Résultat de l'élection municipale 2026 à Quimperlé : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Quimperlé

Tête de listeListe
Arnaud Le Dantec
Arnaud Le Dantec Liste divers droite
Quimperlé plus fort ensemble
  • Arnaud Le Dantec
  • Elisabeth Esvan
  • Samuel Tanguy
  • Laëtitia Trinckvel
  • Jeff Dufraiche
  • Catherine Le Mery
  • Jérémy Le Garff
  • Pauline Derrien
  • Ronan Bellancourt
  • Nolwen Tanguy
  • Marc Le Delliou
  • Anna-Maëlle Bessier
  • Loïc Prima
  • Anne-Sophie Hamon
  • Laurent Moguerou
  • Emma Bettioui
  • Serge Nilly
  • Cécile Matringe
  • Damien Guenneguez
  • Sandy Peron
  • Dorian Guerzider
  • Justine Le Dortz
  • Jérôme Virot
  • Colette Lete
  • Xavier Nozahic
  • Vanessa Douesnard
  • Yves Friadt
  • Renée Wattre
  • François Bobet
  • Catherine Spoljar
  • Sébastien Le Garrec
  • Anne-Christine Petit-Jean
  • Christian Guily
  • Anne Gaultier
  • Vincent Le Thoer
Michaël Quernez
Michaël Quernez Liste divers gauche
Uni.e.s pour Quimperlé. Avec vous. Pour vous
  • Michaël Quernez
  • Danièle Kha
  • Eric Alagon
  • Linda Le Metayer
  • Maxime Padellec
  • Danièle Brochu
  • Yves Schryve
  • Marie-Madeleine Bergot
  • Pascal Pillault
  • Karine Le Gad
  • Pierre Franqueville
  • Ghislaine Huon
  • Vincent Thaëron
  • Stéphanie Mingant
  • Antoine Tisserand
  • Christine Courant
  • Christophe Couic
  • Emilie Cerisay
  • Ronan Gouérec
  • Frédérique Dieter
  • Arnaud Le Pennec
  • Yvette Metzger
  • Pierre Guillon
  • Isabelle Le Douaron
  • Didier Le Roux
  • Noëlle Brunerie
  • Julien Terme
  • Margaux Le Squer
  • Vincent Le Brun
  • Françoise Kerjouan
  • Thomas Le Bris
  • Leïla Baron
  • Tristan Ouptier
  • Isabelle Baltus
  • Renaud Petitjean

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michaël Quernez
Michaël Quernez (27 élus) Uni.e.s pour quimperle 		2 008 58,98%
  • Michaël Quernez
  • Danièle Kha
  • Patrick Tanguy
  • Danièle Brochu
  • Michel Forget
  • Marie-Madeleine Bergot
  • Gérard Jambou
  • Pascale Douineau
  • Pierrick Le Guirrinec
  • Nadine Constantino
  • Eric Alagon
  • Stéphanie Mingant
  • Manuel Pottier
  • Isabelle Baltus
  • Yves Schryve
  • Morgane Come
  • David Le Doussal
  • Emilie Cerisay
  • Christophe Couic
  • Frédérique Dieter-Pustoc'h
  • Jean-Pierre Moing
  • Yvette Metzger
  • Ronan Gouerec
  • Isabelle Le Douaron
  • Arnaud-Louis Le Pennec
  • Sylvana Macis
  • Pierre Guillon
Eric Saintilan
Eric Saintilan (3 élus) Quimperle decidons ensemble 		576 16,92%
  • Eric Saintilan
  • Sonia Ollivier
  • Michel Tobie
Anne Janig Daniel
Anne Janig Daniel (2 élus) Faire mieux ensemble 		456 13,39%
  • Anne Janig Daniel
  • Sylvain Victorin-Savin
Alain Kerherve
Alain Kerherve (1 élu) Quimperle d'abord 		364 10,69%
  • Alain Kerherve
Participation au scrutin Quimperlé
Taux de participation 40,79%
Taux d'abstention 59,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 526

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michaël Quernez
Michaël Quernez (26 élus) Quimperlé en marche 		2 923 54,06%
  • Michaël Quernez
  • Danièle Kha
  • Patrick Tanguy
  • Cécile Peltier
  • Michel Forget
  • Marie-Madeleine Bergot
  • Pierrick Le Guirrinec
  • Pascale Douineau
  • Eric Alagon
  • Nadine Constantino
  • Daniel Le Bras
  • Nelly Etiemble
  • Manuel Pottier
  • Géraldine Chéreau
  • David Le Doussal
  • Isabelle Baltus
  • Gérard Jambou
  • Stéphanie Mingant
  • Christophe Couic
  • Géraldine Guet
  • Jean-Pierre Moing
  • Yvette Metzger
  • Patrick Vaineau
  • Cindy Le Hen
  • Bernard Nedellec
  • Carole Anache
Erwan Balanant
Erwan Balanant (7 élus) Ensemble osons quimperle 		2 483 45,93%
  • Erwan Balanant
  • Martine Brezac
  • Alain Kerherve
  • Françoise Cordroc'h
  • Stéphane Guillevin
  • Yvette Bouguen
  • Serge Nilly
Participation au scrutin Quimperlé
Taux de participation 64,01%
Taux d'abstention 35,99%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,56%
Nombre de votants 5 664

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michaël Quernez
Michaël Quernez Quimperlé en marche 		2 110 40,99%
Erwan Balanant
Erwan Balanant Ensemble osons quimperle 		1 404 27,27%
Alain Kerherve
Alain Kerherve Rassembles pour quimperle 		1 263 24,53%
Didier Quemat
Didier Quemat Quimperle a babord 		370 7,18%
Participation au scrutin Quimperlé
Taux de participation 60,91%
Taux d'abstention 39,09%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,54%
Nombre de votants 5 392

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