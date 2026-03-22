Résultat municipale 2026 à Quillan (11500) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Quillan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Quillan, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Quillan [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane PEILLE (21 élus) DYNAMISME ET RENOUVEAU POUR QUILLAN BRENAC LAVAL
|842
|52,23%
|
|Jacques SIMON (6 élus) QUILLAN BRENAC C'EST VOUS !
|770
|47,77%
|
|Participation au scrutin
|Quillan
|Taux de participation
|71,01%
|Taux d'abstention
|28,99%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,35%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,82%
|Nombre de votants
|1 700
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Quillan - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane PEILLE (Ballotage) DYNAMISME ET RENOUVEAU POUR QUILLAN BRENAC LAVAL
|654
|40,22%
|Jacques SIMON (Ballotage) QUILLAN BRENAC C'EST VOUS !
|494
|30,38%
|Pierre CASTEL (Ballotage) Tous pour Quillan-Brenac-Laval
|478
|29,40%
|Participation au scrutin
|Quillan
|Taux de participation
|70,93%
|Taux d'abstention
|29,07%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,48%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,65%
|Nombre de votants
|1 696
Election municipale 2026 à Quillan [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Quillan sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Quillan.
L'actu des élections municipales 2026 à Quillan
18:36 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Quillan
Lors des élections européennes, le résultat à Quillan s'était forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,00%), en tête de peloton devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (13,38%) et Valérie Hayer (10,74%). Les législatives à Quillan quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Julien Rancoule (Rassemblement National) en tête avec 45,15% au premier tour, devant Philippe Andrieu (Union de la gauche) avec 28,89%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Julien Rancoule culminant à 54,83% des voix localement. Ce retour sur les résultats de 2024 a ainsi confirmé que Quillan demeurait à l'époque un secteur marqué par l'extrême droite.
15:57 - Élections municipales 2020 à Quillan : des résultats sans appel
Comment s'était conclu le dernier scrutin municipal à Quillan ? À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Pierre Castel a raflé la première place en obtenant 60,36% des suffrages. Derrière, Mohammed El Habchi a rassemblé 459 bulletins valides (39,63%). Cette victoire écrasante a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour ces municipales 2026 à Quillan, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Cette victoire écrasante met le camp adverse face à un défi titanesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - Pour le 2e tour de l'élection de Quillan, un duel serré
Selon les candidatures pour le deuxième tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les électeurs ont donc la mission de départager Jacques Simon et Stéphane Peille ce dimanche. Rappelons que Pierre Castel, qui était en mesure de concourir grâce à son score du premier tour, s'est finalement retiré. Les 2 391 inscrits de la ville sont en mesure de se rendre aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 3 bureaux de vote de Quillan, pour déterminer leur choix.
11:59 - Les résultats du premier tour des municipales à Quillan
Dans le cadre du premier tour des municipales à Quillan, c'est Stéphane Peille qui a pris l'avantage avec 40,22 % des voix. Derrière, Jacques Simon s'est classé deuxième avec 30,38 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Par ailleurs, avec 29,40 %, Pierre Castel s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Quillan, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 70,93 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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