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19:18 - Élections municipales à Pulnoy : impact de la démographie et de l'économie locale Comment la population de Pulnoy peut-elle impacter le résultat des élections municipales ? Avec une densité de population de 1370 hab/km² et un taux de chômage de 11,04%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (12,84%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 2699 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,18%) révèle des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,54%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Pulnoy mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,87% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Pulnoy : des scrutins marqués par le vote RN Le Rassemblement national restait loin du match lors des élections municipales à Pulnoy il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 26,67% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 39,10% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 22,94% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Pulnoy comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 33,00% lors du choc des européennes 2024. Les législatives enfin se solderont, lors du premier round, par un résultat de 35,12% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 46,80% lors du vote final.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 42,98 % de participation Dans le cadre de ces municipales 2026 à Pulnoy, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs jouera un rôle clé sur les résultats locaux. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des municipales avait été marqué par une abstention de 57,02 %, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 42,98 %), en pleine épidémie de coronavirus à l'époque. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est en revanche arrêté à 24,29 %. Naturellement, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent tout à fait être mises en perspective. L'abstention aux législatives, mesurée à 51,76 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 31,98 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 46,03 %. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité globalement épargnée par l'abstention par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Le vote de Pulnoy nettement ancré à droite en 2024 Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Pulnoy avaient placé en tête Patricia Melet (Rassemblement National) avec 35,12% au premier tour, devant Philippe Guillemard (Majorité présidentielle) avec 31,58%. Au second tour, c'est en revanche Estelle Mercier (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 53,20% des suffrages exprimés. Lors des européennes une vingtaine de jours plus tôt, le podium à Pulnoy s'était cette fois forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,00%), à la première place devant Valérie Hayer (18,48%) et Raphaël Glucksmann (14,04%). La physionomie politique de Pulnoy a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une terre macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Pulnoy : des résultats éminemment instructifs lors des scrutins il y a 4 ans Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Pulnoy soutenaient en priorité Carole Grandjean (Ensemble !) avec 37,78% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Carole Grandjean virant de nouveau en tête avec 65,45% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Pulnoy quelques semaines plus tôt voyait Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 33,05% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 26,67%. Le second tour entérinait ensuite ce tour préliminaire en donnant 60,90% pour Emmanuel Macron, contre 39,10% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Pulnoy laisse ainsi apparaître une ville acquise au bloc central.

12:58 - Marc OGIEZ a-t-il augmenté les impôts locaux à Pulnoy ? S'agissant des contributions locales à Pulnoy, le produit fiscal par ménage s'est établi à 702 € en 2024 (dernières données en date), un chiffre à comparer avec les 566 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 28,62 % en 2024 (contre 11,38 % en 2020). Cette augmentation est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 20 500 euros de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 883 500 euros perçus 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 11,15 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Un résultat sans suspense pour les élections municipales 2020 à Pulnoy Les résultats des précédentes municipales à Pulnoy ont fourni un enseignement précieux sur la configuration politique locale. Au terme du premier tour, Marc Ogiez (Divers droite) a pris la première place avec 58,82% des soutiens. En deuxième position, Dominique Deviterne (Parti socialiste) a recueilli 41,17% des votes. Cette victoire au premier tour a rendu tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Pulnoy, cette géographie électorale a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Le défi s'annonce colossal ce dimanche pour les forces d'opposition face à cette victoire écrasante, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.