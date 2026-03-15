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19:17 - Quillebeuf-sur-Seine : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Les facteurs démographiques et socio-économiques de Quillebeuf-sur-Seine montrent des tendances nettes susceptibles d'impacter le résultat des élections municipales. Avec une densité de population de 83 habitants par km² et un taux de chômage de 17,89%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (61,71%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 373 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (16,02%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,34%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Quillebeuf-sur-Seine mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,13% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Le vote RN lors des derniers scrutins à Quillebeuf-sur-Seine Le parti nationaliste ne présentait pas formellement de liste à la dernière municipale à Quillebeuf-sur-Seine en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen amassait 40,53% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 67,81% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 43,17% au parti lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le mouvement lepéniste sécurisait 66,80% des voix dans la commune. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 55,76% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 58,76% pour le mouvement lepéniste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 68,48% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Kévin Mauvieux.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Quillebeuf-sur-Seine Dans le cadre de la municipale à Quillebeuf-sur-Seine, l'affluence aux urnes aura un rôle pivot sur les résultats. La participation atteignait 65,56 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un niveau remarquable alors que le coronavirus semait le doute sur la compétition. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a cependant été mesuré à 77,66 %. Évidemment, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent aisément être mises en perspective. Le nombre de votants aux élections législatives est passé quant à lui de 51,34 % au premier tour en 2022 à 63,87 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes s'était fixée à 48,72 % (51,49 % au national). Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une ville fortement mobilisée aux urnes en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Quillebeuf-sur-Seine classée au centre lors des derniers scrutins Les Européennes de 2024 à Quillebeuf-sur-Seine avaient vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (55,76%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 7,55% des voix. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Quillebeuf-sur-Seine avaient ensuite placé en tête Kévin Mauvieux (Rassemblement National) avec 58,76% au premier tour, devant Marie Tamarelle Verhaeghe (Majorité présidentielle) avec 16,95%. Le second round n'a pas changé grand chose, Kévin Mauvieux culminant à 68,48% des suffrages exprimés dans la localité. Cette analyse des scrutins de 2024 a ainsi confirmé que Quillebeuf-sur-Seine restait à l'époque une terre de droite radicale, dans la droite ligne de 2022.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les habitants de Quillebeuf-sur-Seine ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Quillebeuf-sur-Seine soutenaient en priorité Kévin Mauvieux (RN) avec 43,17% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Kévin Mauvieux virant de nouveau en tête avec 66,80% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Quillebeuf-sur-Seine plaçait Marine Le Pen en pole position avec 40,53% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 17,99%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 67,81% pour Marine Le Pen, contre 32,19% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Quillebeuf-sur-Seine une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - De quelle manière a évolué la fiscalité locale à Quillebeuf-sur-Seine depuis 2020 ? À Quillebeuf-sur-Seine, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 7,72 % en 2024 (dernière date de relevé), rapportant à la ville 11 300 euros la même année, bien en deçà des 52 010 € enregistrés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Quillebeuf-sur-Seine a évolué pour se fixer à environ 34,41 % en 2024 (contre 13,50 % en 2020). Une hausse généralement imposée, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à Quillebeuf-sur-Seine s'est chiffrée à 466 € en 2024 contre 273 euros en début de mandat.

11:59 - Des résultats particulièrement serrés aux dernières municipales à Quillebeuf-sur-Seine Lors des municipales précédentes à Quillebeuf-sur-Seine, les résultats ont fourni un panorama précis des dynamiques politiques locales. Précisons que les électeurs pouvaient barrer ou ajouter des noms aux bulletins à l'époque, ce scrutin s'étant déroulé en l'absence de liste. Dès le premier tour, 15 candidats ont par ailleurs été élus. Philippe Vast a récolté le plus de voix avec 67,93% des suffrages. En deuxième position, Hélène Bisson a rassemblé 232 votes (67,63%). La marge entre les deux premiers candidats s'est avérée remarquablement mince. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Lors de cette nouvelle municipale 2026 à Quillebeuf-sur-Seine, les citoyens doivent une nouvelle fois se prononcer dans ce contexte local très singulier. En France, le système électoral spécifique permettant les candidatures individuelles n'est cependant plus en vigueur.