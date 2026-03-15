Résultat municipale 2026 à Puisserguier (34620) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Puisserguier a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Puisserguier, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Puisserguier [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent OBIOLS
Laurent OBIOLS (19 élus) PUISSERGUIER, UNIS POUR AGIR 		1 075 64,53%
  • Laurent OBIOLS
  • Annie DUPOND
  • Julien CATALANO
  • Cécile PAGAN
  • Alain RIBAS
  • Mathilde LAURE
  • André-Marc HEBERT
  • Zoé JUAN
  • Anthony MARTINEZ
  • Céline ROUME
  • Christophe AZAM
  • Katia ATTARD PARIS
  • Claude LACROIX
  • Valérie GOURC
  • Alexis FONTANILLAS
  • Delphine CAUSSE
  • Hervé OBIOLS
  • Sandie VARO
  • Stéphane ESPINASSIER
Grégoire ANNET
Grégoire ANNET (4 élus) UN NOUVEL ÉLAN POUR PUISSERGUIER 		591 35,47%
  • Grégoire ANNET
  • Rosa LOPEZ
  • Pierre-Antoine BILLOD
  • Alexandra OMONT
Participation au scrutin Puisserguier
Taux de participation 69,85%
Taux d'abstention 30,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,26%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Nombre de votants 1 726

Source : ministère de l’Intérieur

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