Résultat de l'élection municipale 2026 à Puteaux : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Puteaux

Tête de listeListe
Brice Loe Mie
Brice Loe Mie Liste divers gauche
Mieux Vivre Puteaux
  • Brice Loe Mie
  • Anna Fryde
  • Pierre Bonsack
  • Béatrice Chedid
  • Pierre Tang-Tardieux
  • Nadine Jeanne
  • Laurent Crassous
  • Morgane Petrovski
  • Alexandre Massé
  • Laure Toucher
  • Richard Valton
  • Sylviane de Caumont
  • Régis Nouvier
  • Marie Layoun
  • Théo Soret
  • Nafissatou Racine
  • Emmanuel Duval
  • Virginie Vitiello
  • Bernard Tissot
  • Lucie Moutier
  • David Salinas
  • Catherine Baudens
  • Paul Cozigon
  • Elisabeth Cony
  • Gilles Fryde
  • Evelyne Hardy
  • Abdelkamel Bizriche
  • Martine Jeanne Cocatre
  • Carlos Rafael Ferrari Lopez
  • Kenya Rebard
  • Arnaud Masclet
  • Monique Etienne
  • Nicolas Ruscher
  • Chrystel Besche
  • Nicolas Sprich
  • Odille Janot
  • Serge Falchi
  • Anne Demay
  • Philippe Etienne
  • Lila Chargari
  • Alexandre Streicher
  • Natalia Iakusheva
  • Guillaume Fruleux
  • Christine Guillaume
Joëlle Ceccaldi-Raynaud
Joëlle Ceccaldi-Raynaud Liste d'union à droite
Puteaux au coeur
  • Joëlle Ceccaldi-Raynaud
  • Vincent Franchi
  • Anne-Marie Amsellem
  • Franck Cavayé
  • Marie-Cécile Menard
  • Jean-Marie Ballet
  • Noëlle Catherine
  • Pascal Caumont
  • Marion Lamberti
  • Robert Bernasconi
  • Sophie André
  • Thierry Sturbois
  • Ronit Karotchi
  • Jean-Michel Marchioni
  • Dominique Renouf
  • Bernard Gahnassia
  • Isabelle Cazenave
  • Sébastien Bouchindhomme
  • Nathalie Fernandes
  • Eric Malevergne
  • Alice Martelle
  • Edouard Lotteau
  • Marie Gaëlle Robert
  • Moussa Ghanem
  • Pariza Messaoudene
  • Vincent Metivier
  • Samia Belbouab
  • Charles Valiadis
  • Olivia Szatkowski
  • Maxime Baude
  • Alison Fenandes Gouveia
  • Alexis Chanteloup
  • Najat Zerhouni
  • Joseph Mendes
  • Malika Couder
  • Alexandre Rousset
  • Sylvie Fourage
  • Serge Koba
  • Valérie Fouace
  • Fernand Lunais
  • Linda Chebouki
  • Guillaume Vich
  • Jacqueline Bianconi
  • Ahmed Sedaoui
  • Marlène Layani
Bouchra Sirsalane
Bouchra Sirsalane Liste divers centre
AU CENTRE CITOYENS
  • Bouchra Sirsalane
  • Christophe Hautbourg
  • Belma Bojic
  • Frédéric Guého
  • Sandrine Mayou
  • Vincent Gossare
  • Yeildy Vellien
  • Thibaud Sarralie
  • Cécile Lamarque
  • Paul Hervé Maley
  • Amira Bessaad
  • Karim Eldjelatat
  • Justine Duclos
  • Florent Madelin
  • Christine Mboe
  • Francis Seitz
  • Tiphaine Rochereuil
  • Nicolas Testud
  • Alexia Tognet
  • Eric Deshayes
  • Véronique Vancutsem
  • Charles Guely
  • Astrid Quere
  • Thierry Delpierre
  • Marie-Laure Élyane Gaêlle Geai
  • Julien Gerard-Bampi
  • Maria Amélia Santos Da Cruz
  • René Laruelle
  • Martine Blanchet
  • Laurent Meliz
  • Myriam Briquez
  • Sofian Ellili
  • Juliette Tognet
  • Silvio Casagrande
  • Malgorzata Gorska
  • Eric Barbier
  • Monique Noël
  • Antoine L'Hotellier
  • Aude Cousyn
  • Etienne Lesur
  • Stéphanie Bécard
  • Pierre Collardey
  • Eden Aba'A
  • Michel Sebban
  • Jocelyne Chanteloup
Abdel-Rahman Talhadjt
Abdel-Rahman Talhadjt Liste de La France insoumise
Puteaux à Gauche
  • Abdel-Rahman Talhadjt
  • Nathalie Le Guernic
  • Rémi Leboucher
  • Binta Meyte
  • Jonathan Durand
  • Céline Finidori
  • Marc-Antoine Auvray
  • Fatou Traoré
  • Mathieu Guiavarc'h
  • Clara Pasian
  • Joël Hodel
  • Hawa Doucoure
  • Paul Salducci
  • Gabrielle Myrtil
  • Léo Maury
  • Théa El Jebeile
  • Marc Madoré
  • Anaïs Gros
  • Tom Bessac
  • Blanche Gabard
  • Kenz Boughlam
  • Martine Galette
  • Jinrui Cai
  • Feinda Sylla
  • Jonathan Salin
  • Emmanuelle Bavarin
  • Arthur Saldjian
  • Fouleymata Sylla
  • Lionel Dell'Angelo
  • Ramatoulaye Doucoure
  • Adam Saldjian
  • Priscilla Olemy
  • Jean-François Salducci
  • Cindy de Oliveira Coquim Bendra
  • Aymerick Beniken
  • Margaux Salin
  • Guillaume Tour
  • Na-Oumou Traoré
  • André Liege
  • Marietou Sylla
  • Yves Olemy
  • Alice Baradat
  • Zakaria Benhed

