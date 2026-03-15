Résultat municipale 2026 à Quérénaing (59269) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Quérénaing - Tour 1
- Election municipale 2026 à Quérénaing [EN DIRECT]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Quérénaing a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Quérénaing, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Quérénaing [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sarah MAITTE (12 élus) Quérénaing, le village qui nous rassemble
|277
|53,68%
|
|Didier JOVENIAUX (3 élus) Quérénaing, village d'hier et de demain
|239
|46,32%
|
|Participation au scrutin
|Quérénaing
|Taux de participation
|78,36%
|Taux d'abstention
|21,64%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,57%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,14%
|Nombre de votants
|525
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Quérénaing [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Quérénaing en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Quérénaing
19:19 - Quérénaing aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux
Quelle influence les habitants de Quérénaing exercent-ils sur les résultats des municipales ? Avec une densité de population de 200 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,76%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (85,47%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 474 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,11%) met en lumière des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (4,82%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (44,71%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Quérénaing, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.
17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Quérénaing
Le parti à la flamme n'avait pas concouru au moment de la dernière bataille municipale à Quérénaing en 2020, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 29,47% des voix lors du premier passage aux urnes, puis serrait de près Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 50,00% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 40,05% au représentant du parti lors du premier tour. Au second tour, le RN arrachait 59,70% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 42,93% pour les européennes. Les législatives enfin donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 51,08% pour le RN. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Sébastien Chenu.
16:58 - Rétrospective : l'abstention à Quérénaing avant 2026
En marge des municipales, le degré d'abstention pèsera définitivement sur les résultats de Quérénaing. Il y a six ans, le premier round de l'élection municipale avait été marqué par une abstention de 34,91 %, très en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale (la participation se limitant à 65,09 %) alors que le scrutin avait été maintenu dans un contexte de pandémie de Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est toutefois élevé à 20,03 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 41,55 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 29,04 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 40,45 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité globalement épargnée par l'abstention.
15:59 - Les surprises de la dernière séquence électorale à Quérénaing
Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Quérénaing avaient placé en tête Sébastien Chenu (Rassemblement National) avec 51,08% au premier tour, devant Franck Watelet (Ensemble !) avec 29,22%. L'élection se terminait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Le rendez-vous électoral des Européennes une vingtaine de jours plus tôt à Quérénaing avait cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (42,93%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 13,07% des voix. Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 a donc révélé que Quérénaing restait à l'époque une terre de droite mariniste, dans la lignée de 2022.
14:57 - Quel candidat a gagné les scrutins il y a 4 ans à Quérénaing ?
En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Quérénaing était marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 29,47% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 28,71%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,00% pour Emmanuel Macron, contre 50,00% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Quérénaing portaient leur choix sur Sébastien Chenu (RN) avec 40,05% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,70%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Quérénaing comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale.
12:58 - Fiscalité stable à Quérénaing : un impact sur les élections municipales
Alors que les impôts locaux ont été globalement maintenus à Quérénaing entre 2020 et 2024 le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 17,03 % en 2024 (derniers chiffres en date), générant une recette de près de 4 500 euros la même année. Un produit qui est loin des quelque 138 100 euros récoltés en 2020. Rappelons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale limitant drastiquement son produit et obligeant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Quérénaing a évolué pour se fixer à 35,42 % en 2024 (contre 15,00 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Quérénaing s'est chiffrée à 528 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 527 € quatre ans auparavant.
11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Quérénaing
Les résultats des précédentes élections municipales à Quérénaing ont fourni un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. Rappelons que ce scrutin se caractérisait par des candidatures à titre individuel à l'époque et l'absence de listes. 15 sièges ont par ailleurs été pourvus au premier tour. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Sarah Maitte a récolté le plus grand nombre de votes avec 341 suffrages (76,80%), devant Gérard Segers qui a capté 331 suffrages en sa faveur (74,54%). Le trio de tête a été complété par Didier Joveniaux, rassemblant 74,09% des bulletins. La différence dans le duo de tête s'est avérée particulièrement mince. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Lors des municipales 2026 à Quérénaing, ces équilibres si spécifiques aux communes rurales vont encore compter. À noter que le principe des candidatures individuelles n'a cependant plus cours dorénavant.
09:57 - Les municipales à Quérénaing ont lieu aujourd'hui
Tout d'abord, les horaires d’ouverture du bureau de vote de Quérénaing sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. Les municipales se déroulent ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin doit permettre d'élire les nouveaux maires de l'ensemble des communes françaises. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus. La liste des candidats en 2026 est mise à disposition ci-dessous. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
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