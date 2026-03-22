Résultat de l'élection municipale 2026 à Pujols : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pujols

Le deuxième tour des élections municipales à Pujols a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Yvon Ventadoux
Yvon Ventadoux Liste divers gauche
PUJOLS AU COEUR
  • Yvon Ventadoux
  • Laura Graille
  • Cédric Da Silva
  • Line Belan
  • Christophe Couderc
  • Françoise Mouraby
  • Stéphane d'Oliveira
  • Vanessa Bailles
  • Gilles Garrigou
  • Maria Aurora Suri Quesada
  • Laurent Sue
  • Alice Martin
  • Camille Thiolas
  • Marilyne Sueres
  • Frédéric Mella
  • Julie Cianfarani
  • Fabien Jacques
  • Caroline Ruiz
  • Daniel de Oliveira
  • Marie Hélène Maltaverne
  • Mohammed Boulahia
  • Johanna Roelofse
  • Romain Jordi
  • Monique Magana
  • Rémi Dugué
  • Carole Vignes
  • Nicolas Tchilinguirian
  • Annie Messina
  • Daniel Barrau
Pierre Silva
Pierre Silva Liste Divers
ELAN CITOYEN PUJOLAIS
  • Pierre Silva
  • Michèle Brousse
  • Yves Braet
  • Céline Castagne
  • Franck Acquarone
  • Josiane Verga
  • André Brunet
  • Jade Nayrolles
  • Thomas Paty
  • Sandrine Mangieu
  • Gérard Hucafol
  • Nathalie Rose
  • Kévin Kombile Southe
  • Laurence Raffie
  • Laurent Pasquet
  • Annie Nowak
  • Tarek Benabid
  • Sonia Mtir
  • Marc Galinou
  • Erwanna Courtois
  • Guillaume Toffoli
  • Katja Van Moer
  • François Flores
  • Lou-Anne Humbert
  • Frédérick Nayrolles
  • Michèle Saint-Phlour
  • Alain Altinier
  • Geneviève Filhol
  • Luc Hourseau

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pujols

Tête de listeListe Voix % des voix
Yvon VENTADOUX
Yvon VENTADOUX (Ballotage) PUJOLS AU COEUR 		810 47,59%
Pierre SILVA
Pierre SILVA (Ballotage) ELAN CITOYEN PUJOLAIS 		508 29,85%
Lionel OZANNE
Lionel OZANNE (Ballotage) PUJOLS POUR TOUS 		384 22,56%
Participation au scrutin Pujols
Taux de participation 60,40%
Taux d'abstention 39,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Nombre de votants 1 766

Source : ministère de l’Intérieur

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