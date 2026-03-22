Résultat municipale 2026 à Queyrac (33340) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Queyrac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Queyrac, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Queyrac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Myriame ROURE
Myriame ROURE (11 élus) Queyrac à venir 		365 44,68%
  • Myriame ROURE
  • Philippe HOUZELOT
  • Pascale MOINET CORDONNIER
  • Alain BAUDOUX
  • Stephanie RABILLARD
  • Benoit STREVELER
  • Jessica BAUDOUX
  • Matthieu MESPLEDE
  • Élodie MENAND-DELZARD
  • David LEGRAND
  • Marie Christine LARTIGUE DUTRAIN
Amandine RONDET
Amandine RONDET (2 élus) queyrac nouveau cap 		255 31,21%
  • Amandine RONDET
  • Régis INDA
Séverine BEAUPIED-BLANCHET
Séverine BEAUPIED-BLANCHET (2 élus) Queyrac notre village 		197 24,11%
  • Séverine BEAUPIED-BLANCHET
  • Jean-Christian ALQUIE
Participation au scrutin Queyrac
Taux de participation 70,63%
Taux d'abstention 29,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Nombre de votants 837

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Gironde ont le plus voté...
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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Queyrac - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Myriame ROURE
Myriame ROURE (Ballotage) Queyrac à venir 		337 41,35%
Amandine RONDET
Amandine RONDET (Ballotage) queyrac nouveau cap 		247 30,31%
Séverine BEAUPIED-BLANCHET
Séverine BEAUPIED-BLANCHET (Ballotage) Queyrac notre village 		231 28,34%
Participation au scrutin Queyrac
Taux de participation 70,86%
Taux d'abstention 29,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Nombre de votants 839

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