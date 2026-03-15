Résultat municipale 2026 à Quillebeuf-sur-Seine (27680) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Quillebeuf-sur-Seine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Quillebeuf-sur-Seine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Quillebeuf-sur-Seine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Carine BOQUET
Carine BOQUET (13 élus) QUILLEBEUF MAINTENANT ET DEMAIN 		256 70,91%
  • Carine BOQUET
  • Philippe VAST
  • Helene SADE
  • Jean-Louis LECANU
  • Angélique DELAMOTTE
  • Martial BOQUET
  • Patricia PELLETIER
  • Yannick CHOUQUET
  • Adeline CARETTE
  • Pierre-Marcel DUPUIS
  • Céline DUPARC
  • Frédéric TOMASZEWSKI
  • Catherine HAMONET
Laurent TAUVEL
Laurent TAUVEL (2 élus) OFFRONS UN AVENIR A QUILLEBEUF 		105 29,09%
  • Laurent TAUVEL
  • Fabiola AUBRY
Participation au scrutin Quillebeuf-sur-Seine
Taux de participation 67,77%
Taux d'abstention 32,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Nombre de votants 370

Source : ministère de l’Intérieur

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