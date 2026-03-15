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19:19 - Élections municipales à Pusey : un éclairage démographique Dans les rues de Pusey, le scrutin touche à sa fin. Dotée de 674 logements pour 1 437 habitants, la densité de la ville est de 176 hab/km². Ses 118 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 438 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le bourg, 17,05% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 30,65% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 36,81% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 48,40% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 403,34 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 15 mars 2026 à Pusey s'inscrit dans l'histoire française.

17:57 - L'avancée du Rassemblement national RN à Pusey avant les municipales Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière campagne municipale à Pusey il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 35,36% des voix lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 53,50% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 31,90% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le RN obtenait 55,37% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 46,41% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 49,88% pour le RN. Ce dernier achèvera sa course en tête avec 53,17% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Antoine Villedieu.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Pusey ? La mobilisation des électeurs de Pusey sera, à la fin de la journée, un enjeu majeur pour ces élections municipales. Lors des municipales de 2020, la participation s'était stabilisée à 36,79 % lors du premier tour (une mobilisation modeste) alors que le coronavirus avait fait fuir un grand nombre d'électeurs. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a cependant été évalué à 80,95 %. L'affluence pour les législatives, établie de son côté à 54,31 % en 2022, a largement progressé pour atteindre 72,47 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 60,85 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville relativement attachée au vote.

15:59 - Quel bilan pour l'année de la dissolution à Pusey ? À l'occasion du scrutin européen de 2024, les citoyens de Pusey avaient poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 46,41% des inscrits. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Pusey accordaient leurs suffrages à Antoine Villedieu (Rassemblement National) avec 49,88% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Antoine Villedieu culminant à 53,17% des votes dans la localité. Une confirmation très claire des résultats des élections deux ans plus tôt en quelque sorte.

14:57 - Quels furent les suffrages municipaux de Pusey lors de la dernière présidentielle ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Pusey accordaient leurs suffrages à Antoine Villedieu (RN) avec 31,90% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Antoine Villedieu virant de nouveau en tête avec 55,37% des voix. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques jours plus tôt, les citoyens de Pusey choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 35,36% des voix, devant Emmanuel Macron crédité de 24,27%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 53,50% pour Marine Le Pen, contre 46,50% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Pusey comme une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Les contribuables de Pusey voteront-ils sur les impôts ? En matière d'impôts locaux à Pusey, le produit fiscal par ménage s'est établi à 1 608 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 779 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à un peu plus de 39,18 % en 2024 (contre 13,70 % en 2020). Une hausse liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 3 770 € de recettes en 2024. Une somme loin des 181 000 euros perçus en 2020 avec un taux resté à environ 10,26 %. La taxe ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - Retour sur le résultat des élections de 2020 à Pusey Quelle avait été l'issue des précédentes municipales à Pusey ? Sans aucune opposition, la liste menée par Jean-Jacques Polien a naturellement obtenu 334 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Pusey, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Un mandat après ce scrutin sans véritable concurrence, l'émergence ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux majeurs. Un indice est probablement fourni dans la liste officielle des candidats.