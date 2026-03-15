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19:16 - Quillan : municipales et dynamiques démographiques Dans les rues de Quillan, les élections s'achèvent. Avec ses 2 992 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 343 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 174 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (47,80%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 288 personnes favorise une richesse culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 006 euros par mois, la commune dévoile un taux de chômage de 19,32%, révélant une situation économique mitigée. À Quillan, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - La montée du Rassemblement national RN à Quillan avant les municipales Le parti nationaliste n'était pas officiellement en lice lors de la dernière élection municipale à Quillan il y a six ans, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 25,21% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 53,64% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 29,15% au candidat RN au tour 1. Au second round, le parti à la flamme arrachait 53,34% des voix sur le territoire. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 37,00% pour les européennes. Les législatives anticipées offriront, lors du premier tour, un résultat de 45,15% pour le parti à la flamme. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 54,83% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Julien Rancoule.

16:58 - Les électeurs de Quillan vont-ils se mobiliser aux municipales ? Lors des municipales de 2020 à Quillan, l'abstention était allée jusqu'à 49,57 % lors du premier tour, en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale alors qu'en raison du Covid-19, un grand nombre de votants avaient renoncé à se déplacer. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 26,38 % des citoyens en mesure de voter. Si la nature de ces élections diffère des enjeux purement locaux, il est pertinent d'étudier l'évolution des législatives de 2022 à celles de 2024. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 48,29 % en 2022 à seulement 36,45 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 47,41 % (contre 48,51 % en France). Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le secteur se révèle comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention. Pour cette municipale, cette donnée à Quillan sera quoi qu'il en soit primordiale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Quillan : retour sur les derniers scrutins en date Les Européennes du printemps 2024 à Quillan avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,00%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 13,38% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Quillan avaient ensuite favorisé Julien Rancoule (Rassemblement National) avec 45,15% au premier tour, devant Philippe Andrieu (Union de la gauche) avec 28,89%. Le second round n'a pas changé grand chose, Julien Rancoule culminant à 54,83% des votes sur place.

14:57 - À Quillan, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un soutien à le Rassemblement national Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Quillan était marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 25,21% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 21,72%. Lors de la finale de l'élection à Quillan, les électeurs accordaient 53,64% pour Marine Le Pen, contre 46,36% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Quillan soutenaient en priorité Julien Rancoule (RN) avec 29,15% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Julien Rancoule virant de nouveau en tête avec 53,34% des voix. Cette physionomie politique de Quillan dessine donc un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Quillan : la fiscalité observée en amont du scrutin municipal Pour ce qui est des contributions locales à Quillan, le produit fiscal par foyer s'est établi à 1 470 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 919 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 54,55 % en 2024 (contre environ 23,77 % en 2020). La moyenne au niveau national, estimée à environ 40 %, constitue un point de référence éclairant. Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 335 340 € en 2024, marquant une forte baisse face aux 857 440 € perçus en 2020, alors même que le taux est resté à près de 20,01 %. Cette taxe est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre financier.

11:59 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Quillan La lecture des résultats du scrutin municipal de 2020 à Quillan s'avère très instructive. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Pierre Castel a dominé les débats avec 60,36% des voix. Deuxième, Mohammed El Habchi a obtenu 39,63% des suffrages. Cette victoire écrasante de Pierre Castel a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Quillan, cette répartition historique des voix a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Pour remettre en cause cette hégémonie ce dimanche, le camp adverse devra gagner de nombreux électeurs, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.