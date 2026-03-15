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19:20 - Tendances démographiques et électorales à Pugny-Chatenod : ce qu'il faut savoir Les données démographiques et socio-économiques de Pugny-Chatenod montrent des tendances évidentes qui pourraient influencer le résultat des municipales. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans le village, 16,70% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 32,29% de 60 ans et plus. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 35,08%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (10,20%) met en lumière des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (5,71%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 22,63%, comme à Pugny-Chatenod, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

17:57 - Rassemblement national à Pugny-Chatenod : les derniers résultats Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice pour la dernière bataille municipale à Pugny-Chatenod il y a six ans, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 12,81% des voix lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 30,52% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 13,09% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop faible, à Pugny-Chatenod comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 21,17% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 28,27% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il terminera avec 31,99% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention à Pugny-Chatenod ? L'abstention des électeurs à Pugny-Chatenod constituera une variable majeure pour ces municipales. Il y a six ans, le premier tour de la municipale avait été marqué par une abstention de 37,34 %, en fort retrait face aux 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 62,66 %) alors qu'en raison de la pandémie du Covid, bon nombre d'électeurs avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. Historiquement, les municipales restent en effet, avec la présidentielle, un scrutin où les électeurs s'investissent particulièrement. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est ainsi arrêté à 12,39 %. La fuite des électeurs atteignait quant à elle 32,67 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 19,60 %, contre 37,35 % en 2022. Si on prend un peu de recul, la commune s'affiche comme une zone moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Pugny-Chatenod Marina Ferrari (Ensemble !) avait enlevé au premier tour des législatives à Pugny-Chatenod au printemps 2024 avec 45,98%. Typhanie Degois (Union de l'extrême droite) était à la deuxième place avec 28,27%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Marina Ferrari culminant à 68,01% des votes localement. Pour le tour unique des européennes en amont, les votes s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (22,78%). De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Pour les élections 2026, Pugny-Chatenod reste un territoire tourné vers le centre Lors des législatives de 2022, les votants de Pugny-Chatenod accordaient leurs suffrages à Marina Ferrari (Ensemble !) avec 37,89% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 67,08%. Lors du premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Pugny-Chatenod votaient en priorité pour Emmanuel Macron (38,13%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 14,10%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 69,48% pour Emmanuel Macron, contre 30,52% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - De quelle manière a évolué la fiscalité locale à Pugny-Chatenod à l'approche des municipales ? Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Pugny-Chatenod, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 10,71 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant 63 600 euros, en net recul par rapport aux 263 570 € engrangés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a modifié la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Pugny-Chatenod s'est établi à environ 33,10 % en 2024 (contre 22,07 % en 2020). Mais attention : cette hausse est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Pugny-Chatenod a représenté 1 158 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 088 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le résultat de la dernière élection municipale à Pugny-Chatenod Lors des élections municipales précédentes à Pugny-Chatenod, les résultats ont livré un aperçu clair des dynamiques politiques locales. Rappelons qu'à l'époque, ce scrutin s'est déroulé sur la base de candidatures individuelles et non de listes, permettant notamment de barrer ou ajouter des noms aux bulletins. Aucun candidat n'a été élu au premier tour. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Virginie Secco a pris la première place avec 44,35% des soutiens, devançant Valérie Thuillier qui a capté 43,72% des voix. La troisième place est revenue à Thierry Michel, avec 208 bulletins (43,51%). Un second tour a ensuite été organisé avec 41 candidats en lice. Pour ce scrutin décisif, Emmanuelle Provent Chauzu a rassemblé 278 bulletins (57,55%), devant Elisabeth Valz qui a obtenu 57,34% des électeurs inscrits et Bernard Henriet obtenant 56,93% des électeurs. L'écart est demeuré minime jusqu'à la fin. À l'occasion des élections municipales 2026 à Pugny-Chatenod, cette logique si singulière sera de nouveau observée avec attention. Depuis une réforme des règles électorales, soulignons cependant que la constitution de listes paritaires est imposée, excluant dorénavant les candidatures individuelles.