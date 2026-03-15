Résultat municipale 2026 à Puteaux (92800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Puteaux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Puteaux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Puteaux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Joëlle CECCALDI-RAYNAUD
Joëlle CECCALDI-RAYNAUD (38 élus) Puteaux au coeur 		13 449 72,35%
  • Joëlle CECCALDI-RAYNAUD
  • Vincent FRANCHI
  • Anne-Marie AMSELLEM
  • Franck CAVAYÉ
  • Marie-Cécile MENARD
  • Jean-Marie BALLET
  • Noëlle CATHERINE
  • Pascal CAUMONT
  • Marion LAMBERTI
  • Robert BERNASCONI
  • Sophie ANDRÉ
  • Thierry STURBOIS
  • Ronit KAROTCHI
  • Jean-Michel MARCHIONI
  • Dominique RENOUF
  • Bernard GAHNASSIA
  • Isabelle CAZENAVE
  • Sébastien BOUCHINDHOMME
  • Nathalie FERNANDES
  • Eric MALEVERGNE
  • Alice MARTELLE
  • Edouard LOTTEAU
  • Marie Gaëlle ROBERT
  • Moussa GHANEM
  • Pariza MESSAOUDENE
  • Vincent METIVIER
  • Samia BELBOUAB
  • Charles VALIADIS
  • Olivia SZATKOWSKI
  • Maxime BAUDE
  • Alison FENANDES GOUVEIA
  • Alexis CHANTELOUP
  • Najat ZERHOUNI
  • Joseph MENDES
  • Malika COUDER
  • Alexandre ROUSSET
  • Sylvie FOURAGE
  • Serge KOBA
Brice LOE MIE
Brice LOE MIE (3 élus) Mieux Vivre Puteaux 		2 601 13,99%
  • Brice LOE MIE
  • Anna FRYDE
  • Pierre BONSACK
Abdel-Rahman TALHADJT
Abdel-Rahman TALHADJT (1 élu) Puteaux à Gauche 		1 427 7,68%
  • Abdel-Rahman TALHADJT
Bouchra SIRSALANE
Bouchra SIRSALANE (1 élu) AU CENTRE CITOYENS 		1 112 5,98%
  • Bouchra SIRSALANE
Participation au scrutin Puteaux
Taux de participation 59,47%
Taux d'abstention 40,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 19 023

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Hauts-de-Seine ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Hauts-de-Seine. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Puteaux