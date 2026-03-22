Résultat de l'élection municipale 2026 à Rabastens : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rabastens [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Rabastens sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Rabastens.
L'actu des élections municipales 2026 à Rabastens
11:46 - Qui est en tête à Rabastens avant le 2e tour de cette élection ?
Lors du premier volet des municipales à Rabastens, le vote a mobilisé 67,15 % des électeurs sur place, alors que le pays a connu une démobilisation importante. C'est Nicolas Geraud qui a pris la tête en récoltant 47,12 % des suffrages exprimés. Derrière, Mickaël Veiga Dias Coelho (Divers gauche) est arrivé en deuxième position avec 30,38 %. Un écart conséquent a été constaté entre les deux candidats. Nicolas Geraud a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, et il s'est même envolé avec 12,73 points supplémentaires. Par ailleurs, avec 14,97 %, Alain Brest (Divers gauche) est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. De son côté, Sandrine Madesclair, avec la nuance Divers gauche, a obtenu 7,53 % des bulletins, trop peu pour se qualifier seul, mais lui laissant l'opportunité de s'allier.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rabastens
Le deuxième tour des élections municipales à Rabastens a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Nicolas Geraud
Liste Divers
NOTRE AVENIR, NOTRE COMMUNE
|
|
Mickaël Veiga Dias Coelho
Liste divers gauche
Rabastens en Commune
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rabastens
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas GERAUD (Ballotage) NOTRE AVENIR, NOTRE COMMUNE
|1 483
|47,12%
|Mickaël VEIGA DIAS COELHO (Ballotage) Rabastens en Commune
|956
|30,38%
|Alain BREST (Ballotage) AGIR POUR RABASTENS
|471
|14,97%
|Sandrine MADESCLAIR RABASTENS AVEC VOUS
|237
|7,53%
|Participation au scrutin
|Rabastens
|Taux de participation
|67,15%
|Taux d'abstention
|32,85%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,78%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,45%
|Nombre de votants
|3 252
Source : ministère de l’Intérieur
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