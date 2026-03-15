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19:17 - Analyse socio-économique de Puilboreau : perspectives électorales Dans la commune de Puilboreau, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent le résultat des municipales. Dans la ville, 27% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 12,19% sont des personnes âgées. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations des politiques en matière d'instruction et de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 31 823 € par an souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 3375 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,55%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,04%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Puilboreau mettent en relief une diversité de qualifications, avec 21,08% des résidents titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Les votants de Puilboreau toujours plus conquis par le RN Le mouvement lepéniste n'avait pas fait d'étincelles lors des élections municipales à Puilboreau en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 17,82% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 32,65% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 14,21% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Puilboreau comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 26,42% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin apporteront, lors du premier round, un résultat de 26,82% pour le parti d'extrême droite. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 30,12% lors du vote définitif.

16:58 - Quels niveaux de participation à Puilboreau aux dernières élections ? En marge de ces élections municipales de 2026, le niveau de la participation jouera fortement sur les résultats de Puilboreau. Les archives de 2020 indiquent que 1 690 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 37,59 % (un taux inférieur aux 44,7 % du pays), le Covid ayant fortement impacté le vote. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 78,37 %. Si la nature de ces scrutins diffère des enjeux purement locaux, les législatives de 2022 et 2024 offrent un point de comparaison particulièrement pertinent. Le nombre de votants aux élections législatives a évolué pour sa part de 48,52 % au premier tour en 2022 à 69,09 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes se situait à 51,15 % (51,49 % en France). Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres semblent former une commune moins participative que la moyenne par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Puilboreau il y a deux ans Le rendez-vous des Européennes de juin 2024 à Puilboreau avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (26,42%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait récolté 20,38% des votes. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Puilboreau accordaient leurs suffrages à Olivier Falorni (Divers gauche) avec 44,87% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Olivier Falorni culminant à 69,88% des suffrages exprimés sur place. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Pour les municipales 2026, Puilboreau demeure un territoire difficile à situer politiquement Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Puilboreau soutenaient en priorité Olivier Falorni (DVG) avec 38,23% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 69,37%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Puilboreau qui s'était déroulée en amont voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 33,90% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 21,42%. Le second tour validait ensuite ce premier round en offrant 67,35% pour Emmanuel Macron, contre 32,65% pour de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Puilboreau une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Puilboreau : les impôts s'invitent dans la campagne À Puilboreau, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 8,12 % en 2024 (dernière date de relevé), rapportant à la ville 57 840 €, loin des quelque 736 200 euros récoltés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Puilboreau s'est établi à environ 45,59 % en 2024 (contre 22,76 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Puilboreau a représenté environ 1 144 euros en 2024 (contre 722 € en 2020).

11:59 - L'élection municipale de 2020 à Puilboreau : des résultats scellés dès le premier tour Il peut s'avérer édifiant de s'intéresser aux scores de la dernière élection municipale à Puilboreau. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Alain Drapeau (Divers gauche) a imposé son rythme avec 52,52% des bulletins. En deuxième position, Jocelyne Rocheteau (Divers centre) a capté 771 voix (47,47%). Ce succès d'emblée a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette municipale 2026 à Puilboreau, cette dynamique a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Pour l'opposition, renverser une majorité d'une telle ampleur constituera ce dimanche un défi herculéen, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.