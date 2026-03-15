Résultat municipale 2026 à Pulnoy (54425) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pulnoy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pulnoy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pulnoy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandrine ARNAUTOU
Sandrine ARNAUTOU (24 élus) NOUS PULNEENNES PULNEENS 		1 563 64,96%
  • Sandrine ARNAUTOU
  • Stéphane NOBILI
  • Isabelle JACQUOT
  • Zyede BEN ISMAIL
  • Nathalie BAILLET
  • Cyrille LOUIS
  • Isabelle STUSSI
  • Michaël URSELLA
  • Sandrine THIEBAUT
  • Dominique DEVITERNE
  • Maryse CRESPINO-ACHAOUI
  • Paul LEMAIRE
  • Delphine GAYE
  • Julien LITAIZE
  • Brigitte PFEIFER
  • David ESNAULT
  • Sandrine SCHRAM
  • Jean-Paul VALEIX
  • Anne-Michèle SKA
  • Florian SAINT-PIERRE
  • Nathalie PAYET
  • Pascal CHRETIEN
  • Vanessa DENNETIERE
  • Emmanuel SKA
Marc OGIEZ
Marc OGIEZ (5 élus) PULNOY DEMAIN ENSEMBLE 		843 35,04%
  • Marc OGIEZ
  • Carine JACOB
  • Albi CASTELA
  • Alexandra ANDRE
  • Nicolas JACOB
Participation au scrutin Pulnoy
Taux de participation 60,91%
Taux d'abstention 39,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 2 463

Source : ministère de l’Intérieur

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