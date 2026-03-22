Résultat de l'élection municipale 2026 à Quiberon : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Quiberon

Le deuxième tour des élections municipales à Quiberon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Alain Bensoussan
Alain Bensoussan Liste Divers
QUIBERON PASSIONS
  • Alain Bensoussan
  • Martine Le Berre
  • Philippe Morel
  • Anne Clarisse Turi
  • Claude Virot
  • Isabelle Marie Elisabeth Richard Bertheley
  • Jean-Claude Bertheley
  • Marie-Helene Bertrand
  • Vahane Joubanian
  • Celine Illionnet
  • Armel Jean Jacques André
  • Sylvie Guichaoua
  • Frederic Debove
  • Jeanne Dugré
  • Antoine Turi
  • Gwenahële Ecard
  • Stephane Daoust
  • Maite Huot-Sordot
  • Eric Georges Robert Le Doux
  • Jacqueline Bouvry
  • Bernard Genevray
  • Pascale Ghislaine Marie Rouze Rigot
  • Michel Le Fur
  • Marie-Françoise Peter
  • Daniel Merle
  • Corinne Demeyere
  • Bernard Minier
Patrick Le Roux
Patrick Le Roux Liste Divers
Patrick LE ROUX pour QUIBERON 2026
  • Patrick Le Roux
  • Christine Pouillet
  • Gildas Quendo
  • Annick Delaunay
  • Serge Brosolo
  • Pascale Salinas
  • Jean-Michel Belz
  • Corinne Gontard
  • Hugues Vannier
  • Alizée Pouillet
  • Jean-Pierre Boutaud
  • Marie-Céline Bargain
  • Alexis Ligeour
  • Nicole Kirchgessner
  • Gérard Maisnier
  • Eugénie Coriton
  • Alain Moreau
  • Viviane Audic
  • Nicolas Lecomte
  • Arlette Rossignol
  • Pierre-Yves Rostren
  • Sabrina Le Port
  • Jean-Luc Gagnerot
  • Isabelle Bazille-Thiou
  • Elouann Cappé
  • Chantal Delafolie
  • Loïc Moncaer
  • Colette Duboc
  • Jacques Legrand
Sophie Lemoulinier
Sophie Lemoulinier Liste Divers
Ensemble pour Quiberon
  • Sophie Lemoulinier
  • Jean-Marc Le Bourgeois
  • Sophie Laplanche
  • Baptiste Brothier
  • Angélique Audo
  • Serge Charles
  • Dorothée Bobeau
  • Bernard Jacquet
  • Isabelle Reyl
  • Ludovic Trottein
  • Emmanuelle Robert-Mével
  • Bruno Vilers
  • Sandie Couturier
  • Franck Ezanno
  • Morgane Coudrez
  • Christophe Fouilland
  • Garance Anquetil- - Bobeau
  • Didier Briendo
  • Brigitte Anquetil
  • Martin Van Buchem
  • Marie-Catherine Mitaine
  • François Mauboussin
  • Corinne Cozette
  • Michel Naour
  • Fabienne Allain
  • Pierre Mitaine
  • Marie-Thérèse Nugues
  • Jean-Michel Guibé

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Quiberon

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick LE ROUX
Patrick LE ROUX (Ballotage) Patrick LE ROUX pour QUIBERON 2026 		1 526 44,92%
Alain BENSOUSSAN
Alain BENSOUSSAN (Ballotage) QUIBERON PASSIONS 		940 27,67%
Sophie LEMOULINIER
Sophie LEMOULINIER (Ballotage) Ensemble pour Quiberon 		630 18,55%
Laurence GONNOT
Laurence GONNOT Quiberon 4 saisons 		301 8,86%
Participation au scrutin Quiberon
Taux de participation 67,82%
Taux d'abstention 32,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Nombre de votants 3 507

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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