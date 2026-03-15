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19:19 - Quiberon : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales En marge des municipales, Quiberon foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 4 782 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 699 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (25,40%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 56,01% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 14,17%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 2 161 euros par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. À Quiberon, les intérêts locaux se joignent aux objectifs français.

17:57 - Le RN marque des points à Quiberon Le mouvement nationaliste n'avait pas vraiment pesé lors des municipales à Quiberon il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 21,81% des suffrages lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 36,53% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 15,58% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Quiberon comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 30,37% aux élections européennes, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 34,58% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 38,69% le dimanche suivant.

16:58 - Dernières municipales : 43,44 % d'abstention à Quiberon Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de la municipale à Quiberon avait été marqué par une abstention de 43,44 %, une abstention modeste (la participation se limitant à 56,56 %) alors qu'en raison du coronavirus, bon nombre d'électeurs avaient opté pour rester chez eux. Le scrutin municipal est en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les électeurs votent le plus, les figures de l'édile et du président étant centrales. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 20,77 % des citoyens inscrits. Même si les logiques varient en fonction du type de scrutin, la progression entre les élections législatives de 2022 et celles de 2024 reste éclairante. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 44,70 % en 2022 à seulement 25,06 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 41,72 % (contre 48,51 % en France). Cet instantané des scrutins depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une localité relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport aux moyennes françaises. En ce jour d'élection municipale à Quiberon, cette contingence sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Quiberon a-t-elle voté ? La préférence des électeurs de Quiberon a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait un fief macroniste, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une terre sans déterminisme électoral. Les Européennes de juin 2024 à Quiberon avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,37%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 20,59% des votes. Jimmy Pahun (Ensemble !) avait ensuite performé au premier tour des élections des députés à Quiberon après la dissolution de l'Assemblée avec 39,06%. Florent de Kersauson (Rassemblement National) terminait à la deuxième place avec 34,58%. Le second round n'a pas changé grand chose, Jimmy Pahun culminant à 61,31% des voix sur place.

14:57 - Quiberon : rappel des scores marquants de la dernière présidentielle Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Quiberon tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 36,94% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 21,81%. Le second tour confirmait ensuite cette entrée en matière en offrant 63,47% pour Emmanuel Macron, contre 36,53% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Quiberon soutenaient en priorité Jimmy Pahun (Ensemble !) avec 37,53% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jimmy Pahun virant de nouveau en tête avec 71,26% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Quiberon comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Impôts locaux à Quiberon : une question brûlante en vue des municipales 2026 ? Sur le plan de la fiscalité locale à Quiberon, le produit fiscal par foyer s'est établi à 2 285 € en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 1 010 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais 32,50 % en 2024 (contre 11,49 % en 2020). Mais attention : cette hausse est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 2,4301 millions d'euros (2 430 100 € très exactement) en 2024. Une somme loin des 1 628 540 € récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 8,76 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - La liste Divers en tête à Quiberon lors des dernières municipales Les résultats des précédentes élections municipales à Quiberon ont livré un éclairage précieux sur la configuration politique locale. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Patrick Le Roux (Divers) a pris l'ascendant sur ses concurrents en recueillant 681 voix (25,54%). Deuxième, Gildas Gouarin (Divers) a rassemblé 23,51% des suffrages. Ce résultat ténu laissait planer de nombreuses interrogations en amont du 2ème tour. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Patrick Le Roux l'a finalement emporté avec 1 278 voix (43,97%), face à Gildas Gouarin avec 1 120 électeurs inscrits (38,54%) et Alain Bensoussan réunissant 17,48% des suffrages. Comme le laissait augurer la première manche, la confrontation est restée fortement serrée jusqu'à l'ultime moment. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Patrick Le Roux a probablement pu bénéficier du report de voix des électeurs de Bernard Hilliet, ajoutant 597 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp adverse se doit de glaner davantage de suffrages dès le premier tour aujourd'hui, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.