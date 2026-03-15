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19:17 - Élections municipales à Quetigny : un éclairage démographique Au cœur de la campagne électorale municipale, Quetigny se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 8 897 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 663 entreprises, Quetigny offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (79,36%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Quetigny incarne une communauté diversifiée, avec ses 558 résidents étrangers, soit 6,27% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 12,67%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 214 €/mois. Finalement, Quetigny incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Quel est le poids du RN à Quetigny ? Le mouvement lepéniste restait loin du match lors des municipales à Quetigny il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 18,02% des suffrages lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 31,58% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 15,00% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop faible, à Quetigny comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 24,32% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 26,25% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Il terminera avec 33,65% lors du vote définitif.

16:58 - À Quetigny, 42,69 % de participation aux dernières municipales La mobilisation atteignait 42,69 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Quetigny, une proportion assez classique alors que l'épidémie de Covid-19 avait découragé un grand nombre de votants. L'élection suprême en 2022 avait toutefois suscité un fort engouement, avec 79,43 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 20,57 %). La mobilisation atteignait pour sa part 56,54 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 71,32 %, contre seulement 52,30 % en 2022. Prendre du recul sur ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet d'identifier Quetigny comme une ville civiquement engagée. Dans le cadre des élections municipales à Quetigny, cet élément jouera en tout cas un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Qui a dominé les européennes et législatives en 2024 à Quetigny ? Le paysage politique de Quetigny a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait un territoire fortement orienté à gauche, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une zone sans vote prédéterminé. Lors du match européen de juin 2024, les citoyens de Quetigny avaient en effet donné la victoire localement à la liste menée par Jordan Bardella avec 24,32% des inscrits. Pierre Pribetich (Union de la gauche) avait par la suite enlevé au premier tour des élections des députés à Quetigny une vingtaine de jours plus tard avec 40,00%. Thierry Coudert (Union de l'extrême droite) était à la deuxième place avec 26,25%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Pierre Pribetich culminant à 66,35% des voix dans la commune.

14:57 - À Quetigny, l'élection il y a 4 ans fut anvant tout favorable à la gauche Lors des législatives de 2022, les votants de Quetigny plébiscitaient Patricia Marc (Nupes) avec 32,20% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,18% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Quetigny qui s'était déroulée en amont plaçait Jean-Luc Mélenchon à l'avant de la course avec 30,74% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 27,71%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 68,42% pour Emmanuel Macron, contre 31,58% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Quetigny s'affirme comme une commune très ancrée à gauche.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Quetigny Concernant la pression fiscale pesant sur Quetigny, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 1 580 € en 2024 (dernier pointage en date) contre 1 049 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais un peu plus de 44,73 % en 2024 (contre 21,18 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale avoisine les 40 %, soit une progression de 1,2 point en quatre ans. Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 74 600 euros de recettes en 2024, bien en deçà des 1,46912 million d'euros perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 12,83 %. Cette taxe est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Quetigny Lors des municipales de 2020 à Quetigny, les résultats ont offert un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. Au soir du premier scrutin, Rémi Détang (Union de la gauche) a pris l'ascendant sur ses rivaux en recueillant 57,59% des soutiens. Sur la seconde marche, Sébastien Kencker (Divers) a recueilli 27,09% des voix. Le podium a été complété par Lucia Sacilotti (Divers gauche), s'adjugeant 13,23% des suffrages. Ce succès d'emblée a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Quetigny, cette répartition historique des voix pose les bases. Le camp minoritaire devra fournir un effort titanesque ce dimanche pour contester cette hégémonie, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.