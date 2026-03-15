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19:19 - Élections municipales à Quincieux : impact de la démographie et de l'économie locale Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Quincieux, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec ses 31,28% de cadres pour 3 620 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. L'existence de 332 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (89,10%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 25,39% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,73%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2 865 €/mois, jouissant d'une certaine prospérité. Pour résumer, à Quincieux, les problématiques locales se mêlent aux objectifs français.

17:57 - La commune de Quincieux s'ancre du côté du RN Le mouvement nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière bataille municipale à Quincieux il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen obtenait 27,66% des voix lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 46,52% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 25,97% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Quincieux comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 38,75% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 41,65% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 44,98% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Blandine Brocard.

16:58 - Quincieux : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Aux municipales de 2020 à Quincieux, l'abstention s'était dressée jusqu'à 49,63 % au premier tour (un score en demi-teinte). 1 226 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que l'épidémie de coronavirus avait maintenu chez eux de nombreux électeurs. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été accompagnée d'une abstention à 17,00 % dans la ville (et donc 83,00 % de participation). Bien entendu, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais les législatives de 2022 et de 2024 constituent un point de comparaison tout à fait pertinent. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 47,20 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 24,63 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 38,74 % d'abstention. L'observation de cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet de classer Quincieux comme une localité qui résiste relativement bien à l'abstention. Cette variable à Quincieux sera en définitive l'un des pivots de ces municipales 2026.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Quincieux il y a deux ans Le paysage politique de Quincieux a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait un secteur difficile à classer, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite mariniste. Le rendez-vous électoral des Européennes de 2024 à Quincieux avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,75%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait récolté 13,78% des votes. Sasha Bitoum (Rassemblement National) avait par la suite remporté au premier tour des élections des députés à Quincieux après la dissolution avec 41,65%. Blandine Brocard (Ensemble !) suivait à la deuxième place avec 24,23%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Sasha Bitoum culminant à 44,98% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Quels furent les résultats municipaux de Quincieux il y a 4 ans ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Quincieux tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 27,66% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 27,23%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 53,48% pour Emmanuel Macron, contre 46,52% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Quincieux accordaient leurs suffrages à Blandine Brocard (Ensemble !) avec 28,81% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Blandine Brocard virant de nouveau en tête avec 60,51% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Quincieux s'affirme comme une commune politiquement très disputée.

12:58 - Trajectoire de la fiscalité : les chiffres clés de Quincieux Tandis que les impôts locaux ont progressé à Quincieux entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 4,73 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de près de 6 800 euros environ, marquant une forte baisse face aux 255 100 euros engrangés en 2020. Sa suppression pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui explique cette baisse drastique de produit pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Quincieux s'est établi à un peu moins de 20,90 % en 2024 (contre 7,97 % en 2020). Ce pourcentage s'inscrit dans un contexte national où la moyenne se situe aux alentours de 40 % (+ 1,2 point en quatre ans). Une hausse plutôt mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Quincieux a représenté 663 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 393 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le match de la municipale à Quincieux n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020 La lecture des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Quincieux s'avère très instructive. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Pascal David a fait la course en tête en récoltant 64,03% des soutiens. Deuxième, Lionel Alvaro a engrangé 35,96% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour a rendu tout second tour inutile. Pour cette municipale 2026 à Quincieux, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Renverser une telle majorité sera un défi immense pour le camp adverse ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.