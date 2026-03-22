Résultat de l'élection municipale 2026 à Puiseux-en-France : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Puiseux-en-France [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Puiseux-en-France sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Puiseux-en-France.
L'actu des élections municipales 2026 à Puiseux-en-France
11:47 - Un premier constat à Puiseux-en-France avec les résultats du 1er tour
Séjiane René a remporté le premier tour des élections municipales à Puiseux-en-France dimanche dernier, avec 46,48 % des votes. Ensuite, Yves Murru s'est classé deuxième avec 35,20 %. Le match a abouti à un ascendant très fort du leader. Du côté des autres candidats, avec 18,32 %, Catherine Gastan pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Puiseux-en-France, le vote a enregistré une participation de 54,04 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Puiseux-en-France
Le deuxième tour des élections municipales à Puiseux-en-France a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Catherine Gastan
Liste Divers
MAINTENANT, LE CHANGEMENT
|
|
Séjiane René
Liste Divers
PUISEUX EN FRANCE, C'EST VOUS !
|
|
Yves Murru
Liste Divers
PUISEUX, VOTRE VILLE, NOTRE ENGAGEMENT !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Puiseux-en-France
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Séjiane RENÉ (Ballotage) PUISEUX EN FRANCE, C'EST VOUS !
|647
|46,48%
|Yves MURRU (Ballotage) PUISEUX, VOTRE VILLE, NOTRE ENGAGEMENT !
|490
|35,20%
|Catherine GASTAN (Ballotage) MAINTENANT, LE CHANGEMENT
|255
|18,32%
|Participation au scrutin
|Puiseux-en-France
|Taux de participation
|54,04%
|Taux d'abstention
|45,96%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,54%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,26%
|Nombre de votants
|1 432
Source : ministère de l’Intérieur
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