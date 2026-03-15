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19:16 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Quintenas Devant le bureau de vote de Quintenas, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour exercer leur droit. Dotée de 838 logements pour 1 750 habitants, la densité de la ville est de 125 habitants par km². Ses 107 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 554 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (14,32%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 42,04% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 35,38% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 461,14 euros, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. À Quintenas, les intérêts locaux se joignent aux défis français.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en progression à Quintenas Le mouvement lepéniste n'était pas officiellement en lice pour la dernière bataille municipale à Quintenas il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 34,90% des votes lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 54,55% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 27,00% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Quintenas comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 43,20% pour les européennes. Les législatives enfin offriront, lors du premier tour, un résultat de 40,91% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. C'est lui qui s'imposera avec 56,70% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Vincent Trebuchet.

16:58 - Les électeurs de Quintenas très mobilisés lors des scrutins Six ans avant l'élection de ce dimanche à Quintenas, le premier tour des élections municipales avait vu 70,29 % des électeurs se déplacer aux bureaux de votes dans la commune, un niveau remarquable alors que le scrutin se tenait en pleine pandémie de Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a en revanche été rapporté à 83,21 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 61,10 % des électeurs (soit environ 821 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 75,17 %, bien au-delà des 54,06 % enregistrés en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée soucieuse de voter. Pour cette municipale 2026, cette réalité à Quintenas sera quoi qu'il en soit primordiale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Quintenas il y a deux ans Organisées après la dissolution, les élections législatives à Quintenas avaient placé en tête Vincent Trebuchet (Union de l'extrême droite) avec 40,91% au premier tour, devant Michèle Victory (Union de la gauche) avec 23,03%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Vincent Trebuchet culminant à 56,70% des suffrages exprimés localement. Les Européennes en amont à Quintenas avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,20%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 13,61% des suffrages. Le panorama politique de Quintenas a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme une ville politiquement partagée, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale.

14:57 - Quintenas : des verdicts éminemment parlants dans les urnes il y a 4 ans La synthèse des votes de 2022 dépeint Quintenas comme une ville à la croisée des chemins politiques. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Quintenas était en effet marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 34,90% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 24,08%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,55% pour Marine Le Pen, contre 45,45% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Quintenas soutenaient en priorité Olivier Dussopt (Ensemble !) avec 30,00% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,21%.

12:58 - Quintenas : la fiscalité observée en amont du scrutin municipal À Quintenas, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 6,51 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), pour un produit communal totalisant 7 700 euros environ la même année. Une somme bien en-dessous des 107 010 € engrangés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Quintenas atteint désormais 35,09 % en 2024 (contre 14,96 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Quintenas s'est établi à 541 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 346 € relevés en 2020.

11:59 - Les résultats de la liste "Le Lien" aux municipales de 2020 à Quintenas La lecture des résultats du scrutin municipal de 2020 à Quintenas est particulièrement éclairante. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Sylvette David a raflé la première place en obtenant 77,10% des suffrages. Sur la seconde marche, Dominique Chambon a obtenu 22,89% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Sylvette David a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Quintenas, cet équilibre pose les bases. Face à cette victoire sans appel, le défi s'annonce considérable ce dimanche pour les forces d'opposition, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.