Résultat de l'élection municipale 2026 à Puiseux-en-France : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Puiseux-en-France

Tête de listeListe
Catherine Gastan
Catherine Gastan Liste Divers
MAINTENANT, LE CHANGEMENT
  • Catherine Gastan
  • Antoine Caldicote
  • Corinne Angevin
  • Albert Baffi
  • Nathalie Cheramnac
  • Mohand Zennadi
  • Nori Landreau
  • Pascal Rougy
  • Marianne Dupont
  • Thomas Klug
  • Elif Celik
  • Ethane Caldicote
  • Océane Delabarre
  • Mohammed Mehdi
  • Cédrine Ferrato
  • Olivier Laurendin
  • Cyrielle Leforestier
  • Dorian Kimanisi
  • Philomène Kabedi Kamwanya
  • Enzo Katombe Kabongo Mpiana
  • Gilberte Prudence
  • Donald Magee
  • Angelina Bedaut
  • Jérôme Romeo
  • Esther Sissoko
  • Nathan Delgehier
  • Leslie Teixeira Dias
  • Hasan Celik
Séjiane René
Séjiane René Liste Divers
PUISEUX EN FRANCE, C'EST VOUS !
  • Séjiane René
  • Isabelle Algrain
  • Maher Grandi
  • Georges Birba
  • Yves Bridou
  • Alicia Schnellmann
  • Nicolas Préau
  • Marthe Mendy
  • Yohan Galonde
  • Wassila Benlala
  • Thierry Marin-Cudraz
  • Naomi Dieng
  • Mickael Colonnette
  • Jennifer Ferreira
  • Pascal Peziére
  • Emilie Lamy
  • Steeve Fremont
  • Leila Abbou
  • Eric Rosier
  • Jihane Haddar
  • Killian Russet
  • Chloé Sobaga
  • Yanis Chaumulot
  • Maria de Almeida
  • Quentin Lemire
  • Cécilia de Oliveira
  • Thierry Taborski
  • Natacha Jeewoonarain
  • Guillaume Durand
Yves Murru
Yves Murru Liste Divers
PUISEUX, VOTRE VILLE, NOTRE ENGAGEMENT !
  • Yves Murru
  • Nicole Bergerat
  • Xavier Mulot
  • Christine Mahe
  • Olivier Becret
  • Su-Cheng Pierre
  • Jean-Jacques Perchat
  • Maryvone Jouany
  • Damien Arnould
  • Kadidiatou Sangaré Diebkile
  • Olivier Velin
  • Florence Bardot
  • Francis Kleijn
  • Sasa Curcija
  • Richard Vianelli
  • Martine Poullie
  • Christian Lantonnet
  • Najatte Bouali
  • Maurice Andrieu
  • Valérie Ogna
  • Olivier Laude
  • Agnès Chochoi
  • Stéphane Zaina
  • Corinne Garreau
  • Benoît Farran
  • Céline Saez
  • Laurent Bouyssou
  • Stéphanie de Campos
  • Stéphane Bourillon

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves Murru
Yves Murru (21 élus) Ensemble vers l'avenir 		613 56,81%
  • Yves Murru
  • Nicole Bergerat
  • Djemaï Lassoued
  • Maryvone Jouany
  • Séjiane Rene
  • Christine Mahe
  • Jean-Jacques Perchat
  • Martine Poulliè
  • Maurice Andrieu
  • Georges Birba
  • Olivier Becret
  • Kadidiatou Sangaré Diebkile
  • Benoît Farran
  • Stéphanie De Campos
  • Gilles Mekler
  • Elodie Simone
  • Thierry Taborski
  • Caroline Thuez
  • Olivier Velin
  • Estelle Bockel
  • Thierry Marin-Cudraz
Catherine Klug
Catherine Klug (6 élus) Solidaire pour ma ville 		466 43,18%
  • Catherine Klug
  • Antoine Caldicote
  • Laure Laudicina
  • Flavien Parisi
  • Isabelle Moreau
  • Albert Baffi
Participation au scrutin Puiseux-en-France
Taux de participation 44,85%
Taux d'abstention 55,15%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 118

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves Murru
Yves Murru (19 élus) Ensemble construisons l'avenir 		906 62,56%
  • Yves Murru
  • Catherine Klug
  • Olivier Becret
  • Nicole Bergerat
  • Alain Sortais
  • Maryvone Jouany
  • Djemaï Lassoued
  • Georges Birba
  • Maurice Andrieu
  • Brigitte Cardot
  • Jean-Paul Lefebvre
  • Stéphanie De Campos
  • Gilles Mekler
  • Kadidiatou Diebkile
  • Roger Montagna
  • Martine Poullie
  • Benoit Farran
  • Corinne Henriet
  • Sejiane Rene
Christine Mahé
Christine Mahé (4 élus) Demain s'ecrit ensemble a puiseux en france 		542 37,43%
  • Christine Mahé
  • Philippe Arnaud
  • Bernadette Fourquet
  • Serge Broutin
Participation au scrutin Puiseux-en-France
Taux de participation 59,44%
Taux d'abstention 40,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,17%
Nombre de votants 1 527

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