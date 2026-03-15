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19:18 - Le poids démographique et économique de Puiseaux aux élections municipales Quel impact auront les habitants de Puiseaux sur le résultat des élections municipales ? Avec une densité de population de 164 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 10,13%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (78,12%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1433 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,49%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,31%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Puiseaux mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,52% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Le RN en position de force à Puiseaux pour la municipale 2026 Le parti nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière municipale à Puiseaux en 2020, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 34,01% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 55,88% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 31,89% au ticket lepéniste au tour 1. Au second round, le mouvement nationaliste obtenait 54,82% des voix locales. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 48,29% aux élections européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 50,11% pour le mouvement nationaliste. Il finira en tête avec 56,89% lors du vote définitif et la victoire de Anthony Brosse.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Puiseaux Il y a six ans, le premier tour des élections municipales à Puiseaux avait été marqué par une abstention de 53,78 %, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 46,22 %), de nombreux électeurs ayant choisi de rester chez eux à cause de la pandémie du Covid-19. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est cependant élevé à 28,27 %. Si la nature de ces scrutins diffère des enjeux purement locaux, les législatives de 2022 et 2024 constituent une base de comparaison tout à fait pertinente. L'abstention aux législatives, mesurée à 57,35 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 38,60 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 51,75 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité souvent détournée des bureaux de vote. Dans le cadre de cette élection municipale 2026 à Puiseaux, cette variable jouera en conséquence un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Les élections d'il y a deux ans : quel verdict à Puiseaux ? Lors des dernières européennes, le podium à Puiseaux s'était forgé autour de Jordan Bardella (48,29%), devant Valérie Hayer (13,11%) et Raphaël Glucksmann (7,94%). Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Jean-Lin Lacapelle (Rassemblement National) en tête avec 50,11% au premier tour, devant Anthony Brosse (Ensemble !) avec 19,51%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Jean-Lin Lacapelle culminant à 56,89% des suffrages exprimés dans la localité. Ce retour sur les résultats de 2024 a ainsi confirmé que Puiseaux s'affirmait alors toujours comme une terre de droite radicale.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Puiseaux : les points à analyser Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Puiseaux accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 34,01%, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 24,61%. Le duel final se soldait finalement par un score de 55,88% pour Marine Le Pen, contre 44,12% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Puiseaux plébiscitaient Valentin Manent (RN) avec 31,89% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,82% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Puiseaux un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Impôts à Puiseaux : un enjeu central pour 2026 Alors que les impôts locaux se sont accrus à Puiseaux entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 14,00 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 59 800 euros. Un montant loin des 444 190 € enregistrés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Puiseaux a évolué pour se fixer à 41,56 % en 2024 (contre 23,00 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Puiseaux s'est établi à environ 808 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 640 € relevés en 2020.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Puiseaux Les résultats des élections municipales de 2020 à Puiseaux ont livré un panorama précis des équilibres politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Marie-Claude Herblot a raflé la première place en obtenant 665 soutiens (65,45%). À sa poursuite, Patrick Pougat a obtenu 351 votes (34,54%). Cette victoire au premier tour a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette élection de 2026 à Puiseaux, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Pour ébranler cette hégémonie ce dimanche, le camp minoritaire devra gagner de nombreux électeurs, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.