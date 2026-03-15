Résultat municipale 2026 à Puiseaux (45390) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Puiseaux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Puiseaux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Puiseaux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Claude HERBLOT
Marie-Claude HERBLOT Avec vous pour Puiseaux 		761 62,79%
Patrick POUGAT
Patrick POUGAT Ensemble, Puiseaux autrement 		451 37,21%
Participation au scrutin Puiseaux
Taux de participation 53,50%
Taux d'abstention 46,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,29%
Nombre de votants 1 269

Source : ministère de l’Intérieur

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