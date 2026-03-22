Résultat de l'élection municipale 2026 à Quesnoy-sur-Deûle : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Quesnoy-sur-Deûle [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Quesnoy-sur-Deûle sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Quesnoy-sur-Deûle.
L'actu des élections municipales 2026 à Quesnoy-sur-Deûle
11:43 - Qui a fini en tête au 1er tour de l'élection à Quesnoy-sur-Deûle dimanche dernier ?
Pour le premier tour des élections municipales à Quesnoy-sur-Deûle, c'est Béatrice Prouvost (Divers gauche) qui a dominé en récoltant 34,76 % des suffrages exprimés. Derrière, Patrick Decoster (Divers centre) s'est classé deuxième avec 30,83 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Par ailleurs, avec 25,99 %, Alexandre Delplace (Divers centre) est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. De son côté, Georges Duval, avec la nuance Divers droite, a récolté 8,42 % des suffrages, insuffisant pour se maintenir. Enfin, concernant la participation à Quesnoy-sur-Deûle, le vote a enregistré une participation de 59,55 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Quesnoy-sur-Deûle
Le deuxième tour des élections municipales à Quesnoy-sur-Deûle a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Patrick Decoster
Liste divers centre
AGIR POUR QUESNOY
|
|
Béatrice Prouvost
Liste divers gauche
QUESNOY POUR TOUS NATURELLEMENT
|
|
Alexandre Delplace
Liste divers centre
VIVONS QUESNOY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Quesnoy-sur-Deûle
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Béatrice PROUVOST (Ballotage) QUESNOY POUR TOUS NATURELLEMENT
|1 098
|34,76%
|Patrick DECOSTER (Ballotage) AGIR POUR QUESNOY
|974
|30,83%
|Alexandre DELPLACE (Ballotage) VIVONS QUESNOY
|821
|25,99%
|Georges DUVAL Osons Quesnoy sur Deûle
|266
|8,42%
|Participation au scrutin
|Quesnoy-sur-Deûle
|Taux de participation
|59,55%
|Taux d'abstention
|40,45%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,97%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,59%
|Nombre de votants
|3 209
Source : ministère de l’Intérieur
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