Résultat municipale 2026 à Puiseux-en-France (95380) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Puiseux-en-France a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Puiseux-en-France, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Puiseux-en-France [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Séjiane RENÉ
Séjiane RENÉ PUISEUX EN FRANCE, C'EST VOUS ! 		647 46,48%
Yves MURRU
Yves MURRU PUISEUX, VOTRE VILLE, NOTRE ENGAGEMENT ! 		490 35,20%
Catherine GASTAN
Catherine GASTAN MAINTENANT, LE CHANGEMENT 		255 18,32%
Participation au scrutin Puiseux-en-France
Taux de participation 54,04%
Taux d'abstention 45,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Nombre de votants 1 432

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Val-d'Oise ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Val-d'Oise. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Puiseux-en-France

En savoir plus sur Puiseux-en-France