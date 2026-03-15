Résultat municipale 2026 à Quiberon (56170) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Quiberon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Quiberon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Quiberon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick LE ROUX
Patrick LE ROUX Patrick LE ROUX pour QUIBERON 2026 		1 526 44,92%
Alain BENSOUSSAN
Alain BENSOUSSAN QUIBERON PASSIONS 		940 27,67%
Sophie LEMOULINIER
Sophie LEMOULINIER Ensemble pour Quiberon 		630 18,55%
Laurence GONNOT
Laurence GONNOT Quiberon 4 saisons 		301 8,86%
Participation au scrutin Quiberon
Taux de participation 67,82%
Taux d'abstention 32,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Nombre de votants 3 507

Source : ministère de l’Intérieur

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