En direct

19:17 - Le poids démographique et économique de Quissac aux élections municipales Les données démographiques et socio-économiques de Quissac mettent en lumière des tendances claires qui pourraient peser sur le résultat des municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 28% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 11,49%. De plus, le taux de familles propriétaires (61,30%) met en avant l'importance des questions concernant l'habitat et l'urbanisation. Un revenu moyen par foyer fiscal de 24 980 euros par an montre le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1745 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,14%) met en lumière des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,32%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Quissac mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,72% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Les dernières données du vote RN à Quissac Le parti à la flamme était absent pour la dernière campagne municipale à Quissac en 2020, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 28,96% des voix lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron localement avec 56,80% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 26,63% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le parti nationaliste validait 52,09% des voix de la municipalité. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 39,88% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 46,35% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 55,56% lors du vote définitif, et un siège remporté par Alexandre Allegret-Pilot.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Quissac ? L'adhésion au scrutin de Quissac constituera ce soir un gros enjeu pour cette élection municipale 2026. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 33,85 % lors des municipales de 2020, une mobilisation modeste, de nombreux électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause de l'épidémie de Covid-19. On observe pourtant traditionnellement que l'élection municipale reste, avec la présidentielle, le moment où les Français se mobilisent le plus, le choix de leur maire et du chef de l'État leur tenant particulièrement à cœur. La course à l'Élysée en 2022 avait ainsi suscité un fort engouement, avec 77,86 % de participation dans la ville (contre 22,14 % d'abstention). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 55,75 % des électeurs (soit environ 1 401 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 68,92 %, bien au-delà des 50,04 % enregistrés en 2022. En prenant du recul, les données semblent constituer une localité moins participative que la moyenne au regard des moyennes nationales.

15:59 - Il y a deux ans, Quissac a choisi l'extrême droite Pour le tour unique des européennes 2024 à Quissac, les choix s'étaient majoritairement orientés sur Jordan Bardella (39,88%). Alexandre Allegret-Pilot (Union de l'extrême droite) avait ensuite enlevé au premier tour des élections des députés à Quissac après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 46,35%. Michel Sala (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 30,78%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Alexandre Allegret-Pilot culminant à 55,56% des votes sur place. Le panorama politique de Quissac a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir un territoire difficile à étiqueter, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Quissac reste un territoire difficile à situer politiquement Globalement, le paysage électoral fait de Quissac une localité aux orientations politiques changeantes. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Quissac choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 28,96% des voix, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon crédité de 24,12%. Lors de la finale de l'élection à Quissac, les électeurs accordaient 56,80% pour Marine Le Pen, contre 43,20% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Quissac soutenaient en priorité Michel Sala (Nupes) avec 30,47% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Jean-Marie Launay (Rassemblement National) qui arrivait en tête dans la commune avec 52,09% des voix.

12:58 - Quissac : les impôts s'invitent dans la campagne Pour ce qui est des contributions locales à Quissac, le montant moyen acquitté par foyer fiscal s'est établi à environ 887 euros en 2024 (année du dernier relevé), un chiffre à comparer avec les 614 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à environ 45,81 % en 2024 (contre près de 21,16 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale avoisine les 40 %. Attention néanmoins : cette hausse est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 97 000 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 505 900 euros récoltés en 2020 pour un taux stable de près de 12,60 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Quissac ? À Quissac, les résultats du scrutin municipal de 2020 se sont avérés riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Sans aucune opposition, 'Toujours unis pour quissac' a naturellement engrangé 688 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Quissac, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien spécifique que certains auront peut-être à cœur de dépasser. L'attention cette année se concentrera sur la capacité d'une alternative à émerger. La liste des candidats fournit sans aucun doute déjà un premier élément de réponse.