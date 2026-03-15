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19:20 - Puygouzon aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Puygouzon, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour choisir leur député. Dotée de 1 669 logements pour 3 549 habitants, la densité de la ville est de 178 habitants/km². Avec 345 entreprises, Puygouzon est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (90,65%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, dont 38,82% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,32%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2 664 € par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Puygouzon contribue à édifier l'avenir français.

17:57 - Le RN monte-t-il à Puygouzon ? Le parti nationaliste n'était pas formellement représenté à la dernière municipale à Puygouzon en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 22,12% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 39,52% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 19,81% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le RN réunissait 55,44% des voix au niveau local. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 31,28% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 35,65% pour le RN. Il clôturera le scrutin avec 39,63% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Puygouzon Pour ces municipales 2026, la mobilisation des votants à Puygouzon sera fondamentale dans l'aboutissement du scrutin. En 2020, la participation s'était dressée jusqu'à 54,43 % lors du premier round (une mobilisation plutôt forte), représentant 1 635 votants alors que l'épidémie de Covid-19 avait maintenu chez eux beaucoup d'électeurs. Avec la présidentielle, les municipales restent en effet le moment où les électeurs votent le plus souvent pour élire leur maire et leur président. L'élection suprême en 2022 avait ainsi attiré les électeurs, avec 82,12 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 17,88 %). La mobilisation atteignait pour sa part 60,63 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 75,35 %, contre seulement 55,24 % en 2022. Si on prend un peu de recul, la ville se révèle donc résolument comme une contrée assez participative.

15:59 - Les leçons de la dernière séquence électorale à Puygouzon Lors des législatives du printemps 2024, les votants de Puygouzon soutenaient en priorité Philippe Bonnecarrere (Divers centre) avec 37,15% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Philippe Bonnecarrere culminant à 60,37% des suffrages exprimés dans la localité. Lors des européennes une vingtaine de jours plus tôt, le résultat à Puygouzon s'était cette fois figé autour de Jordan Bardella (31,28%), en première position devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (17,30%) et Valérie Hayer (16,65%). L'orientation des électeurs de Puygouzon a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme un fief macroniste, elle s'est affichée dès lors comme un secteur difficile à classer.

14:57 - Puygouzon : des suffrages éminemment significatifs dans les urnes il y a 4 ans La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville acquise au bloc central. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Puygouzon plaçait en effet Emmanuel Macron en tête avec 31,53% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 22,12%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 60,48% pour Emmanuel Macron, contre 39,52% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Puygouzon portaient leur choix sur Muriel Roques-Etienne (Ensemble !) avec 25,19% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Frédéric Cabrolier (Rassemblement National), vainqueur dans la commune avec 55,44%.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Puygouzon En ce qui concerne la fiscalité locale de Puygouzon, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 1 059 euros en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 561 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 45,70 % en 2024 (contre près de 16,01 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 17 480 € en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 444 700 euros récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 9,73 %. Un bouleversement pour les budgets des communes réduisant considérablement sa portée et obligeant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Puygouzon À Puygouzon, lors des élections municipales de 2020, les résultats ont fourni un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Dès le premier tour à l'époque, Thierry Dufour a décroché la pole position en obtenant 1 065 voix (67,87%). Sur la seconde marche, Perrine Marchiolli-Leplant a engrangé 504 suffrages en sa faveur (32,12%). Ce succès d'emblée a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette municipale 2026 à Puygouzon, cette dynamique pose les bases. Cette victoire retentissante place le camp adverse face à une tâche gigantesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.