Résultat de l'élection municipale 2026 à Quistinic : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Quistinic

Le deuxième tour des élections municipales à Quistinic a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Thibault Philippe
Thibault Philippe Divers
Quistinic, rurale et engagée
  • Thibault Philippe
  • Le Galloudec - Aubert Le Galloudec - Aubert
  • Jean-René Anizan
  • Anne Bertin-Renoux
  • Cyrille Robion
  • Céline Menge
  • Jean Jacques Thomazo
  • Émilie Mahé
  • Maxime Trabach
  • Jeanne Philippe
  • Paul Kervarrec
  • Sylvie Dalle
  • Nicolas Le Minor
  • Claudine Deraine
  • Didier Le Teuff
  • Sophie Planque
  • Gildas Le Teuff
Antoine Pichon
Antoine Pichon Divers
CONSTRUIRE L'AVENIR À QUISTINIC
  • Antoine Pichon
  • Claire Rondeau
  • Christian Le Roy
  • Isabelle Rivière
  • Sylvain Bucheron
  • Estelle Le Goff
  • Loïc Le Corronc
  • Virginie Farré
  • Charles-Henri Niogret
  • Sarah Wieder
  • Randy Fancellu
  • Aline Marchal
  • Emmanuel Bellantonio
  • Isabelle Jehanno
  • Jean-Jacques Le Roux
  • Myriam Le Sausse
Yann Le Gluher
Yann Le Gluher Divers
VIVRE ENSEMBLE A QUISTINIC
  • Yann Le Gluher
  • Laetitia Le Bayon
  • Stéphane Tahon
  • Anne Wuilmet
  • Christophe Loraux
  • Manuella Perono
  • Davy Le Ruyet
  • Séverine Le Garff
  • André Chevalier
  • Emmanuelle Robic
  • Patrick Godin
  • Emilie Corlay-Guillemin
  • Dorian Le Couazer
  • Solène Mollandin
  • Thomas Rouxel
  • Margaux Fournillon
  • Bruno Theze

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Quistinic

Tête de listeListe Voix % des voix
Thibault PHILIPPE
Thibault PHILIPPE (Ballotage) Quistinic, rurale et engagée 		361 43,55%
Antoine PICHON
Antoine PICHON (Ballotage) CONSTRUIRE L'AVENIR À QUISTINIC 		272 32,81%
Yann LE GLUHER
Yann LE GLUHER (Ballotage) VIVRE ENSEMBLE A QUISTINIC 		196 23,64%
Participation au scrutin Quistinic
Taux de participation 72,44%
Taux d'abstention 27,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,41%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,30%
Nombre de votants 870

Source : ministère de l’Intérieur

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