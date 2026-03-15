Résultat municipale 2026 à Quilly (44750) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Quilly a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Quilly, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Quilly [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Charles CARO
Charles CARO (15 élus) Quilly Autrement 		383 54,56%
  • Charles CARO
  • Joanna POINSIGNON
  • Thibault CASTEL
  • Gwendoline POTIRON
  • Romain CHARLIER
  • Angie MÉNARD
  • Christian JOUIN
  • Sandrine CADIOU
  • Daniel MONCHAUX
  • Lolita NOBLET
  • Clement GUIGNARD
  • Aurélie COULOIR
  • Cyrille ESTOTE
  • Nadege CASTEL-FILLION
  • René PAGEOT
Valerie GAUTIER
Valerie GAUTIER (4 élus) Quilly avec vous 		319 45,44%
  • Valerie GAUTIER
  • Jean-Michel SYLVESTRE
  • Marie-Ange OHEIX
  • Gervais BUGEL
Participation au scrutin Quilly
Taux de participation 69,15%
Taux d'abstention 30,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,32%
Nombre de votants 733

Source : ministère de l’Intérieur

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