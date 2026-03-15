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19:17 - Analyse socio-économique de Puimisson : perspectives électorales Dans les rues de Puimisson, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 1 218 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 118 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 735 foyers fiscaux. Dans le village, 30% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 8,95% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 30,97% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 48,48% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1008,31 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Puimisson, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN avance à Puimisson Le parti à la flamme n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière municipale à Puimisson il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 35,78% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 64,10% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 31,88% au représentant du parti lors du premier tour. Au deuxième round, le parti d'extrême droite sécurisait 62,41% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 43,38% lors du choc des européennes 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 57,65% pour le parti d'extrême droite. Il l'emportera d'ailleurs avec 64,07% lors du vote définitif, offrant un siège à l'Assemblée à Stéphanie Galzy.

16:58 - À Puimisson, la participation s'annonce forte aux municipales La mobilisation atteignait 73,84 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Puimisson (une mobilisation très élevée) alors qu'à cause de la pandémie du Covid-19, bon nombre d'électeurs avaient préféré rester à l'écart. Il est en effet de coutume d'observer que le scrutin municipal demeure, avec la présidentielle, le rendez-vous où les électeurs participent le plus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs réuni 84,89 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % en France). Évidemment, la logique d'une élection locale n'est pas celle d'un scrutin national, mais la trajectoire entre les législatives de 2022 et le scrutin de 2024 reste instructive. Le taux de votants aux élections législatives est passé quant à lui de 54,16 % au premier tour en 2022 à 78,19 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 64,62 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). Zoomer sur cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet d'identifier Puimisson comme une localité assez participative en comparaison de la moyenne. En parallèle de l'élection municipale, le degré de la participation agira en tout cas sur les résultats de Puimisson.

15:59 - Les leçons de la dernière année électorale en date à Puimisson Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Puimisson. Le rendez-vous des Européennes 2024 à Puimisson avait en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (43,38%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 9,98% des suffrages. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Puimisson avaient ensuite favorisé Stéphanie Galzy (Rassemblement National) avec 57,65% au premier tour, devant Aurélien Manenc (Union de la gauche) avec 23,34%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Stéphanie Galzy culminant à 64,07% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les habitants de Puimisson ? Globalement, le paysage électoral fait de Puimisson une commune acquise au camp nationaliste. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Puimisson privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (35,78%), devant Emmanuel Macron avec 18,45%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 64,10% pour Marine Le Pen, contre 35,90% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Puimisson portaient leur choix sur Stéphanie Galzy (RN) avec 31,88% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Stéphanie Galzy virant de nouveau en tête avec 62,41% des voix.

12:58 - L'essentiel à retenir de la fiscalité locale à Puimisson Pour ce qui concerne la pression fiscale de Puimisson, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 858 € en 2024 (dernières données disponibles) contre 721 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à un peu moins de 45,64 % en 2024 (contre 24,19 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 41 690 € en 2024, loin des quelque 205 600 euros enregistrés en 2020 avec un taux fixé à environ 13,07 %. Un bouleversement pour les budgets des communes limitant drastiquement sa portée et obligeant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Le match de l'élection à Puimisson n'avait pas eu de second tour en 2020 À Puimisson, les résultats du scrutin municipal de 2020 se sont avérés particulièrement instructifs quant aux équilibres politiques locaux. Au terme du premier tour, Daniel Barthes a raflé la première place en recueillant 440 voix (72,84%). Deuxième, Gérard Combes a capté 164 voix (27,15%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Puimisson, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Face à cette victoire écrasante, le défi s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.