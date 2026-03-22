Résultat de l'élection municipale 2026 à Puiseux-en-France : les résultats du 2e tour

Programme de Catherine Gastan à Puiseux-en-France (MAINTENANT, LE CHANGEMENT)

Vivre ensemble

Le programme prévoit un financement de 50 % des licences sportives et culturelles pour les enfants. Cela vise à favoriser l'accès de tous aux activités locales et à renforcer le lien social. De plus, la création d'un Point Jeunes IA et d'une Maison de santé est envisagée pour préparer les jeunes aux métiers de demain et garantir l'accès aux soins.

Environnement durable

Des initiatives de dé-bétonnisation et de rénovation des bâtiments publics sont proposées pour répondre aux défis climatiques. L'objectif est de créer des espaces verts et des îlots de fraîcheur dans la commune. Un plan vélo sécurisé et une surveillance accrue des espaces publics sont également prévus pour améliorer la qualité de vie des habitants.

Emploi et solidarité

Le programme inclut l'organisation d'un salon de l'emploi annuel pour renforcer l'accès au travail local. Une épicerie solidaire sera également mise en place pour soutenir les citoyens les plus fragiles. Ces actions visent à créer un tissu social plus solidaire et inclusif.

Participation citoyenne

Un audit des finances et des ateliers de décision participatifs sont proposés pour impliquer les habitants dans les choix budgétaires. Cela permettra de mettre fin aux privilèges et de favoriser une gestion plus transparente des ressources. L'objectif est de renforcer la démocratie locale et d'encourager l'engagement des citoyens.