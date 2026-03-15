Résultat municipale 2026 à Pugny-Chatenod (73100) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pugny-Chatenod a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pugny-Chatenod, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pugny-Chatenod [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno CROUZEVIALLE
Bruno CROUZEVIALLE (12 élus) Ensemble pour l'avenir de notre village 		291 52,34%
  • Bruno CROUZEVIALLE
  • Carole DORMARD
  • Stéphane CHRISTIN
  • Laure D'HAUTEFEUILLE
  • Emmanuel AUDUREAU
  • Céline BRUNE
  • Bernard HENRIET
  • Anne-Sophie DOUEZY D'OLLANDON
  • Didier FRAPPET
  • Christine MANCHES
  • Luigi TANCREDI
  • Alexia BALAZARD
Thierry MICHEL
Thierry MICHEL (3 élus) ENSEMBLE POUR UN VILLAGE VIVANT ET PRESERVE 		265 47,66%
  • Thierry MICHEL
  • Annick DEFONTAINE
  • François BIQUEZ
Participation au scrutin Pugny-Chatenod
Taux de participation 68,65%
Taux d'abstention 31,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,08%
Nombre de votants 576

Source : ministère de l’Intérieur

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