Résultat municipale 2026 à Quincieux (69650) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Quincieux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Quincieux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Quincieux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Françoise CHAMPAVIER
Françoise CHAMPAVIER (21 élus) 100% QUINCIEUX 		910 51,56%
  • Françoise CHAMPAVIER
  • Lionel ALVARO
  • Marie SILHOL-AMBLARD GAGNIERE
  • Gilbert BOURICAND
  • Corinne BERERD
  • Brice LAGARDE
  • Virginie CHENET
  • Tommy RISSONS
  • Nadine JAMBON
  • Laurent FATTET
  • Hélène BROU
  • Cyrille FROCIONE
  • Cécile PATIN
  • Patrick VICENTE
  • Sandrine BERTRAND
  • Benoît BULINGE
  • Jacqueline BOURIN-LÉO
  • Timothé FURTIN
  • Laurine LEBLOND
  • Xavier ALVARO
  • Virginie PONCHART
Cyrille FIARD
Cyrille FIARD (6 élus) QUINCIEUX, ensemble naturellement 		855 48,44%
  • Cyrille FIARD
  • Florence JOURNÉ
  • Hervé RIPPE
  • Véronique PINCEEL
  • Franck ROCHER
  • Michèle MUREAU
Participation au scrutin Quincieux
Taux de participation 65,54%
Taux d'abstention 34,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 1 811

Source : ministère de l’Intérieur

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