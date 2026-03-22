Résultat de l'élection municipale 2026 à Quistinic : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Quistinic [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Quistinic sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Quistinic.
L'actu des élections municipales 2026 à Quistinic
11:43 - Quels étaient les résultats des municipales à Quistinic la semaine dernière ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à Quistinic, malgré une abstention historiquement haute en France, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 27,56 %. Au terme de ce vote, c'est Thibault Philippe qui a pris l'avantage en rassemblant 43,55 % des voix. Dans son sillage, Antoine Pichon a obtenu la seconde place avec 32,81 %. La différence, de plus de 10 points, a signé une domination claire. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Yann Le Gluher a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Quistinic
Le deuxième tour des élections municipales à Quistinic a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Thibault Philippe
Divers
Quistinic, rurale et engagée
|
|
Antoine Pichon
Divers
CONSTRUIRE L'AVENIR À QUISTINIC
|
|
Yann Le Gluher
Divers
VIVRE ENSEMBLE A QUISTINIC
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Quistinic
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thibault PHILIPPE (Ballotage) Quistinic, rurale et engagée
|361
|43,55%
|Antoine PICHON (Ballotage) CONSTRUIRE L'AVENIR À QUISTINIC
|272
|32,81%
|Yann LE GLUHER (Ballotage) VIVRE ENSEMBLE A QUISTINIC
|196
|23,64%
|Participation au scrutin
|Quistinic
|Taux de participation
|72,44%
|Taux d'abstention
|27,56%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,41%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,30%
|Nombre de votants
|870
Source : ministère de l’Intérieur
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