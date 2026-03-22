Résultat de l'élection municipale 2026 à Puiseux-en-France : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Puiseux-en-France

Le deuxième tour des élections municipales à Puiseux-en-France a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Catherine Gastan
Catherine Gastan Liste Divers
MAINTENANT, LE CHANGEMENT
  • Catherine Gastan
  • Antoine Caldicote
  • Corinne Angevin
  • Albert Baffi
  • Nathalie Cheramnac
  • Mohand Zennadi
  • Nori Landreau
  • Pascal Rougy
  • Marianne Dupont
  • Thomas Klug
  • Elif Celik
  • Ethane Caldicote
  • Océane Delabarre
  • Mohammed Mehdi
  • Cédrine Ferrato
  • Olivier Laurendin
  • Cyrielle Leforestier
  • Dorian Kimanisi
  • Philomène Kabedi Kamwanya
  • Enzo Katombe Kabongo Mpiana
  • Gilberte Prudence
  • Donald Magee
  • Angelina Bedaut
  • Jérôme Romeo
  • Esther Sissoko
  • Nathan Delgehier
  • Leslie Teixeira Dias
  • Hasan Celik
Séjiane René
Séjiane René Liste Divers
PUISEUX EN FRANCE, C'EST VOUS !
  • Séjiane René
  • Isabelle Algrain
  • Maher Grandi
  • Georges Birba
  • Yves Bridou
  • Alicia Schnellmann
  • Nicolas Préau
  • Marthe Mendy
  • Yohan Galonde
  • Wassila Benlala
  • Thierry Marin-Cudraz
  • Naomi Dieng
  • Mickael Colonnette
  • Jennifer Ferreira
  • Pascal Peziére
  • Emilie Lamy
  • Steeve Fremont
  • Leila Abbou
  • Eric Rosier
  • Jihane Haddar
  • Killian Russet
  • Chloé Sobaga
  • Yanis Chaumulot
  • Maria de Almeida
  • Quentin Lemire
  • Cécilia de Oliveira
  • Thierry Taborski
  • Natacha Jeewoonarain
  • Guillaume Durand
Yves Murru
Yves Murru Liste Divers
PUISEUX, VOTRE VILLE, NOTRE ENGAGEMENT !
  • Yves Murru
  • Nicole Bergerat
  • Xavier Mulot
  • Christine Mahe
  • Olivier Becret
  • Su-Cheng Pierre
  • Jean-Jacques Perchat
  • Maryvonne Jouany
  • Damien Arnould
  • Kadidiatou Sangaré Diebkile
  • Olivier Velin
  • Florence Bardot
  • Francis Kleijn
  • Sasa Curcija
  • Richard Vianelli
  • Martine Poullie
  • Christian Lantonnet
  • Najatte Bouali
  • Maurice Andrieu
  • Valérie Ogna
  • Olivier Laude
  • Agnès Chochoi
  • Stéphane Zaina
  • Corinne Garreau
  • Benoît Farran
  • Céline Saez
  • Laurent Bouyssou
  • Stéphanie de Campos
  • Stéphane Bourillon

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Puiseux-en-France

Tête de listeListe Voix % des voix
Séjiane RENÉ
Séjiane RENÉ (Ballotage) PUISEUX EN FRANCE, C'EST VOUS ! 		647 46,48%
Yves MURRU
Yves MURRU (Ballotage) PUISEUX, VOTRE VILLE, NOTRE ENGAGEMENT ! 		490 35,20%
Catherine GASTAN
Catherine GASTAN (Ballotage) MAINTENANT, LE CHANGEMENT 		255 18,32%
Participation au scrutin Puiseux-en-France
Taux de participation 54,04%
Taux d'abstention 45,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Nombre de votants 1 432

Source : ministère de l’Intérieur

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