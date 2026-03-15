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19:17 - Puisserguier : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel impact aura la population de Puisserguier sur les résultats des municipales ? Avec une densité de population de 107 hab par km² et un taux de chômage de 16,55%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (69,58%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 1591 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (14,19%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,28%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Puisserguier mettent en avant une diversité de qualifications, avec 24,02% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

17:57 - Quel score pour le RN à Puisserguier aux derniers scrutins ? Le mouvement nationaliste n'était pas formellement représenté à la dernière campagne municipale à Puisserguier il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la localité. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 33,26% des suffrages lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 60,25% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 27,19% au représentant du parti lors du premier tour. Au second round, le mouvement lepéniste validait 59,19% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 46,73% lors du choc des européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin apporteront, lors du premier round, un résultat de 54,30% pour le mouvement lepéniste. C'est lui qui s'imposera avec 60,92% lors du vote final, offrant un siège à l'Assemblée à Stéphanie Galzy.

16:58 - Une abstention de 47,94 % à Puisserguier aux dernières municipales En 2020 à Puisserguier, l'abstention avait grimpé à 47,94 % à la fin du premier tour, un score en demi-teinte. 1 238 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors qu'à cause du coronavirus, une part importante des électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 21,06 % des citoyens en mesure de voter. Même si les logiques changent selon le type d'élection, les deux dernières élections législatives demeurent directement comparables entre elles. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 51,10 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 31,36 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 45,03 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Pour cette élection municipale 2026, cette particularité à Puisserguier sera en définitive déterminante dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - En 2024, Puisserguier s'était tournée vers la majorité Lors des législatives organisées après la dissolution de 2024, les votants de Puisserguier plébiscitaient Stéphanie Galzy (Rassemblement National) avec 54,30% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Stéphanie Galzy culminant à 60,92% des voix dans la localité. Le scrutin des Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Puisserguier avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (46,73%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 10,62% des voix. Un bis repetita des résultats des élections deux années plus tôt en quelque sorte.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Puisserguier reste un territoire tourné vers le Rassemblement national Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Puisserguier était marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 33,26% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 20,07%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 60,25% pour Marine Le Pen, contre 39,75% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Puisserguier plébiscitaient Stéphanie Galzy (RN) avec 27,19% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,19% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait de Puisserguier un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Municipales 2026 : les impôts locaux pèseront-ils à Puisserguier ? À Puisserguier, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 14,98 % en 2024 (dernières données en date), rapportant à la ville 92 000 euros. Une somme loin des 611 450 € récoltés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse désormais que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Puisserguier est passé à 45,78 % en 2024 (contre 24,33 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à Puisserguier s'est chiffrée à 933 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 784 € relevés en 2020.

11:59 - Élections municipales 2020 à Puisserguier : un résultat scellé dès le premier tour La lecture des résultats du scrutin municipal de 2020 à Puisserguier s'avère très révélatrice. Au soir du premier tour, Jean-Noël Badenas a coiffé ses adversaires au poteau en récoltant 770 soutiens (64,48%). Derrière, Anthony Martinez a engrangé 235 votes (19,68%). Richard Billod a suivi, avec 15,82% des bulletins. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Jean-Noël Badenas a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour ces municipales 2026 à Puisserguier, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Cette victoire retentissante met le camp adverse face à un défi colossal ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.