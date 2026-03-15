Résultat municipale 2026 à Quettreville-sur-Sienne (50210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Quettreville-sur-Sienne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Quettreville-sur-Sienne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Quettreville-sur-Sienne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dany LEDOUX
Dany LEDOUX (21 élus) Quettreville 2026, un territoire à vivre 		984 55,41%
  • Dany LEDOUX
  • Mathieu MILET
  • Aïcha BODIN
  • Anthony GUILLOCHE
  • Julie BLONDEL
  • Denis BERSAUTER
  • Carinne DOUVILLE
  • Yves STURBEAUX
  • Nolwenn LE CALVÉ
  • Johan ROSE
  • Maryvonne ROGER
  • Yoann MAURY
  • Maya DE GEETER
  • Sébastien BELHAIRE
  • Patricia LEPLAY
  • Patrick LEBOUTEILLER
  • Sylvie NOËL
  • Frédéric MOUILLARD
  • Virginie LENGRONNE
  • Antoine BESNEVILLE
  • Alexandra BEAUFILS
Guy GEYELIN
Guy GEYELIN (5 élus) QUETTREVILLE D'EXPERIENCE et D'AVENIR 		652 36,71%
  • Guy GEYELIN
  • Delphine FOURNIER
  • Hervé GUILLE
  • Michelle PARIS-HERMANN
  • Michel HERMÉ
Stéphane HERVÉ
Stéphane HERVÉ (1 élu) INITIATIVES CITOYENNES 		140 7,88%
  • Stéphane HERVÉ
Participation au scrutin Quettreville-sur-Sienne
Taux de participation 70,80%
Taux d'abstention 29,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Nombre de votants 1 814

Source : ministère de l’Intérieur

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