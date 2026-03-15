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19:18 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Pujols La démographie et la situation socio-économique de Pujols façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections municipales. La pyramide des âges peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la localité, 28% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 12,61% sont des personnes âgées. Un revenu moyen par foyer fiscal de 31 453 € par an souligne l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 2154 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,57%) met en lumière des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,72%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Pujols mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,95% des résidents titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Le RN à Pujols : quel score aux municipales 2026 ? Le mouvement nationaliste était exclu du groupe de tête lors de l'élection municipale à Pujols en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen obtenait 27,45% des bulletins exprimés lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 45,99% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 22,40% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti d'extrême droite obtenait 54,82% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 35,94% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier round, un résultat de 36,84% pour le parti d'extrême droite. Il clôturera le scrutin avec 41,84% le dimanche suivant.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Pujols aux dernières élections ? Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent qu'au premier tour des élections municipales à Pujols, l'abstention touchait 51,23 % des électeurs, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux alors que nombre d'électeurs avaient choisi de rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 20,55 % des inscrits. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 48,29 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 27,91 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 45,08 %. Quand on tente d'établir une tendance, les données esquissent à l'arrivée une contrée où l'abstention est contenue face aux moyennes nationales. Dans le cadre de ces municipales 2026 à Pujols, ce paramètre jouera quoi qu'il en soit un rôle déterminant sur les résultats locaux.

15:59 - Les leçons de l'année électorale 2024 à Pujols L'orientation des électeurs de Pujols a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait un territoire difficile à étiqueter, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste. Pour le tour unique des européennes 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,94%). Les élections des députés à Pujols près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Annick Cousin (Rassemblement National) en pole position avec 36,84% au premier tour, devant Guillaume Lepers (Divers droite) avec 29,97%. Au second tour, c'est en revanche Guillaume Lepers (Divers droite) qui a raflé la mise avec 58,16% des suffrages exprimés.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les habitants de Pujols ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Pujols plébiscitaient Olivier Damaisin (Ensemble !) avec 23,88% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Annick Cousin (Rassemblement National), vainqueur dans la commune avec 54,82%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines auparavant, les citoyens de Pujols plaçaient Marine Le Pen en tête avec 27,45% des inscrits, devant Emmanuel Macron avec 25,77%. Le duel final se soldait finalement par un score de 54,01% pour Emmanuel Macron, contre 45,99% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Pujols révèle ainsi une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Focus sur l'évolution de la fiscalité à Pujols Du côté de la fiscalité de Pujols, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 944 € en 2024 (dernière année connue), un chiffre à comparer avec les 652 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à 45,53 % en 2024 (contre environ 18,20 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 36 110 € de recettes en 2024. Un total bien loin des quelque 658 500 euros récoltés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 12,10 %. Cette taxe est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre financier.

11:59 - Une majorité Divers gauche issue des résultats de l'élection de 2020 à Pujols À Pujols, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans ont été particulièrement instructifs sur le paysage politique local. À l'occasion du premier vote à l'époque, Yvon Ventadoux (Divers gauche) a surclassé ses rivaux en récoltant 756 suffrages (54,86%). À ses trousses, André Brunet (Divers) a rassemblé 622 voix (45,13%). Cette victoire sans appel de Yvon Ventadoux a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Pujols, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Faire basculer une majorité aussi écrasante sera une tâche colossale pour les forces d'opposition ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.