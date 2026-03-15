Résultat municipale 2026 à Puimisson (34480) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Puimisson a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Puimisson, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Puimisson [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel BARTHES
Daniel BARTHES (13 élus) PUIMISSON UN AVENIR COMMUN 		502 72,65%
  • Daniel BARTHES
  • Chantal GABAUDE
  • Philippe REY
  • Gisèle VIALLES
  • Sylvain BAGNATI
  • Jacqueline REYNES
  • Jean-Rémi ANTON
  • Isabelle ESTAQUE
  • Norbert GALINIER
  • Céline VALETTE
  • Ludovic MORLIERE
  • Emliie CABROL
  • Dominique MAS
Alain DIONISIO
Alain DIONISIO (2 élus) VIVRE PUIMISSION 		189 27,35%
  • Alain DIONISIO
  • Marie-Noëlle TOURNIER
Participation au scrutin Puimisson
Taux de participation 76,57%
Taux d'abstention 23,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,14%
Nombre de votants 693

Source : ministère de l’Intérieur

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