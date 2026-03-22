Résultat de l'élection municipale 2026 à Quiberon : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Quiberon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Quiberon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Quiberon.
L'actu des élections municipales 2026 à Quiberon
11:43 - Quels étaient les résultats de l'élection municipale à Quiberon dimanche dernier ?
Les élections municipales 2026 à Quiberon ont vu Patrick Le Roux prendre la première place il y a une semaine avec 44,92 % des bulletins valides. Alain Bensoussan s'est classé deuxième avec 27,67 %. Un écart conséquent séparait les deux candidats. La meilleure place, déjà remportée en 2020, a été maintenue pour Patrick Le Roux, et il a même bondi fortement dans les urnes avec un gain de 19,38 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Sophie Lemoulinier est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Laurence Gonnot a récolté 8,86 % des bulletins, un score insuffisant pour figurer au second tour, mais assez haut pour éventuellement fusionner. Enfin, concernant la participation à Quiberon, le vote a enregistré un taux d'abstention de 32,18 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Quiberon
Le deuxième tour des élections municipales à Quiberon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Alain Bensoussan
Liste Divers
QUIBERON PASSIONS
|
|
Patrick Le Roux
Liste Divers
Patrick LE ROUX pour QUIBERON 2026
|
|
Sophie Lemoulinier
Liste Divers
Ensemble pour Quiberon
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Quiberon
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick LE ROUX (Ballotage) Patrick LE ROUX pour QUIBERON 2026
|1 526
|44,92%
|Alain BENSOUSSAN (Ballotage) QUIBERON PASSIONS
|940
|27,67%
|Sophie LEMOULINIER (Ballotage) Ensemble pour Quiberon
|630
|18,55%
|Laurence GONNOT Quiberon 4 saisons
|301
|8,86%
|Participation au scrutin
|Quiberon
|Taux de participation
|67,82%
|Taux d'abstention
|32,18%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,17%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,97%
|Nombre de votants
|3 507
Source : ministère de l’Intérieur
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