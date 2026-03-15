Résultat de l'élection municipale 2026 à Puteaux : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Puteaux [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Puteaux sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Puteaux.
L'actu des élections municipales 2026 à Puteaux
13:10 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Puteaux ?
Dans la cité de Puteaux, les configurations politiques locales sont encore à l'heure actuelle façonnées par l'issue du dernier scrutin. Dès le premier tour, Joëlle Ceccaldi-Raynaud (Union de la droite) a dominé le scrutin en obtenant 9 629 suffrages (65,03%). Deuxième, Emmanuel Canto (La République en marche) a rassemblé 15,02% des suffrages. Vincent Dubail (Europe Ecologie-Les Verts) a suivi, rassemblant 1 969 bulletins (13,29%). Ce triomphe au premier tour de Joëlle Ceccaldi-Raynaud a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Puteaux, cet équilibre sert de matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Cette victoire retentissante place les forces d'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Premier tour des municipales à Puteaux : horaires des bureaux de vote
Les 33 bureaux de vote de la ville de Puteaux seront ouverts jusqu'à 20 h pour recevoir les électeurs. En 2026, les habitants de Puteaux sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce rendez-vous électoral s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la ville. Ces six années de gestion sont cette année au coeur du débat électoral. Vous pouvez consulter ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Puteaux. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Puteaux
|Tête de listeListe
|
Brice Loe Mie
Liste divers gauche
Mieux Vivre Puteaux
|
|
Joëlle Ceccaldi-Raynaud
Liste d'union à droite
Puteaux au coeur
|
|
Bouchra Sirsalane
Liste divers centre
AU CENTRE CITOYENS
|
|
Abdel-Rahman Talhadjt
Liste de La France insoumise
Puteaux à Gauche
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joëlle Ceccaldi-Raynaud (36 élus) Union pour puteaux
|9 629
|65,03%
|
|Emmanuel Canto (3 élus) Ensemble, pour puteaux !
|2 225
|15,02%
|
|Vincent Dubail (3 élus) Puteaux la transition
|1 969
|13,29%
|
|Francis Poezevara (1 élu) Le printemps putéolien
|984
|6,64%
|
|Participation au scrutin
|Puteaux
|Taux de participation
|50,43%
|Taux d'abstention
|49,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 323
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joëlle Ceccaldi-Raynaud (34 élus) Union pour puteaux
|10 729
|55,92%
|
|Christophe Grebert (3 élus) Puteaux pour vous
|2 995
|15,61%
|
|Sylvie Cancelloni (3 élus) Puteaux en mouvement, sylvie cancelloni
|2 648
|13,80%
|
|Stéphane Vazia (2 élus) Puteaux, une ville d'avance
|1 669
|8,70%
|
|Gérard Brazon (1 élu) Puteaux bleu marine
|1 142
|5,95%
|
|Participation au scrutin
|Puteaux
|Taux de participation
|64,19%
|Taux d'abstention
|35,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,61%
|Nombre de votants
|19 698
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