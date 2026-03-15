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19:19 - Quérénaing aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quelle influence les habitants de Quérénaing exercent-ils sur les résultats des municipales ? Avec une densité de population de 200 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,76%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (85,47%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 474 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,11%) met en lumière des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (4,82%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (44,71%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Quérénaing, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Quérénaing Le parti à la flamme n'avait pas concouru au moment de la dernière bataille municipale à Quérénaing en 2020, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 29,47% des voix lors du premier passage aux urnes, puis serrait de près Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 50,00% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 40,05% au représentant du parti lors du premier tour. Au second tour, le RN arrachait 59,70% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 42,93% pour les européennes. Les législatives enfin donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 51,08% pour le RN. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Sébastien Chenu.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Quérénaing avant 2026 En marge des municipales, le degré d'abstention pèsera définitivement sur les résultats de Quérénaing. Il y a six ans, le premier round de l'élection municipale avait été marqué par une abstention de 34,91 %, très en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale (la participation se limitant à 65,09 %) alors que le scrutin avait été maintenu dans un contexte de pandémie de Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est toutefois élevé à 20,03 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 41,55 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 29,04 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 40,45 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité globalement épargnée par l'abstention.

15:59 - Les surprises de la dernière séquence électorale à Quérénaing Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Quérénaing avaient placé en tête Sébastien Chenu (Rassemblement National) avec 51,08% au premier tour, devant Franck Watelet (Ensemble !) avec 29,22%. L'élection se terminait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Le rendez-vous électoral des Européennes une vingtaine de jours plus tôt à Quérénaing avait cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (42,93%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 13,07% des voix. Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 a donc révélé que Quérénaing restait à l'époque une terre de droite mariniste, dans la lignée de 2022.

14:57 - Quel candidat a gagné les scrutins il y a 4 ans à Quérénaing ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Quérénaing était marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 29,47% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 28,71%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,00% pour Emmanuel Macron, contre 50,00% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Quérénaing portaient leur choix sur Sébastien Chenu (RN) avec 40,05% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,70%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Quérénaing comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Fiscalité stable à Quérénaing : un impact sur les élections municipales Alors que les impôts locaux ont été globalement maintenus à Quérénaing entre 2020 et 2024 le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 17,03 % en 2024 (derniers chiffres en date), générant une recette de près de 4 500 euros la même année. Un produit qui est loin des quelque 138 100 euros récoltés en 2020. Rappelons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale limitant drastiquement son produit et obligeant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Quérénaing a évolué pour se fixer à 35,42 % en 2024 (contre 15,00 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Quérénaing s'est chiffrée à 528 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 527 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Quérénaing Les résultats des précédentes élections municipales à Quérénaing ont fourni un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. Rappelons que ce scrutin se caractérisait par des candidatures à titre individuel à l'époque et l'absence de listes. 15 sièges ont par ailleurs été pourvus au premier tour. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Sarah Maitte a récolté le plus grand nombre de votes avec 341 suffrages (76,80%), devant Gérard Segers qui a capté 331 suffrages en sa faveur (74,54%). Le trio de tête a été complété par Didier Joveniaux, rassemblant 74,09% des bulletins. La différence dans le duo de tête s'est avérée particulièrement mince. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Lors des municipales 2026 à Quérénaing, ces équilibres si spécifiques aux communes rurales vont encore compter. À noter que le principe des candidatures individuelles n'a cependant plus cours dorénavant.