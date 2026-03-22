Résultat de l'élection municipale 2026 à Quiévy : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Quiévy

Le deuxième tour des élections municipales à Quiévy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Julien Waxin
Julien Waxin Divers
Quiévy c'est vous
  • Julien Waxin
  • Cindy Galliez
  • Guy Bauvois
  • Aurélie Blairon
  • Ludovic Lafuente
  • Marie-Paule Darras
  • Frédéric Santer
  • Marine Gobinet
  • Jean-Michel Carron
  • Anne-Thérèse Galio
  • Christophe Van Vaëck
  • Denise Decisy
  • Patrick Lavenne
  • Virginie Richter
  • Davy Hocquet
  • Evelyne Delevacque
  • Kévin Castin
  • Priscillia Picart
  • Stéphane Butel
  • Aurore Griffart
Sylvain Halle
Sylvain Halle Divers
Ensemble pour Quiévy
  • Sylvain Halle
  • Marilyne Canonne
  • Daniel Machu
  • Marie Schmidtmayer
  • Sebastien Blairon
  • Marie-Christine Davoine
  • Yann Domaniecki
  • Mylène Bronniart
  • Joffrey Desjardins
  • Marie Zelasko
  • Ludovic Douay
  • Laëtitia Landelle
  • Quentin Verdierre
  • Isabelle Verrips
  • Jérôme Carpentier
  • Marie Ethuin
  • Dimitri Bourlet
  • Sandrine Duvet
  • Vincent Adiasse
  • Agathe Canonne
  • Rénato Goncalves Rocha

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Quiévy

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien WAXIN
Julien WAXIN (Ballotage) Quiévy c'est vous 		418 42,74%
Sylvain HALLE
Sylvain HALLE (Ballotage) Ensemble pour Quiévy 		382 39,06%
Sylvie CANONNE
Sylvie CANONNE (Ballotage) AGIR POUR QUIEVY 		178 18,20%
Participation au scrutin Quiévy
Taux de participation 74,32%
Taux d'abstention 25,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Nombre de votants 1 013

Source : ministère de l’Intérieur

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