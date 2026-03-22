Résultat de l'élection municipale 2026 à Quesnoy-sur-Deûle : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Quesnoy-sur-Deûle

Le deuxième tour des élections municipales à Quesnoy-sur-Deûle a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Patrick Decoster
Patrick Decoster Liste divers centre
AGIR POUR QUESNOY
  • Patrick Decoster
  • Delphine Menet
  • Alexis Sueur
  • Chloé Brisy
  • Luc Mercier
  • Jennifer Lefevre
  • François Vandermeersch
  • Nadine Lenglart
  • Dany Wroblewski
  • Sophie Rizzo
  • Emmanuel Knockaert
  • Catherine Dolphen
  • Jean-Marc Ferry
  • Flavie Delepierre
  • Lionel Delefortrie
  • Juliette Francois
  • Olivier Szczepaniak
  • Claudine Jaud
  • Alexandre Pasquier
  • Lydie Vandermeersch
  • David Sebert
  • Caroline Delmar
  • François Blondel
  • Valentine Morel
  • Brayan Wroblewski
  • Angelique Kirchdoerffer
  • Nicolas Verstaevel
  • Pascaline Remy
  • Julien Lhomme
  • Nathalie Terrier
  • Julien Cicero
Béatrice Prouvost
Béatrice Prouvost Liste divers gauche
QUESNOY POUR TOUS NATURELLEMENT
  • Béatrice Prouvost
  • Pascal Dufour
  • Marie-Agnès Le Corvic
  • Emilien Debaecke
  • Nathalie Hindryck
  • Frédéric Baron
  • Valérie Leclaire
  • Samuel Olivier
  • Elodie Grislain
  • Michel Degroote
  • Marianne Lamarre
  • Vincent Jourdain
  • Rosine Faure
  • Matthieu Singeot
  • Juliette Pintiaux
  • Romain Pautrat
  • Annie Lambin
  • Bertrand Demortier
  • Karine Alexandre
  • Thierry Massez
  • Julie Boone
  • Lydéric Brouck
  • Edith Deledalle
  • Jean-Jacques Fossart
  • Marie Delobeau
  • Laurent Vervaecke
  • Florence Delchambre
  • Frédéric Mertens
  • Françoise Bourdon
Alexandre Delplace
Alexandre Delplace Liste divers centre
VIVONS QUESNOY
  • Alexandre Delplace
  • Camille Catteau
  • Christophe Lefebvre
  • Angélique Mortier
  • Quentin Rodriguez
  • Carole Lefebvre
  • Antoine Doche
  • Charlotte Blomme
  • Julien Bouckaert
  • Marion Lefebvre
  • Benoît Guilbert
  • Natacha Nitasse
  • Clément Vu Van
  • Léna Opsomer
  • Mickaël Beauvois
  • Alisson Cliche
  • Nicolas Houriez
  • Félicie Duthoit
  • James Loubejac
  • Marion Pateau
  • Victor Hanquet
  • Cécilia Capart
  • David Gruson
  • Justine Delsoir
  • Henri Planque
  • Martine Dubois
  • Valentin Descamps
  • Betty-Lou Dondaine
  • Frédéric Duthoit

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Quesnoy-sur-Deûle

Tête de listeListe Voix % des voix
Béatrice PROUVOST
Béatrice PROUVOST (Ballotage) QUESNOY POUR TOUS NATURELLEMENT 		1 098 34,76%
Patrick DECOSTER
Patrick DECOSTER (Ballotage) AGIR POUR QUESNOY 		974 30,83%
Alexandre DELPLACE
Alexandre DELPLACE (Ballotage) VIVONS QUESNOY 		821 25,99%
Georges DUVAL
Georges DUVAL Osons Quesnoy sur Deûle 		266 8,42%
Participation au scrutin Quesnoy-sur-Deûle
Taux de participation 59,55%
Taux d'abstention 40,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 3 209

Source : ministère de l’Intérieur

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