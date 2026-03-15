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19:18 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Quilly La composition démographique et la situation socio-économique de Quilly déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections municipales. Dans la ville, 24,72% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 20,56% ont plus de 60 ans. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (87,28%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 732 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,87%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,39%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Quilly mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 24,58% des résidents titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Quelle influence du RN à Quilly aux municipales ? Le RN n'était pas formellement représenté à la dernière municipale à Quilly il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la commune. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen séduisait 24,48% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 46,56% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 22,06% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop décevant, à Quilly comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 34,90% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives enfin offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 38,90% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 49,18% lors du vote définitif.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 63,41 % d'abstention À l'occasion de l'élection municipale 2026, l'état de l'abstention pèsera assurément sur les résultats de Quilly. Pour rappel, l'abstention atteignait 63,41 % lors du dernier scrutin municipal, un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux, en pleine épidémie à l'époque. Rappelons que les élections municipales demeurent pourtant de longue date, avec les présidentielles, celles où les Français se rendent le plus aux urnes. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est d'ailleurs élevé à 19,16 %. Naturellement, la logique d'une élection locale n'est pas celle d'un scrutin national, mais les élections législatives de 2022 et de 2024 constituent une base de comparaison particulièrement pertinente. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 50,15 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 27,31 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 49,06 %. Regarder à la loupe ces variations lors des dernières élections permet in fine d'identifier Quilly comme une zone globalement épargnée par l'abstention.

15:59 - Les leçons de l'année électorale 2024 à Quilly Lors du scrutin législatif de juin 2024, les votants de Quilly plébiscitaient Gauthier Bouchet (Rassemblement National) avec 38,90% au premier tour. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Matthias Tavel (Union de la gauche), avec 50,82%. Les élections européennes près d'un mois plus tôt à Quilly avaient cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (34,90%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 16,73% des suffrages. La physionomie politique de Quilly a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme un territoire très porté vers la gauche, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Les électeurs de Quilly avaient franchement opté pour la gauche il y a 4 ans Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Quilly soutenaient en priorité Matthias Tavel (Nupes) avec 40,82% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 62,86%. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Quilly choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 26,17% des voix, devançant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 24,48%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 53,44% pour Emmanuel Macron, contre 46,56% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Quilly comme un terrain profondément marqué par les idées de gauche.

12:58 - Valérie GAUTIER a-t-elle maîtrisé la fiscalité à Quilly ? À Quilly, où les taxes locales ont baissé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 22,96 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de 10 680 €. Un apport qui est loin des 255 740 € engrangés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Quilly est passé à environ 45,10 % en 2024 (contre 23,22 % en 2020). Mais attention : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Quilly s'est établi à environ 565 euros en 2024 (contre 624 € en 2020).

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Quilly À Quilly, les résultats des élections municipales il y a six ans ont été particulièrement instructifs concernant la configuration politique locale. Unique liste en présence, 'Unis pour quilly' a logiquement recueilli 100,00% des suffrages dès le premier tour. Ce résultat sans surprise a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour ces municipales 2026 à Quilly, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Ce dimanche soir, l'attention se concentrera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face au bloc majoritaire. Un début de réponse particulièrement clair a d'ores et déjà été fourni avec la publication des candidatures.