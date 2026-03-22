Résultat municipale 2026 à Quillan (11500) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Quillan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Quillan, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Quillan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane PEILLE
Stéphane PEILLE (21 élus) DYNAMISME ET RENOUVEAU POUR QUILLAN BRENAC LAVAL 		842 52,23%
  • Stéphane PEILLE
  • Rose-Marie POUS
  • Jean-Michel FOSSET
  • Malika GIMENEZ
  • Yves RAYNAUD
  • Françoise CATHIARD
  • Éric BRETON
  • Lisette CHAUBET
  • Claude BORDES
  • Muriel SCANDOLERA
  • Christophe DUVERGÉ
  • Sylviane JARDIN
  • Sébastien MARRONCLES
  • Laetitia SAPLANA
  • Gérard STOQUERT
  • Marion DAIGNEAU
  • Benjamin HILLÉ
  • Claudine KOTTEN
  • Mohammed EL HABCHI
  • Céline SANCHEZ
  • Derrick CAMPBELL
Jacques SIMON
Jacques SIMON (6 élus) QUILLAN BRENAC C'EST VOUS ! 		770 47,77%
  • Jacques SIMON
  • Marie-Isabelle SALAS
  • Valère DELGOVE
  • Carole NICLÈS
  • Charles ROUGER
  • Carole OLEKHNOVITCH
Participation au scrutin Quillan
Taux de participation 71,01%
Taux d'abstention 28,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,82%
Nombre de votants 1 700

Source : ministère de l’Intérieur

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Résultat municipale à Quillan - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane PEILLE
Stéphane PEILLE (Ballotage) DYNAMISME ET RENOUVEAU POUR QUILLAN BRENAC LAVAL 		654 40,22%
Jacques SIMON
Jacques SIMON (Ballotage) QUILLAN BRENAC C'EST VOUS ! 		494 30,38%
Pierre CASTEL
Pierre CASTEL (Ballotage) Tous pour Quillan-Brenac-Laval 		478 29,40%
Participation au scrutin Quillan
Taux de participation 70,93%
Taux d'abstention 29,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Nombre de votants 1 696

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