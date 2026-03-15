Résultat municipale 2026 à Quincy-sous-Sénart (91480) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Quincy-sous-Sénart a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Quincy-sous-Sénart, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Quincy-sous-Sénart [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine GARNIER
Christine GARNIER (24 élus) Tous pour Quincy 		1 902 62,90%
  • Christine GARNIER
  • Pascal ODOT
  • Danielle COUVREUX
  • Pierre Michel FELICIAGGI
  • Stephanie NUNES
  • Jacky GERARD
  • Bernadette LIBOTTE
  • Cyril PICARD
  • Latifa DJELOUAH
  • Frederic FOVET
  • Brigitte HERVY
  • Florian BOIVERT
  • Pauline PAGES
  • Jean-Baptiste DELAMARE
  • Angeline NKUINGA
  • Florent DARDY
  • Aude FROMENT
  • Kamel LEBAL
  • Carine FROGER
  • Fabien FOURNIER
  • Djamila ZERROUKI
  • Romain JOLLY
  • Meriem HADJAL
  • Yann VILAIN
Taoufik BOUCHAL
Taoufik BOUCHAL (5 élus) Union citoyenne de Quincy 		1 122 37,10%
  • Taoufik BOUCHAL
  • Marion BRISSET
  • Christian CHOTARD
  • Absetou COULIBALY
  • Claude FOURNIER
Participation au scrutin Quincy-sous-Sénart
Taux de participation 53,95%
Taux d'abstention 46,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Nombre de votants 3 114

Source : ministère de l’Intérieur

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