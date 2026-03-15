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19:21 - Les défis socio-économiques de Puteaux et leurs implications électorales La démographie et le contexte socio-économique de Puteaux contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les municipales. Avec un pourcentage de 36% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 9,44%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 52,81%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 23,15% et d'une population étrangère de 15,22% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (64,59%), témoignent d'une population instruite à Puteaux, soulignant ainsi l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Aux dernières élections, quel a été le poids du RN à Puteaux ? Le parti d'extrême droite restait loin du podium lors de l'élection municipale à Puteaux il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 10,86% des suffrages lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 23,36% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 10,32% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Puteaux comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 17,06% pour les européennes. Le parti d'extrême droite passait inaperçu à ce stade.

16:58 - Les électeurs de Puteaux vont-ils se mobiliser aux municipales ? Dans le cadre de cette municipale à Puteaux, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote jouera un rôle essentiel sur les résultats. Aux municipales de 2020, l'abstention avait culminé à 49,57 % à la fin du premier round, un score en demi-teinte. C'étaient 15 323 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que la pandémie du coronavirus semait le doute sur l'événement. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 18,96 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 40,63 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 25,86 %, loin des 42,82 % affichés aux législatives de 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données dessinent le portrait d'une contrée globalement épargnée par l'abstention par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Puteaux : le vote des électeurs l'année de la dissolution Le rendez-vous des Européennes de juin 2024 à Puteaux avait vu la victoire locale de l'équipe de Valérie Hayer (18,34%), suivie par Jordan Bardella qui avait obtenu 17,06% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Puteaux avaient ensuite propulsé aux avants-postes Constance Le Grip (Majorité présidentielle) avec 30,33% au premier tour, devant Sihame Muscianisi (Union de la gauche) avec 29,01%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Constance Le Grip culminant à 36,43% des suffrages exprimés dans la commune. Un bis repetita des résultats des élections deux années plus tôt à une présidentielle près.

14:57 - Puteaux : des suffrages éminemment significatifs lors des élections en 2022 L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Puteaux s'inscrit comme un territoire fidèle au centre-droit libéral. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Puteaux tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 37,60% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 22,64%. Lors de la finale de l'élection à Puteaux, les électeurs accordaient 76,64% pour Emmanuel Macron, contre 23,36% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Puteaux accordaient leurs suffrages à Constance Le Grip (Ensemble !) avec 27,39% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,34%.

12:58 - Et si l'élection à Puteaux se jouait sur la fiscalité ? En matière d'impôts locaux à Puteaux, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 2 216 € en 2024 (relevé le plus récent), un chiffre à comparer avec les 1 773 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est maintenu à environ 16,01 % en 2024, comme en 2020. Cette hausse est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 1 603 900 € en 2024. Une somme loin des 16 008 430 € engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 13,39 %. Cette imposition est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Puteaux ? Dans la cité de Puteaux, les configurations politiques locales sont encore à l'heure actuelle façonnées par l'issue du dernier scrutin. Dès le premier tour, Joëlle Ceccaldi-Raynaud (Union de la droite) a dominé le scrutin en obtenant 9 629 suffrages (65,03%). Deuxième, Emmanuel Canto (La République en marche) a rassemblé 15,02% des suffrages. Vincent Dubail (Europe Ecologie-Les Verts) a suivi, rassemblant 1 969 bulletins (13,29%). Ce triomphe au premier tour de Joëlle Ceccaldi-Raynaud a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Puteaux, cet équilibre sert de matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Cette victoire retentissante place les forces d'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.