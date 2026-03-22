Résultat municipale 2026 à Queyrac (33340) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Queyrac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Queyrac, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Queyrac [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Myriame ROURE (11 élus) Queyrac à venir
|365
|44,68%
|
|Amandine RONDET (2 élus) queyrac nouveau cap
|255
|31,21%
|
|Séverine BEAUPIED-BLANCHET (2 élus) Queyrac notre village
|197
|24,11%
|
|Participation au scrutin
|Queyrac
|Taux de participation
|70,63%
|Taux d'abstention
|29,37%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Nombre de votants
|837
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Queyrac - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Myriame ROURE (Ballotage) Queyrac à venir
|337
|41,35%
|Amandine RONDET (Ballotage) queyrac nouveau cap
|247
|30,31%
|Séverine BEAUPIED-BLANCHET (Ballotage) Queyrac notre village
|231
|28,34%
|Participation au scrutin
|Queyrac
|Taux de participation
|70,86%
|Taux d'abstention
|29,14%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,19%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,67%
|Nombre de votants
|839
Election municipale 2026 à Queyrac [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Queyrac sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Queyrac.
L'actu des élections municipales 2026 à Queyrac
18:37 - Il y a deux ans, Queyrac avait opté pour l'extrême droite
Le scrutin des Européennes de juin 2024 à Queyrac avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (46,36%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 11,87% des voix. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Grégoire de Fournas (Rassemblement National) en tête du peloton avec 55,78% au premier tour, devant Pascale Got (Union de la gauche) avec 25,67%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Grégoire de Fournas culminant à 61,90% des voix dans la localité. Cette analyse des scrutins de 2024 a ainsi révélé que Queyrac restait à l'époque une terre de droite radicale.
15:57 - Municipales 2020 à Queyrac : une élection pliée dès le premier round
Qui l'avait emporté lors des municipales il y a 6 ans à Queyrac ? Lors de la première manche de ce scrutin, Véronique Chambaud-Berran a imposé son rythme en recueillant 454 voix (67,86%). À ses trousses, Myriame Roure a recueilli 215 votes (32,13%). Cette victoire au premier tour de Véronique Chambaud-Berran a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Queyrac, cette géographie électorale offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Pour renverser cette domination ce dimanche, les opposants devront redoubler d'efforts, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à Queyrac pour le 2e tour ?
D'après le ministère de l'Intérieur, qui a publié les candidatures officielles au second tour cette semaine, les électeurs ont donc à départager Amandine Rondet, Myriame Roure et Séverine Beaupied-Blanchet pour la suite ce dimanche. Afin de s'exprimer, les résidents de la ville seront en mesure de se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Queyrac.
11:59 - Les premiers résultats des élections 2026 à Queyrac
Pour le lancement des municipales à Queyrac, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 70,86 % localement. C'est Myriame Roure qui a pris la pole position en s'adjugeant 41,35 % des votes. Dans son sillage, Amandine Rondet est arrivée en deuxième position avec 30,31 %. Un écart important s'est installé entre les deux candidats. En ravissant la première place, Myriame Roure a gagné une position décisive par rapport à 2020, et elle a aussi vu son pourcentage grimper de 9,22 points. Par ailleurs, avec 28,34 %, Séverine Beaupied-Blanchet pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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