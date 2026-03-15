Résultat municipale 2026 à Puilboreau (17138) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Puilboreau a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Puilboreau, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Puilboreau [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier PROUST
Didier PROUST (23 élus) PUILBOREAU, UNE VILLE QUI NOUS RASSEMBLE 		1 567 59,79%
  • Didier PROUST
  • Sabine GERVAIS
  • Denys SIMON
  • Corinne MARSH
  • Dominique BOUCARD
  • Frédérique LETELLIER
  • Dominique COUDREAU
  • Dominique RAMBAUD
  • Patrice MARTIN
  • Emeline THIESSET
  • Alain DENAIS
  • Josiane GRELLEPOIS
  • Laurent MAURY
  • Sylvie GOZARD
  • Alexandre FAVREL
  • Ghizlan VAN BOXSOM
  • Geoffroy MARCHAL
  • Sylvie GERARDEAU
  • Romain BRETHOMEAU
  • Chantal DRAPEAU
  • Didier BRIAUD
  • Martine DOLBEAU
  • Grégory TOURNEUX
Jocelyne ROCHETEAU
Jocelyne ROCHETEAU (6 élus) Un nouvel élan pour Puilboreau 		1 054 40,21%
  • Jocelyne ROCHETEAU
  • Bruno COLOMBE
  • Solène NEVE
  • Lionel FRANCÔME
  • Emilie FRANCOIS
  • Emmanuel CANTO
Participation au scrutin Puilboreau
Taux de participation 54,84%
Taux d'abstention 45,16%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Nombre de votants 2 695

Source : ministère de l’Intérieur

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