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Joëlle Ceccaldi-Raynaud
Joëlle Ceccaldi-Raynaud (36 élus) Union pour puteaux 		9 629 65,03%
  • Joëlle Ceccaldi-Raynaud
  • Franck Cavayé
  • Isabelle Girard
  • Jean-Marie Ballet
  • Brigitte Palat
  • Vincent Franchi
  • Anne-Marie Amsellem
  • Bernard Gahnassia
  • Raymonde Madrid
  • Pascal Caumont
  • Valerie Soulaine
  • Robert Bernasconi
  • Sophie André
  • Jean-Michel Marchioni
  • Dominique Renouf
  • Pascal Moreau-Luchaire
  • Marion Lamberti
  • Vincent Metivier
  • Isabelle Cazenave
  • Edouard Lotteau
  • Ronit Karotchi
  • Thierry Sturbois
  • Géraldine Hermann
  • Sébastien Bouchindhomme
  • Pariza Messaoudene
  • Eric Malevergne
  • Anne-Laure Lebreton
  • Jean-Pierre Pinsard
  • Najat Zerhouni
  • Christian Guillerot
  • Marie-Cecile Menard
  • Moussa Ghanem
  • Malika Couder
  • Alexandre Rousset
  • Martine Tropenat
  • Danny Gouin
Emmanuel Canto
Emmanuel Canto (3 élus) Ensemble, pour puteaux ! 		2 225 15,02%
  • Emmanuel Canto
  • Anne Brument
  • Christophe Hautbourg
Vincent Dubail
Vincent Dubail (3 élus) Puteaux la transition 		1 969 13,29%
  • Vincent Dubail
  • Bouchra Sirsalane
  • Brice Loe Mie
Francis Poezevara
Francis Poezevara (1 élu) Le printemps putéolien 		984 6,64%
  • Francis Poezevara
Participation au scrutin Puteaux
Taux de participation 50,43%
Taux d'abstention 49,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 15 323

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Joëlle Ceccaldi-Raynaud
Joëlle Ceccaldi-Raynaud (34 élus) Union pour puteaux 		10 729 55,92%
  • Joëlle Ceccaldi-Raynaud
  • Michel Duez
  • Josiane Abkari
  • Bernard Gahnassia
  • Anne-Marie Amsellem
  • Jean-Marie Ballet
  • Brigitte Palat
  • Vincent Franchi
  • Isabelle Girard
  • Franck Cavaye
  • Emmanuelle Heurteux
  • Pascal Caumont
  • Raymonde Madrid
  • Robert Bernasconi
  • Marie Fedon-Trestournel
  • Pascal Moreau-Luchaire
  • Anne-Laure Lebreton
  • Eric Malevergne
  • Martine Tropenat
  • Jean-Michel Marchioni
  • Denise Dubus
  • Edouard Lotteau
  • Joëlle Lacontal
  • Manuel Batista
  • Sophie André
  • Jean-Pierre Pinsard
  • Martine Smadja
  • Thierry Sturbois
  • Pariza Messaoudene
  • Moussa Ghanem
  • Dominique Renouf
  • Jean-Yves Chambault
  • Isabelle Cazenave
  • Sébastien Bouchindhomme
Christophe Grebert
Christophe Grebert (3 élus) Puteaux pour vous 		2 995 15,61%
  • Christophe Grebert
  • Bouchra Sirsalane
  • Olivier Kalousdian
Sylvie Cancelloni
Sylvie Cancelloni (3 élus) Puteaux en mouvement, sylvie cancelloni 		2 648 13,80%
  • Sylvie Cancelloni
  • Antoine Di Pietro
  • Maryse Chavrier
Stéphane Vazia
Stéphane Vazia (2 élus) Puteaux, une ville d'avance 		1 669 8,70%
  • Stéphane Vazia
  • Evelyne Hardy
Gérard Brazon
Gérard Brazon (1 élu) Puteaux bleu marine 		1 142 5,95%
  • Gérard Brazon
Participation au scrutin Puteaux
Taux de participation 64,19%
Taux d'abstention 35,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,61%
Nombre de votants 19 698

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