Résultat municipale 2026 à Quillan (11500) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Quillan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Quillan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Quillan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane PEILLE
Stéphane PEILLE DYNAMISME ET RENOUVEAU POUR QUILLAN BRENAC LAVAL 		654 40,22%
Jacques SIMON
Jacques SIMON QUILLAN BRENAC C'EST VOUS ! 		494 30,38%
Pierre CASTEL
Pierre CASTEL Tous pour Quillan-Brenac-Laval 		478 29,40%
Participation au scrutin Quillan
Taux de participation 70,93%
Taux d'abstention 29,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Nombre de votants 1 696

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Aude ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Aude. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Quillan

En savoir plus sur Quillan