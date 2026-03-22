Résultat de l'élection municipale 2026 à Quiberon : les résultats du 2e tour

Programme de Alain Bensoussan à Quiberon (QUIBERON PASSIONS)

Une ville qui vit toute l'année

Développer une offre de services accessibles pour les actifs et les jeunes est essentiel pour lutter contre la pénurie liée à la pression touristique. Il est également crucial de soutenir le commerce de proximité, l'artisanat, la pêche et les services en améliorant la circulation et le stationnement. Enfin, renforcer l'offre culturelle et sportive hors saison favorisera l'intégration des résidents et des saisonniers.

Un tourisme maîtrisé et ambitieux

Consolider l'image de Quiberon comme destination de référence est primordial, notamment en créant des événements et des festivals. Un accueil de qualité pour les visiteurs doit être mis en place pour soutenir l'économie locale. Cela permettra également de préserver la qualité de vie des riverains.

Une transition écologique concrète

Protéger durablement le littoral face à la montée des eaux est une priorité, nécessitant une collaboration avec les scientifiques et les services de l'État. La transition énergétique des bâtiments publics sera encouragée, tout comme les mobilités douces telles que le vélo et les navettes. Cette approche doit être équilibrée pour ne pas pénaliser les familles les plus fragiles.

Une commune protectrice et solidaire

Renforcer l'accès aux soins est essentiel, notamment en facilitant l'installation de professionnels de santé et en soutenant la télémédecine. Il est important de créer une politique sociale de proximité pour les plus fragiles, en s'appuyant sur un tissu associatif dynamique. Cela favorisera l'école, les activités périscolaires, le sport, la culture et l'engagement citoyen.