Résultat municipale 2026 à Puygouzon (81120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Puygouzon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Puygouzon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Puygouzon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry DUFOUR
Thierry DUFOUR (21 élus) Puygouzon, votre avenir, notre énergie 		1 091 55,61%
  • Thierry DUFOUR
  • Audrey BOUSQUET
  • Alain DUPUIS
  • Nawal LAGHZAOUI
  • Henri MEDALLE
  • Anabelle PECCOLO
  • Claude JOUANY
  • Nawel BENSETTI
  • Yoann JUNIOT LEVY
  • Anne-Marie BARTHE-DELANOË
  • Cyril COSQUER
  • Helene AILLOS
  • Guillaume LAHAYE
  • Sylvie TEIXEIRA FERNANDES
  • Philippe HEIM
  • Céline DAMOISON-MONTEILS
  • Olivier CHABRIDON
  • Caroline BLANCO-LIQUIERE
  • Michel TROUCHES
  • Brigitte VERGNES
  • Lionel ROUSSEAU
Michel GOUTY
Michel GOUTY (6 élus) Puygouzon Labastide-Dénat autrement 		871 44,39%
  • Michel GOUTY
  • Nathalie NOUVEL
  • Christophe COQUELET
  • Josiane MENOU-AMIEL
  • Michel CUPOLI
  • Muriel LAROCHELLE
Participation au scrutin Puygouzon
Taux de participation 64,93%
Taux d'abstention 35,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,75%
Nombre de votants 2 070

Source : ministère de l’Intérieur

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