - La commune de Puget-Ville a plutôt contenu sa fiscalité locale Pour ce qui concerne la pression fiscale de Puget-Ville, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 783 € en 2024 (dernier pointage en date) contre 839 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est pourtant passé à un peu plus de 33,27 % en 2024 (contre 16,94 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 176 490 € en 2024, bien en deçà des 1,24013 million d'euros perçus en 2020 avec un taux resté à environ 20,33 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes.

11:59 - Un résultat très clair aux élections de 2020 à Puget-Ville Les résultats des précédentes municipales à Puget-Ville ont fourni un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Dès le premier tour à l'époque, Catherine Altare (Divers droite) a coiffé ses adversaires au poteau en totalisant 681 soutiens (44,39%). En deuxième position, Marie-Laurence Floch-Malan (Divers centre) a engrangé 510 votes (33,24%). La troisième place est revenue à Tayeb Ghezali (Divers), s'adjugeant 22,35% des électeurs. Un large retard. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Catherine Altare l'a finalement emporté avec 51,34% des suffrages, face à Marie-Laurence Floch-Malan qui a obtenu 28,74% des électeurs inscrits et Tayeb Ghezali obtenant 19,90% des bulletins. La mainmise de la liste 'Continuons ensemble pour puget' s'est intensifiée pour se transformer en une victoire retentissante et sans équivoque. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Divers droite a probablement profité du transfert des voix des listes éliminées, ajoutant 62 voix supplémentaires entre les deux tours.