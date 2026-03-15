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19:21 - Puiseux-en-France et municipales : démographie, économie et choix électoraux Quel portrait faire de Puiseux-en-France, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 3 755 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 158 entreprises, Puiseux-en-France permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (88,04%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les 295 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 815 € par mois, la commune aspire à un avenir prospère. À Puiseux-en-France, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Le RN perce-t-il à Puiseux-en-France ? Le mouvement lepéniste était exclu du groupe de tête lors des élections municipales à Puiseux-en-France il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen recueillait 23,03% des suffrages lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 44,22% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 24,00% au ticket lepéniste au tour 1. Au second round, le mouvement lepéniste réunissait 50,05% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 35,59% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 32,93% pour le mouvement lepéniste. Il finira avec 46,63% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Puiseux-en-France ? Il y a six ans à Puiseux-en-France, le premier tour de la municipale avait vu 44,85 % des électeurs venir aux urnes dans la commune, un score dans la norme. C'étaient 1 118 votants qui s'étaient mobilisés alors qu'en raison de la pandémie du coronavirus, bon nombre d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 73,03 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 45,80 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 62,51 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 41,27 % des inscrits. Cet instantané des scrutins depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune moins participative que la moyenne en comparaison de l'ensemble du pays. En ce jour de municipales 2026 à Puiseux-en-France, cette donnée sera en définitive très observée.

15:59 - Quel bilan pour les dernières élections à Puiseux-en-France ? À l'occasion du match européen de juin 2024, les citoyens de Puiseux-en-France avaient placé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 35,59% des inscrits. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Arnaud Le Gall (Union de la gauche) en tête du peloton avec 34,07% au premier tour, devant Agnès Marion (Rassemblement National) avec 32,93%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Arnaud Le Gall culminant à 53,37% des votes dans la localité. Le contexte politique de Puiseux-en-France a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir une terre clairement de gauche, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des élections de 2022 à Puiseux-en-France ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Puiseux-en-France soutenaient en priorité Arnaud Le Gall (Nupes) avec 26,63% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Jean-Baptiste Marly (Rassemblement National), vainqueur dans la commune avec 50,05%. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques jours plus tôt, les citoyens de Puiseux-en-France plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 27,09% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron avec 25,97%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 55,78% pour Emmanuel Macron, contre 44,22% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Puiseux-en-France dessine un électorat massivement tourné vers la gauche.

12:58 - Avant le scrutin, les impôts sont stables à Puiseux-en-France En termes d'impôts locaux à Puiseux-en-France, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 862 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 813 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 38,95 % en 2024 (contre près de 16,94 % en 2020). Une donnée à comparer avec la moyenne en France, située à environ 40 %. Cette hausse est souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 19 560 € en 2024, loin des 921 540 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 17,87 %. Un bouleversement pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Puiseux-en-France Lors des élections municipales de 2020 à Puiseux-en-France, les résultats ont livré un état des lieux précis des dynamiques politiques locales. À l'occasion du premier vote, Yves Murru (Divers) a imposé son rythme en rassemblant 56,81% des soutiens. Sur la seconde marche, Catherine Klug (Divers) a recueilli 466 suffrages en sa faveur (43,18%). Ce triomphe au premier tour a rendu tout second tour superflu. Pour cette élection de 2026 à Puiseux-en-France, ce décor pèsera irrémédiablement. Les forces d'opposition devront redoubler d'efforts ce dimanche pour ébranler cette suprématie, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.