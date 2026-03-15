Résultat municipale 2026 à Quissac (30260) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Quissac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Quissac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Quissac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge CATHALA
Serge CATHALA (23 élus) POUR QUISSAC 		1 173 70,11%
  • Serge CATHALA
  • Laetitia LE ROUX
  • Nicolas DREVON
  • Isabelle BRUNEL
  • Cyril MOH
  • Magdalena GOMEZ
  • Johan FIORENZANO
  • Christine PRINCE
  • Jean PELAPRAT
  • Jeannette SANCHEZ
  • Julien PERRY
  • Aurélie BERTHOLAT
  • Philippe GRAILHE
  • Élodie CRES
  • Robert CHAZEL
  • Johana RIBOT
  • Olivier VINCANT
  • Aurélie HAGEN
  • Alexandre NOHARET
  • Claudine CHAUDOREILLE
  • Adrien ESTOR
  • Eveline LEFORT
  • Alain BOUCHERIGUENE
Patrick GIRARDOT
Patrick GIRARDOT (4 élus) AGIR ENSEMBLE POUR QUISSAC 		500 29,89%
  • Patrick GIRARDOT
  • Muriel CHAZEL
  • Thierry Joseph SCALISI
  • Janyck Evelyne BRICHE
Participation au scrutin Quissac
Taux de participation 65,26%
Taux d'abstention 34,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Nombre de votants 1 732

Source : ministère de l’Intérieur

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