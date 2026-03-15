Résultat municipale 2026 à Putanges-le-Lac (61210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Putanges-le-Lac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Putanges-le-Lac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Putanges-le-Lac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle LECOMTE
Isabelle LECOMTE (25 élus) MOUVEMENT CITOYEN des COMMUNES de PUTANGES-LE-LAC 		541 50,51%
  • Isabelle LECOMTE
  • Loïc LECOEUR
  • Estelle CORNEVILLE
  • Rémy CARRAS
  • Julie THIVOL
  • Philippe TULLIEZ
  • Alice POGGIOLI
  • Touhami CHERRAK
  • Dominique BASSET-LAIGNEL
  • Fabrice LACAINE
  • Véronique LÉVÈQUE
  • Marc CHALUFOUR
  • Cornelia BOONS
  • Laurent TOURNIER
  • Rosanne TARDIF
  • Nicolas GAULTIER
  • Claire LE PELTIER
  • Dominique CHARTRAIN
  • Séverine CHEVALIER
  • Thomas PONCHEAUX
  • Catherine LEBOISNE
  • Guillaume MASSON
  • Camila FERNANDEZ
  • Igor LOUBOFF
  • Anne-Marie FAURIEUX
Sébastien LEROUX
Sébastien LEROUX (8 élus) AGIR ENSEMBLE POUR PUTANGES-LE-LAC 		530 49,49%
  • Sébastien LEROUX
  • Leslie LÉGER
  • Sylvain GAUDIN
  • Marie-Françoise FROUEL
  • Jean-Louis PITEL
  • Anna HACQUEBART
  • Philippe GRANDIN
  • Sophie PICHONNIER
Participation au scrutin Putanges-le-Lac
Taux de participation 66,00%
Taux d'abstention 34,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,52%
Nombre de votants 1 116

Source : ministère de l’Intérieur

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