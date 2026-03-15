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19:19 - Pusignan et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Pusignan est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 4 145 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 514 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 092 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (90,95%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Pusignan abrite une communauté diversifiée, avec ses 175 résidents étrangers, soit 4,22% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 6,52%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 40 701 € par an. Pour conclure, Pusignan incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Le RN monte-t-il à Pusignan ? Le parti à la flamme n'avait pas fait d'étincelles lors de l'élection municipale à Pusignan il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 34,01% des voix lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 54,48% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 35,83% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop décevant, à Pusignan comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 47,42% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 49,60% pour le parti à la flamme. Ce dernier s'imposera avec 65,89% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Tiffany Joncour.

16:58 - À quel niveau se situe la participation à Pusignan ? Pour ces élections municipales 2026, l'absence ou non de votants à Pusignan sera fondamentale dans le dénouement du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de l'élection municipale avait été marqué par une abstention de 54,07 %, un niveau conforme à la tendance du pays (la participation se limitant à 45,93 %) alors que progressait le Covid. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est ainsi stabilisé à 20,89 %. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 57,44 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 31,08 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 48,68 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Pusignan : retour sur les derniers scrutins en date Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections deux ans plus tôt. Lors des européennes, le résultat à Pusignan s'était en effet dessiné autour de Jordan Bardella (47,42%), en première position devant Valérie Hayer (10,87%) et Manon Aubry (10,66%). Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Tiffany Joncour (Rassemblement National) en tête du peloton avec 49,60% au premier tour, devant Sarah Tanzilli (Majorité présidentielle) avec 19,42%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Tiffany Joncour culminant à 65,89% des votes dans la commune.

14:57 - Les électeurs de Pusignan avaient résolument privilégié l'extrême droite il y a 4 ans Lors des législatives de 2022, les votants de Pusignan soutenaient en priorité Alain Pechereau (RN) avec 35,83% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Sarah Tanzilli (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 65,06%. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Pusignan tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 34,01% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 25,25%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 54,48% pour Marine Le Pen, contre 45,52% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Municipales : des impôts en hausse au cœur de la campagne électorale à Pusignan À Pusignan, sur le plan de la fiscalité locale, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 1 216 euros en 2024 (dernières données en date), un chiffre à comparer avec les 793 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 23,35 % en 2024 (contre environ 12,32 % en 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 13 160 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 474 600 euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 6,13 %. Cette disparition en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui justifie cette baisse drastique de recettes pour la commune.

11:59 - Le résultat de la dernière municipale à Pusignan À Pusignan, les résultats du scrutin municipal précédent se sont avérés très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Au soir du premier tour, Pierre Grossat (Divers droite) a fait la course en tête avec 503 suffrages (40,36%). À sa poursuite, Brigitte Emain (Divers droite) a capté 412 votes (33,06%). L'incontestable distance gagnée initialement livrait une direction nette pour la suite. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Pierre Grossat l'a finalement emporté avec 649 bulletins (50,23%), face à Brigitte Emain avec 49,76% des votants. À la surprise générale, la candidate arrivée en deuxième position a pu revenir dans la course avec des reports de voix significatifs, rendant le final très serré. Si Brigitte Emain a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 231 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Pusignan, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement sur le résultat.