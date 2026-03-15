Résultat municipale 2026 à Quérénaing (59269) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Quérénaing a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Quérénaing, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Quérénaing [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sarah MAITTE
Sarah MAITTE (12 élus) Quérénaing, le village qui nous rassemble 		277 53,68%
  • Sarah MAITTE
  • Christophe DASSONVILLE
  • Marie-Pascale MAITTE
  • Guy FROMONT
  • Jeannine DEBUS
  • Jean-Marie LEMOINE
  • Nathalie DELBOVE
  • Bernard LEBON
  • Nathalie TISON
  • Cedric PANIEZ
  • Alexandra DUQUESNOY
  • Daniel PERTUZON
Didier JOVENIAUX
Didier JOVENIAUX (3 élus) Quérénaing, village d'hier et de demain 		239 46,32%
  • Didier JOVENIAUX
  • Valerie GILET
  • Thierry GIADZ
Participation au scrutin Quérénaing
Taux de participation 78,36%
Taux d'abstention 21,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Nombre de votants 525

Source : ministère de l’Intérieur

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