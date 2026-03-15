Résultat de l'élection municipale 2026 à Quimperlé : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Quimperlé [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Quimperlé sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Quimperlé.
L'actu des élections municipales 2026 à Quimperlé
13:09 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Quimperlé
Les résultats du scrutin municipal précédent à Quimperlé se sont avérés très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin, Michaël Quernez (Parti socialiste) a distancé ses concurrents en rassemblant 58,98% des bulletins. Deuxième, Eric Saintilan (Divers gauche) a obtenu 576 votes (16,92%). Cette victoire écrasante de Michaël Quernez a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette municipale 2026 à Quimperlé, cette dynamique constitue un point de départ particulier. La tâche s'annonce considérable ce dimanche pour les forces d'opposition devant ce triomphe écrasant, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Quimperlé
En 2026, les habitants de Quimperlé sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la ville. Le bilan du dernier mandat est cette année soumis au jugement des électeurs. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est disponible ci-dessous. Il convient de souligner que les horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Quimperlé sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. En cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page, recevez gratuitement les résultats des élections municipales à Quimperlé dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Quimperlé
|Tête de listeListe
|
Arnaud Le Dantec
Liste divers droite
Quimperlé plus fort ensemble
|
|
Michaël Quernez
Liste divers gauche
Uni.e.s pour Quimperlé. Avec vous. Pour vous
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michaël Quernez (27 élus) Uni.e.s pour quimperle
|2 008
|58,98%
|
|Eric Saintilan (3 élus) Quimperle decidons ensemble
|576
|16,92%
|
|Anne Janig Daniel (2 élus) Faire mieux ensemble
|456
|13,39%
|
|Alain Kerherve (1 élu) Quimperle d'abord
|364
|10,69%
|
|Participation au scrutin
|Quimperlé
|Taux de participation
|40,79%
|Taux d'abstention
|59,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 526
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michaël Quernez (26 élus) Quimperlé en marche
|2 923
|54,06%
|
|Erwan Balanant (7 élus) Ensemble osons quimperle
|2 483
|45,93%
|
|Participation au scrutin
|Quimperlé
|Taux de participation
|64,01%
|Taux d'abstention
|35,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,56%
|Nombre de votants
|5 664
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michaël Quernez Quimperlé en marche
|2 110
|40,99%
|Erwan Balanant Ensemble osons quimperle
|1 404
|27,27%
|Alain Kerherve Rassembles pour quimperle
|1 263
|24,53%
|Didier Quemat Quimperle a babord
|370
|7,18%
|Participation au scrutin
|Quimperlé
|Taux de participation
|60,91%
|Taux d'abstention
|39,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,54%
|Nombre de votants
|5 392
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