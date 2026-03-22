Résultat de l'élection municipale 2026 à Quimper : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Quimper

Le deuxième tour des élections municipales à Quimper a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Marie Lauwers
Marie Lauwers Liste d'extrême-gauche
Union pour Quimper solidaire et populaire
  • Marie Lauwers
  • Jean-Paul Debest
  • Jugdeep Harvinder
  • Patrick Morisseaux
  • Janine Carrasco
  • Luc Colpart
  • Pia Vivien
  • Gérard Mas
  • Lucie Hubert
  • Jérôme Le Sellin
  • Frédérique Martin
  • Loïs Gourmelon-Merour
  • Régine Morio
  • Christophe Lannuzel
  • Sylvie Irlande
  • Jean-Philippe Zuccala
  • Corinne Ruz
  • Corentin Fillon
  • Delphine Benoit
  • François Patinec-Haxel
  • Katel Ancele
  • Gilles Farges
  • Maïna Hercelin
  • Pierig Clenet
  • Isabelle Houlez
  • Pierre Mens-Pegail
  • Catherine Breuilly-Leveau
  • Côme Meunier
  • Agnès Guyomar
  • Antonio Fidalgo
  • Alexe Polard
  • Stéphane Péala
  • Anne-Sophie Potier
  • Louis-Martin Monot
  • Maëlle Derrien
  • Gwendal Gourmelon
  • Gwennaël Fiche
  • Julien Goudal
  • Myriam Moisan
  • Pierre-Yves Pétillon
  • Christine Charpentier
  • Michel Kernaléguen
  • Martine Pivard
  • Roger Milin
  • Maëla Moullec Scotet
  • Patrick Hébert
  • Annie Galerne
  • Daniel Ferrenbach
  • Marlène Renou
  • Pedro Oréal
  • Sandrine Rameau
Christel Henaff
Christel Henaff Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Quimper
  • Christel Henaff
  • Olivier Bariou
  • Nadine Even
  • Emmanuel Le Grand
  • Nathalie Le Gouareguer
  • Erwan Henaff
  • Alissa Bigot
  • Mattéo Spegagne
  • Liliana Moreira Neiva
  • Huu Huy Nguyen
  • Marie Capelle
  • Enguerran Fauvel
  • Frédérique Durand-Gaillard
  • Yann Le Bris
  • Géraldine Bernard
  • Johann Neri
  • Anaïs Torres
  • Cyrille Savary
  • Marie Cosquer
  • Morgan Amirault
  • Corinne Husson
  • Jean-Luc Giraudon
  • Angéline Syx
  • Jean-Marc de Sousa
  • Henriette Salmon
  • Christian Corde
  • Marie Coic
  • Louis Monfort
  • Danielle Le Noach
  • Valéry Ambroise
  • Paulette Nicolas
  • Christophe Lanier
  • Valérie Pennarun
  • Jean-Christophe Madec
  • Aurélia Picard
  • Yannick Bernard
  • Evelyne Carayon
  • Renaud Tymen
  • Edwige Bodier
  • Filippo Provenzano
  • Anna Le Menn
  • Jacques Bauduin
  • Sylvie Cornou
  • Jean-Luc Dufour
  • Marie-Françoise Leon
  • Philippe Le Guillou
  • Jeannine Le Mer
  • Jacques Cadio
  • Claudine Dupont
Guillaume Menguy
Guillaume Menguy Liste divers droite
Aimer Quimper avec vous
  • Guillaume Menguy
  • Valérie Lecerf Livet
  • Laurent Bernard
  • Myriam Le Coz-Van Eesbeke
  • Stéphane Rocuet
  • Claire Gourlaouen
  • Allain Le Roux
  • Claire Levry Gerard
  • Yann Jolivet
  • Estelle Quiniou
  • Jean-Paul Toullec
  • Mathilde Jezegou
  • Karim Ghachem-Danjou
  • Priscillia David
  • Vincent Le Gall
  • Pascale Charrier
  • Jean-François Le Goff
  • Valérie Gueguiniat
  • Gwénolé Fauque
  • Mylène Rhault
  • Alain Guillou
  • Elisabeth Le Guen
  • François-Régis Friant
  • Anne-Marie Stenou
  • Pierre Le Corre
  • Natacha Bourvon
  • Raphaël Kerdreac'h
  • Maud Jouanno
  • Ydriss Anjar-Daguet
  • Anne Kerisit
  • Jean-Luc Calvez
  • Muriel Le Lan
  • Yann Le Gars
  • Fanny Drezen
  • Steven Bodiou
  • Maryse Colin
  • Valentin Pellen
  • Isabelle Le Signor
  • Julian Bourdelles
  • Fatima Hamdi
  • Stéphane Laurent
  • Aurélie Bertholom
  • Mickaël Aktas
  • Marie Garin
  • Dominique Scoarnec
  • Annie Le Cam
  • Vincent Gestin
  • Claude Dubosclard
  • Philippe Lely
  • Morgane Philipot
  • Thibaut Breton
Isabelle Assih
Isabelle Assih Liste divers gauche
Quimper ensemble
  • Isabelle Assih
  • David Lesvenan
  • Hélène Despierres
  • Matthieu Stervinou
  • Isabelle Nuixe
  • Yann Foucher
  • Forough Dadkhah
  • Philippe Broudeur
  • Nabila Prigent
  • Denis Cousin
  • Valérie Huet Moriniere
  • Bernard Le Mao
  • Marie-Pierre Jean-Jacques
  • Uisant Crequer
  • Soazig Barthélémy
  • Yves Formentin-Mory
  • Maud Jan
  • Jean-Michel Blanc
  • Christelle Quere
  • Jacques Le Roux
  • Carole Pourchez
  • Marc Andro
  • Nathalie Rolland-Vannini
  • Marc-Henri Duvernet
  • Sabrina Allain
  • Alain Bossard
  • Orlane Mehu
  • Kentin Le Priol
  • Margaux Philippe
  • Alexandre Billon
  • Nolwenn Henry
  • Philippe Calvez
  • Nadine Urvois
  • Nicolas Quéau
  • Véronique Marzin
  • Ali Dere
  • Noémie Puillandre
  • Jean-Claude Le Goff
  • Marie Le Garrec
  • Julien Le Blay
  • Patricia Corre
  • Thierry Biger
  • Véronique Ricci
  • Charles Thomas
  • Catherine Laborde
  • Fabien Tudo Deler
  • Maryse Quénéhervé
  • Alan Sauvee
  • Catherine Thomas
  • Devi Cournilloux
  • Annie Rocuet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Quimper

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle ASSIH
Isabelle ASSIH (Ballotage) Quimper ensemble 		11 847 46,69%
Guillaume MENGUY
Guillaume MENGUY (Ballotage) Aimer Quimper avec vous 		8 192 32,29%
Christel HENAFF
Christel HENAFF (Ballotage) Rassemblement pour Quimper 		2 766 10,90%
Marie LAUWERS
Marie LAUWERS (Ballotage) Union pour Quimper solidaire et populaire 		2 569 10,12%
Participation au scrutin Quimper
Taux de participation 58,78%
Taux d'abstention 41,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,52%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 25 975

Source : ministère de l’Intérieur

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