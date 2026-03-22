Résultat de l'élection municipale 2026 à Quimper : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Quimper [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Quimper sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Quimper.
L'actu des élections municipales 2026 à Quimper
11:51 - Que retenir des premiers résultats des élections 2026 à Quimper ?
A l'ouverture de l'élection municipale à Quimper, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 41,22 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. À l'issue du dépouillement, c'est Isabelle Assih (Divers gauche) qui a pris la tête en récoltant 46,69 % des voix. Ensuite, Guillaume Menguy (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 32,29 %. Un écart très large a séparé les deux candidats. Isabelle Assih a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, et elle s'est envolée avec 14,63 points supplémentaires. Du côté des autres candidats, avec 10,90 %, Christel Henaff (Rassemblement National) pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Marie Lauwers, portant la nuance Extrême gauche, a obtenu 10,12 % des voix, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Quimper
Le deuxième tour des élections municipales à Quimper a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Marie Lauwers
Liste d'extrême-gauche
Union pour Quimper solidaire et populaire
|
|
Christel Henaff
Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Quimper
|
|
Guillaume Menguy
Liste divers droite
Aimer Quimper avec vous
|
|
Isabelle Assih
Liste divers gauche
Quimper ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Quimper
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Isabelle ASSIH (Ballotage) Quimper ensemble
|11 847
|46,69%
|Guillaume MENGUY (Ballotage) Aimer Quimper avec vous
|8 192
|32,29%
|Christel HENAFF (Ballotage) Rassemblement pour Quimper
|2 766
|10,90%
|Marie LAUWERS (Ballotage) Union pour Quimper solidaire et populaire
|2 569
|10,12%
|Participation au scrutin
|Quimper
|Taux de participation
|58,78%
|Taux d'abstention
|41,22%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,52%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,80%
|Nombre de votants
|25 975
Source : ministère de l’Intérieur
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