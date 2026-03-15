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19:19 - Comment la composition démographique de Putanges-le-Lac façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire de Putanges-le-Lac, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 2 115 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 143 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 304 foyers fiscaux. Dans la commune, 16,60% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 11,87% de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, dont 38,71% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,48%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 111 euros/mois. Pour conclure, Putanges-le-Lac incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Putanges-le-Lac Le parti nationaliste n'était pas formellement représenté lors de la dernière campagne municipale à Putanges-le-Lac en 2020, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 25,09% des voix lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 45,08% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 16,28% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti à la flamme réunissait 28,95% des voix dans la commune. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 31,90% lors du choc des européennes 2024. Les législatives enfin donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 30,87% pour le parti à la flamme. Il finira avec 34,40% le dimanche suivant.

16:58 - Rétrospective : la participation à Putanges-le-Lac avant 2026 La désertion des bureaux de vote à Putanges-le-Lac constituera un 'game changer' pour cette municipale. En 2020, l'abstention s'était stabilisée à 58,98 % lors du premier tour (un taux aligné sur les 55,3 % nationaux). 651 votants s'étaient à l'inverse déplacés, nombre d'électeurs ayant préféré ne pas se déplacer à cause de l'épidémie de Covid. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention se fixer à 28,15 % au premier tour (26,31 % en France). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 44,51 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 31,27 %, loin des 51,24 % affichés aux législatives de 2022. En prenant du recul, les chiffres esquissent une zone souvent détournée des bureaux de vote par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Putanges-le-Lac Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Putanges-le-Lac. Le choc des Européennes du printemps 2024 à Putanges-le-Lac avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (31,90%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 16,69% des voix. Jérôme Nury (Divers droite) avait par la suite performé au premier tour des élections législatives à Putanges-le-Lac après la dissolution de l'Assemblée avec 43,38%. Ludmila Petchenina (Rassemblement National) terminait à la deuxième place avec 30,87%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Jérôme Nury culminant à 65,60% des suffrages exprimés localement.

14:57 - À Putanges-le-Lac, un électorat difficile à étiqueter Lors des législatives de 2022, les votants de Putanges-le-Lac soutenaient en priorité Jérôme Nury (LR) avec 32,82% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 71,05% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Putanges-le-Lac quelques semaines plus tôt voyait Emmanuel Macron prendre la tête localement avec 28,52% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 25,09%. Le duel final se soldait finalement par un score de 54,92% pour Emmanuel Macron, contre 45,08% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Putanges-le-Lac s'inscrit comme une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Ce qu'il faut savoir sur les impôts locaux à Putanges-le-Lac Tandis que les impôts locaux se sont accrus à Putanges-le-Lac entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 12,01 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant près de 61 700 euros environ. Un montant loin des quelque 265 600 euros perçus en 2020. Son abolition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui explique cette chute importante de recettes pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Putanges-le-Lac a évolué pour se fixer à un peu moins de 41,22 % en 2024 (contre 14,16 % en 2020). Une augmentation généralement imposée, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Putanges-le-Lac a atteint 768 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 490 € quatre ans auparavant.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Putanges-le-Lac ? À Putanges-le-Lac, lors des élections municipales précédentes, les résultats ont fourni un panorama précis des forces politiques en présence. Sans aucune opposition, 'Agir pour putanges-le-lac ensemble' a naturellement obtenu 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. L'absence de concurrent rendait l'issue évidente. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Putanges-le-Lac, ce décor pose les bases. À l'occasion de ces nouvelles élections cette fois, l'enjeu sera de savoir si une réelle opposition réussit à s'organiser contre cette mainmise. Un indice est vraisemblablement à chercher dans la liste des candidats rendue publique par le ministère de l'Intérieur.