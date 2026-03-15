Résultat municipale 2026 à Quintenas (07290) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Quintenas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Quintenas, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Quintenas [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie DUFAUD
Nathalie DUFAUD (17 élus) Agir ensemble pour Quintenas 		626 70,98%
  • Nathalie DUFAUD
  • Vincent DELOLME
  • Karine CHAIZE FOUREL
  • Cédric BRONZY
  • Christine TANSENS
  • Norbert CLUSEL
  • Virginie Graziella POULAIN
  • Nicolas PAIN
  • Elodie BETTON
  • Stéphane VALLON
  • Pascale MARTINEZ
  • Didier SEIVE
  • Laurence HAON FONTANET
  • Georges DEVISE
  • Léa ROCHE
  • Bruno LECKI
  • Amandine FONTANET
Antonino WERNIMONT
Antonino WERNIMONT (2 élus) Quintenas avec vous 		256 29,02%
  • Antonino WERNIMONT
  • Sylvie MARON
Participation au scrutin Quintenas
Taux de participation 67,77%
Taux d'abstention 32,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,09%
Nombre de votants 940

Source : ministère de l’Intérieur

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