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19:21 - Élections municipales à Quincy-sous-Sénart : impact de la démographie et de l'économie locale La composition démographique et socio-économique de Quincy-sous-Sénart définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 12,69% et une densité de population de 1825 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (70,94%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 3627 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 20,36% et d'une population étrangère de 14,37% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Quincy-sous-Sénart mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,87% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

17:57 - Le RN à Quincy-sous-Sénart : quelle place aux municipales ? Le RN restait loin du match lors des municipales à Quincy-sous-Sénart il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen recueillait 18,86% des voix lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 38,11% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 17,86% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop décevant, à Quincy-sous-Sénart comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 27,68% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 31,16% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 37,46% le dimanche suivant.

16:58 - Quincy-sous-Sénart : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention Pour ces élections municipales 2026, la mobilisation des votants à Quincy-sous-Sénart sera essentielle dans l'aboutissement du scrutin. Aux municipales de 2020, la participation était évaluée à 36,62 % au premier round (en deçà de la moyenne nationale). C'étaient 1 963 votants qui s'étaient mobilisés, en pleine pandémie à l'époque. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois rassemblé 75,43 % de votants au premier tour (pour une moyenne nationale de 73,69 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 47,60 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 64,84 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 45,24 % des inscrits. L'observation de cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet de classer Quincy-sous-Sénart comme une zone assez peu mobilisée par rapport au reste de la France.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Quincy-sous-Sénart a-t-elle voté ? Lors des législatives de juin 2024, les votants de Quincy-sous-Sénart portaient leur choix sur Julie Ozenne (Union de la gauche) avec 41,17% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Julie Ozenne culminant à 62,54% des voix dans la localité. Les élections européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Quincy-sous-Sénart avaient cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (27,68%), devant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait obtenu 20,54% des suffrages. Le panorama politique de Quincy-sous-Sénart a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait un territoire très porté vers la gauche, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme un territoire aux votes hétérogènes.

14:57 - Quincy-sous-Sénart : des résultats particulièrement tranchés lors des scrutins il y a 4 ans La physionomie politique de Quincy-sous-Sénart dessine un terrain profondément marqué par les idées de gauche. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Quincy-sous-Sénart tournait en effet à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 31,88% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 24,30%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 61,89% pour Emmanuel Macron, contre 38,11% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Quincy-sous-Sénart portaient leur choix sur Nadhera Beletreche (Nupes) avec 35,87% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nadhera Beletreche virant de nouveau en tête avec 54,24% des voix.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Quincy-sous-Sénart Alors que les impôts locaux ont progressé à Quincy-sous-Sénart entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 12,98 % en 2024 (dernières données en date), rapportant à la ville 75 250 €. Un montant loin des 2 328 300 € enregistrés en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette taxe est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Quincy-sous-Sénart s'est établi à près de 33,92 % en 2024 (contre 16,25 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Quincy-sous-Sénart a représenté 986 euros en 2024 contre 840 euros en début de mandat.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Quincy-sous-Sénart ? Quel bilan peut-on dresser des résultats des précédentes élections municipales à Quincy-sous-Sénart ? Au soir du premier scrutin, Christine Garnier (Divers droite) a surclassé ses rivaux en récoltant 1 340 bulletins (72,58%). Deuxième, Najia Benramdane (Divers) a rassemblé 506 voix (27,41%). Ce triomphe au premier tour de la candidate Divers droite a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette municipale 2026 à Quincy-sous-Sénart, ce décor constitue un point de départ particulier. Renverser une majorité aussi écrasante sera un challenge titanesque pour l'opposition ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.