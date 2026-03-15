Résultat de l'élection municipale 2026 à Puiseux-en-France : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Puiseux-en-France [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Puiseux-en-France sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Puiseux-en-France.
L'actu des élections municipales 2026 à Puiseux-en-France
13:45 - Avant le scrutin, les impôts sont stables à Puiseux-en-France
En termes d'impôts locaux à Puiseux-en-France, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 862 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 813 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 38,95 % en 2024 (contre près de 16,94 % en 2020). Une donnée à comparer avec la moyenne en France, située à environ 40 %. Cette hausse est souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 19 560 € en 2024, loin des 921 540 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 17,87 %. Un bouleversement pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.
11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Puiseux-en-France
Lors des élections municipales de 2020 à Puiseux-en-France, les résultats ont livré un état des lieux précis des dynamiques politiques locales. À l'occasion du premier vote, Yves Murru (Divers) a imposé son rythme en rassemblant 56,81% des soutiens. Sur la seconde marche, Catherine Klug (Divers) a recueilli 466 suffrages en sa faveur (43,18%). Ce triomphe au premier tour a rendu tout second tour superflu. Pour cette élection de 2026 à Puiseux-en-France, ce décor pèsera irrémédiablement. Les forces d'opposition devront redoubler d'efforts ce dimanche pour ébranler cette suprématie, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Puiseux-en-France (95380) ?
À l’occasion des municipales 2026, les 2 582 électeurs de Puiseux-en-France devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de la commune. Le bilan du dernier mandat ouvrira-t-il la voie à un nouveau cap politique ? Vous pouvez parcourir ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Puiseux-en-France. Pour voter, les électeurs de la commune sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 3 bureaux de vote de Puiseux-en-France. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir les résultats des élections à Puiseux-en-France dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Puiseux-en-France
|Tête de listeListe
|
Catherine Gastan
Liste Divers
MAINTENANT, LE CHANGEMENT
|
|
Séjiane René
Liste Divers
PUISEUX EN FRANCE, C'EST VOUS !
|
|
Yves Murru
Liste Divers
PUISEUX, VOTRE VILLE, NOTRE ENGAGEMENT !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves Murru (21 élus) Ensemble vers l'avenir
|613
|56,81%
|
|Catherine Klug (6 élus) Solidaire pour ma ville
|466
|43,18%
|
|Participation au scrutin
|Puiseux-en-France
|Taux de participation
|44,85%
|Taux d'abstention
|55,15%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 118
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves Murru (19 élus) Ensemble construisons l'avenir
|906
|62,56%
|
|Christine Mahé (4 élus) Demain s'ecrit ensemble a puiseux en france
|542
|37,43%
|
|Participation au scrutin
|Puiseux-en-France
|Taux de participation
|59,44%
|Taux d'abstention
|40,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,17%
|Nombre de votants
|1 527
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