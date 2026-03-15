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19:18 - Quettreville-sur-Sienne : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la commune de Quettreville-sur-Sienne, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des élections municipales. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations des politiques en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 18,33% des résidents sont des enfants, et 28,73% de 60 ans et plus. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (22,82%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 1880 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (5,53%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,45%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Quettreville-sur-Sienne mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 21,36% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

17:57 - Ce que montrent les données sur le vote RN à Quettreville-sur-Sienne Le RN n'était pas représenté pour la dernière campagne municipale à Quettreville-sur-Sienne en 2020, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 28,44% des votes lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 45,16% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 19,61% au candidat RN au tour 1. Un score trop décevant, à Quettreville-sur-Sienne comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 34,18% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier round, un résultat de 35,37% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il terminera avec 43,42% le dimanche suivant.

16:58 - Rétrospective : la participation à Quettreville-sur-Sienne avant 2026 La fuite des électeurs atteignait 60,96 % à Quettreville-sur-Sienne pour le premier tour des municipales de 2020, un niveau conforme aux 55,3 % du pays, en pleine pandémie à l'époque. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 22,09 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 41,70 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 25,40 %, loin des 48,54 % affichés aux législatives de 2022. Regarder cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de classer Quettreville-sur-Sienne comme une localité qui résiste relativement bien à l'abstention. En ce jour de municipale à Quettreville-sur-Sienne, cette particularité sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Il y a deux ans, Quettreville-sur-Sienne s'était tournée vers la droite Les élections européennes de juin 2024 à Quettreville-sur-Sienne avaient vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (34,18%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 15,29% des suffrages. Les élections législatives à Quettreville-sur-Sienne une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Pierre Giry (Union de l'extrême droite) en tête du peloton avec 35,37% au premier tour, devant Stéphane Travert (Ensemble !) avec 31,99%. Au second tour, c'est en revanche Stéphane Travert (Majorité présidentielle) qui a doublé son adversaire avec 56,58% des suffrages exprimés. La physionomie politique de Quettreville-sur-Sienne a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme une terre centriste-macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - À quoi ressemblaient les suffrages locaux de Quettreville-sur-Sienne il y a 4 ans ? Lors des législatives de 2022, les votants de Quettreville-sur-Sienne plébiscitaient Stéphane Travert (Ensemble !) avec 30,19% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,95% des suffrages. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques semaines auparavant, les citoyens de Quettreville-sur-Sienne plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 28,59% des inscrits, devançant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 28,44%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,84% pour Emmanuel Macron, contre 45,16% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Quettreville-sur-Sienne une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Quelle est l'évolution de la fiscalité à Quettreville-sur-Sienne au cours des dernières années ? En ce qui concerne la fiscalité locale de Quettreville-sur-Sienne, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 506 € en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 394 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais environ 34,51 % en 2024 (contre environ 13,15 % en 2020). Une hausse bien souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 51 920 € en 2024, loin des quelque 319 100 euros enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 13,06 %. Cette disparition en fait dorénavant une recette marginale, ce qui explique cette diminution significative de produit pour la commune.

11:59 - Résultat des élections municipales 2020 : comment Guy Geyelin s'est imposé à Quettreville-sur-Sienne L'étude des résultats des municipales il y a 6 ans à Quettreville-sur-Sienne est très instructive. Unique liste en présence, 'Unis pour l'avenir' a logiquement rassemblé 100,00% des suffrages dès le premier tour. L'absence de concurrent a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour ces municipales 2026 à Quettreville-sur-Sienne, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Au moment des résultats des municipales à Quettreville-sur-Sienne, l'attention se focalisera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face à la majorité. Un indice est probablement caché dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).