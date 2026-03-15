Résultat municipale 2026 à Pusignan (69330) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pusignan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pusignan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pusignan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Françoise GHERBEZZA
Françoise GHERBEZZA (21 élus) Pusignan 2026 continuons ensemble 		908 52,18%
  • Françoise GHERBEZZA
  • Florent RUZ
  • Bénédicte HENRY
  • Frederic DE SUREMAIN
  • Camille LAUPER
  • Benoit VELARDO
  • Benedicte DELECLOY
  • Nicolas BECHDOLFF
  • Noémie DELL'AQUILA
  • Michel CERDA
  • Katia GAMER
  • Julien FERRARI
  • Florence LATOUR
  • Etienne BLEYER
  • Nadia CHAKHRIT
  • Pascal ALLABOUVETTE
  • Sylvane BRISSAUD
  • Stanislas WASILEWSKI
  • Vicky KALAYDJIAN-VERMOREL
  • Xavier BOSSUT
  • Sylvie PATTON
André ROIBET
André ROIBET (4 élus) PUSIGNAN L'ESPRIT VILLAGE 		533 30,63%
  • André ROIBET
  • Catherine Elisabeth PAPAZIAN
  • Francis AUCELLI
  • Maria FOURNIER
Marjory BARTKOWSKI
Marjory BARTKOWSKI (2 élus) Puz'Union 		299 17,18%
  • Marjory BARTKOWSKI
  • Vivien MARTINEZ
Participation au scrutin Pusignan
Taux de participation 59,51%
Taux d'abstention 40,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,28%
Nombre de votants 1 765

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Rhône ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Rhône. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Pusignan