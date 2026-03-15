Résultat de l'élection municipale 2026 à Puteaux : les infos en direct

Programme de Brice Loe Mie à Puteaux (Mieux Vivre Puteaux)

Mieux vivre à Puteaux

Le projet Mieux Vivre Puteaux vise à transformer la ville en un espace où l'intelligence collective et l'innovation sont au cœur des préoccupations. Grâce à des initiatives telles que la réduction de la consommation d'énergie et l'amélioration des espaces publics, les habitants peuvent profiter d'un cadre de vie plus agréable. La démocratie participative est également mise en avant, permettant à chaque citoyen de s'impliquer dans les décisions qui affectent leur quartier.

Réinvention de La Défense

La Défense, premier quartier d'affaires européen, fait face à des défis économiques importants, notamment un nombre croissant de bureaux vacants. Le projet propose de convertir ces espaces en logements pour étudiants et jeunes actifs, tout en développant un pôle universitaire et culturel. L'objectif est de revitaliser le quartier et de créer une connexion apaisée entre Puteaux et La Défense.

Écologie et mobilité

Le programme met l'accent sur la création d'une ville verte et connectée, avec des initiatives telles que la plantation de 6 000 arbres et l'augmentation des pistes cyclables. L'alimentation bio dans les cantines et l'utilisation d'énergies renouvelables sont également des priorités. Ces mesures visent à améliorer la qualité de vie tout en respectant l'environnement.

Solidarité et inclusion

Le projet de Puteaux se concentre sur la création d'une ville protectrice et inclusive, avec des logements accessibles et des services de soutien pour les plus vulnérables. Des initiatives comme l'épicerie sociale et l'hébergement d'urgence pour les enfants maltraités sont mises en place pour répondre aux besoins de la communauté. L'objectif est de garantir que chaque citoyen se sente soutenu et intégré dans la société.