Résultat de l'élection municipale 2026 à Quiévy : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Quiévy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Quiévy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Quiévy.
L'actu des élections municipales 2026 à Quiévy
11:43 - Julien Waxin, Sylvain Halle et Sylvie Canonne forment le trio de tête à Quiévy
Pour le lancement des municipales à Quiévy, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le vote a mobilisé 74,32 % des électeurs dans la ville. Pour ce premier tour, c'est Julien Waxin qui s'est placé en première position en récoltant 42,74 % des votes. À sa suite, Sylvain Halle a obtenu la seconde place avec 39,06 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Sylvie Canonne s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Quiévy
Le deuxième tour des élections municipales à Quiévy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Julien Waxin
Divers
Quiévy c'est vous
|
|
Sylvain Halle
Divers
Ensemble pour Quiévy
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Quiévy
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien WAXIN (Ballotage) Quiévy c'est vous
|418
|42,74%
|Sylvain HALLE (Ballotage) Ensemble pour Quiévy
|382
|39,06%
|Sylvie CANONNE (Ballotage) AGIR POUR QUIEVY
|178
|18,20%
|Participation au scrutin
|Quiévy
|Taux de participation
|74,32%
|Taux d'abstention
|25,68%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,07%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,38%
|Nombre de votants
|1 013
Source : ministère de l’Intérieur
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