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19:21 - Élections à Pussay : l'impact des caractéristiques démographiques Dans les rues de Pussay, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 2 182 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 126 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (24,57%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 28,21% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 10,41%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 27 021 euros par an, témoignant d'une certaine prospérité. Pour conclure, à Pussay, les préoccupations locales rejoignent celles de la France.

17:57 - Quelle percée du RN à Pussay aux municipales 2026 ? Le RN n'était pas officiellement en lice à la dernière municipale à Pussay il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 35,45% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 60,83% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 32,30% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le RN sécurisait 58,90% des voix au niveau local. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 51,63% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 49,48% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 61,11% lors du vote final, synonyme d'élection de Nathalie Da Conceicao Carvalho.

16:58 - Une abstention de 40,03 % à Pussay aux dernières municipales Pour cette municipale, l'absence ou non de votants à Pussay sera primordiale dans l'épilogue du scrutin. Lors des municipales de 2020, l'abstention s'était dressée jusqu'à 40,03 % à la fin du premier round, une abstention exceptionnellement basse. 926 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que le pays était effrayé par la pandémie du coronavirus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention s'élever à 24,23 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). Naturellement, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais les deux dernières élections législatives demeurent parfaitement comparables entre elles. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 58,95 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 34,84 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 49,70 %. Ce retour sur la participation depuis six ans montre à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport au reste du pays.

15:59 - Les leçons de la dernière séquence électorale à Pussay Un rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 révèle que Pussay demeurait à l'époque une terre de droite radicale, dans la logique de 2022. Le rendez-vous des Européennes du printemps 2024 à Pussay avait en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (51,63%), devant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait recueilli 10,22% des suffrages. Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) avait par la suite remporté au premier tour des élections législatives à Pussay après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 49,48%. Mathieu Hillaire (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 26,62%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Nathalie Da Conceicao Carvalho culminant à 61,11% des voix dans la localité.

14:57 - Pussay : rappel des scores majeurs de la dernière présidentielle en date La physionomie politique de Pussay révèle une commune acquise au camp nationaliste. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Pussay tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 35,45% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 21,80%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 60,83% pour Marine Le Pen, contre 39,17% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Pussay accordaient leurs suffrages à Nathalie Da Conceicao Carvalho (RN) avec 32,30% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nathalie Da Conceicao Carvalho virant de nouveau en tête avec 58,90% des voix.

12:58 - Les impôts ont-ils augmenté à Pussay à l'approche des municipales 2026 ? Du côté de la fiscalité locale de Pussay, le montant moyen réglé par foyer fiscal a représenté environ 729 euros en 2024 (dernière date de relevé), alors que ce montant se situait à 636 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais 33,96 % en 2024 (contre près de 17,59 % en 2020). Attention néanmoins : cette hausse est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 26 420 € de recettes en 2024. Un total bien loin des quelque 341 900 euros engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 13,95 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales.

11:59 - Grégory Courtas vainqueur de la dernière élection à Pussay Les résultats des dernières élections municipales à Pussay ont fourni un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. Dès le premier tour à l'époque, Grégory Courtas a raflé la première place avec 69,29% des suffrages. À sa poursuite, René Leclére a obtenu 144 voix (16,01%). Une troisième force s'est dégagée derrière Elvis Janot, rassemblant 14,68% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette élection de 2026 à Pussay, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Le défi s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition au vu de ce succès éclatant, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.