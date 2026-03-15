Résultat municipale 2026 à Pussay (91740) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pussay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pussay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pussay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Grégory COURTAS
Grégory COURTAS (17 élus) Tous ensemble oeuvrons pour le Pussay de demain 		808 74,75%
  • Grégory COURTAS
  • Chantal MULARD
  • Jean-Yves ROUSSEAU
  • Sylvie GUILLOT
  • Pascal RICCI
  • Sophie GUERTON
  • José MARTINS
  • Sophie CAULIER
  • Vivien FERNANDES
  • Catherine MEDINA
  • Kevin DARDOISE-LIPSKI
  • Bernadette SABRI
  • Jean-Luc NOEL
  • Miguelle ADO
  • Steven VAULTIER
  • Pascale DIAMANTINO
  • Mathieu GUILLOTEAU
Guerric HENNOUCHE
Guerric HENNOUCHE (2 élus) ENSEMBLE POUR PUSSAY 		273 25,25%
  • Guerric HENNOUCHE
  • Véronique CAMUS
Participation au scrutin Pussay
Taux de participation 65,97%
Taux d'abstention 34,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Nombre de votants 1 111

Source : ministère de l’Intérieur

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