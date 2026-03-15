Résultat municipale 2026 à Pujols (47300) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pujols a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pujols, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pujols [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yvon VENTADOUX
Yvon VENTADOUX PUJOLS AU COEUR 		810 47,59%
Pierre SILVA
Pierre SILVA ELAN CITOYEN PUJOLAIS 		508 29,85%
Lionel OZANNE
Lionel OZANNE PUJOLS POUR TOUS 		384 22,56%
Participation au scrutin Pujols
Taux de participation 60,40%
Taux d'abstention 39,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Nombre de votants 1 766

Source : ministère de l’Intérieur

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