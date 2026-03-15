Résultat municipale 2026 à Quetigny (21800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Quetigny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Quetigny, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Quetigny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle PASTEUR
Isabelle PASTEUR (23 élus) Quetigny nous ressemble, Quetigny nous rassemble 		1 937 53,46%
  • Isabelle PASTEUR
  • Arnaud DEMANGE
  • Maïlys GANHY
  • Moulay JELLAL
  • Sophie PANNETIER
  • Philippe SCHMITT
  • Catherine GOZZI
  • Tanguy BAGNARD
  • Valérie PONTONNIER
  • Dominique GANAYE LEHMANN
  • Véronique BACHELARD
  • Saturnin AWOUNOU
  • Patricia BONNEAU
  • Karim KHATRI
  • Sarah BOUNEFIKHA
  • Sylvain BOULOGNE
  • Evelyne PREIONI-VINCENT
  • Pierre ABECASSIS
  • Kheïra LAROUSSI-BOUZIANE
  • Khammay SOUVANLASY
  • Sophie BOUVIER
  • Denis REUET
  • Mélanie SOUHAIT
Sébastien KENCKER
Sébastien KENCKER (6 élus) KENCKER pour QUETIGNY 		1 564 43,17%
  • Sébastien KENCKER
  • Caroline LE ROUX
  • Philippe BERTHELIER
  • Virginie DOS SANTOS
  • Julien CHAPET
  • Zahira DEGOUDJ
Patrick BERTHELOT
Patrick BERTHELOT Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		122 3,37%
Participation au scrutin Quetigny
Taux de participation 57,26%
Taux d'abstention 42,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Nombre de votants 3 744

Source : ministère de l’Intérieur

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