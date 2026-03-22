Résultat de l'élection municipale 2026 à Pujols : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pujols [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Pujols sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pujols.
L'actu des élections municipales 2026 à Pujols
16:47 - Les résultats des dernières élections municipales à Pujols
Il peut se révéler instructif d'étudier les scores de la dernière élection municipale à Pujols. Au terme du premier tour, Yvon Ventadoux (Divers gauche) a surclassé ses rivaux avec 54,86% des voix. Sur la seconde marche, André Brunet (Divers) a engrangé 622 bulletins valides (45,13%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a clôturé le match d'emblée. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ces municipales 2026 à Pujols, ce décor constitue un point de départ particulier. Le camp minoritaire devra accomplir un effort colossal ce dimanche pour remettre en cause cette hégémonie, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Pujols pour le 2e tour ?
Selon les candidatures officielles au second tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les votants peuvent donc choisir ce dimanche, dans le bureau de vote, les bulletins de la liste menée par Yvon Ventadoux (LDVG) et Pierre Silva (LDIV). À noter que Lionel Ozanne (Divers), qui était en mesure de se maintenir grâce à son score du premier tour, a opté pour un retrait. Ouverts jusqu'à 18 heures, les 5 bureaux de vote de la commune de Pujols permettront aux électeurs de voter.
11:59 - Rappel des résultats de dimanche dernier à Pujols pour les élections municipales
Pour le lancement des municipales à Pujols, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le vote a mobilisé 60,40 % des électeurs sur place. C'est Yvon Ventadoux (Divers gauche) qui a pris l'avantage en récoltant 47,59 % des votes. Dans son sillage, Pierre Silva a obtenu la seconde place avec 29,85 %. Un écart très large a été constaté entre les deux candidats. Comme il y a six ans, Yvon Ventadoux est resté au sommet du classement, mais il a concédé cependant 7 points. Par ailleurs, avec 22,56 %, Lionel Ozanne est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pujols
Le deuxième tour des élections municipales à Pujols a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Yvon Ventadoux
Liste divers gauche
PUJOLS AU COEUR
|
|
Pierre Silva
Liste Divers
ELAN CITOYEN PUJOLAIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pujols
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yvon VENTADOUX (Ballotage) PUJOLS AU COEUR
|810
|47,59%
|Pierre SILVA (Ballotage) ELAN CITOYEN PUJOLAIS
|508
|29,85%
|Lionel OZANNE (Ballotage) PUJOLS POUR TOUS
|384
|22,56%
|Participation au scrutin
|Pujols
|Taux de participation
|60,40%
|Taux d'abstention
|39,60%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,43%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,19%
|Nombre de votants
|1 766
Source : ministère de l’Intérieur
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