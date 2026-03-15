Résultat municipale 2026 à Pusey (70000) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pusey a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pusey, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pusey [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Jacques POLIEN
Jean-Jacques POLIEN (12 élus) ENSEMBLE EN CONFIANCE ET EFFICACITE 		388 50,39%
  • Jean-Jacques POLIEN
  • Sandra VIENNET
  • Patrice MANTION
  • Natacha BLANCHARD
  • Christophe TRESOR
  • Laurence CURIE
  • Christophe DAMPENON
  • Maryline ARNOULD
  • Aymeric MAIRE
  • Valérie EKOUME
  • Jean-François TAUPENOT
  • Evelyne DE JESUS
Loïc RACLOT
Loïc RACLOT (3 élus) Un nouvel élan pour Pusey 		382 49,61%
  • Loïc RACLOT
  • Gaëlle DE JESUS
  • Rémy DUBOIS
Participation au scrutin Pusey
Taux de participation 70,92%
Taux d'abstention 29,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Nombre de votants 783

Source : ministère de l’Intérieur

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