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19:20 - Les données démographiques de Rabastens révèlent les tendances électorales La démographie et la situation socio-économique de Rabastens déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 11,46% et une densité de population de 88 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (77,24%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 3508 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,31%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (11,80%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (39,36%), témoignent d'une population instruite à Rabastens, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en progression à Rabastens Le parti nationaliste récoltait un résultat relativement faible lors des élections locales à Rabastens en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 17,22% des votes lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 37,13% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 15,19% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second round, le parti à la flamme arrachait 18,62% des voix au niveau local. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 23,90% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 28,58% pour le parti à la flamme. Il achèvera sa course avec 37,63% lors du vote final.

16:58 - Rabastens : 54,64 % de votants aux dernières municipales Six ans avant l'élection de ce dimanche à Rabastens, le tour de chauffe de l'élection municipale avait vu 54,64 % des électeurs aller jusqu'aux bureaux de votes dans la commune, au-dessus de la moyenne nationale. 2 426 votants s'étaient alors manifestés alors que de nombreux électeurs avaient renoncé à se déplacer en raison de l'épidémie de Covid. N'oublions pas que les élections municipales restent en effet historiquement, avec les élections présidentielles, celles où les électeurs participent le plus. Le choix du locataire de l'Elysée avait ainsi largement mobilisé, avec 80,86 % de participation dans la ville (contre 19,14 % d'abstention). La mobilisation atteignait de son côté 60,48 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 74,56 %, contre seulement 58,74 % en 2022. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le territoire se positionne donc résolument comme une contrée soucieuse de voter. Pour cette municipale 2026, cette particularité à Rabastens sera en définitive essentielle dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Le choc de l'année de la dissolution à Rabastens Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Rabastens avait vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (23,90%), devant Raphaël Glucksmann qui avait récolté 18,09% des voix. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Karen Erodi (Union de la gauche) aux avants-postes avec 41,97% au premier tour, devant Julien Bacou (Rassemblement National) avec 28,58%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Karen Erodi culminant à 62,37% des suffrages exprimés dans la commune. Le panorama politique de Rabastens a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme un territoire très à gauche, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une terre sans déterminisme électoral.

14:57 - Rabastens : coup d'oeil sur les scores majeurs de la dernière présidentielle Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Rabastens accordaient leurs suffrages à Karen Erodi (Nupes) avec 41,69% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 46,92%. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques jours plus tôt, les citoyens de Rabastens accordaient précédemment leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 33,43%, devant Emmanuel Macron avec 22,70%. Le duel final se soldait finalement par un score de 62,87% pour Emmanuel Macron, contre 37,13% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Rabastens dessine une commune très ancrée à gauche.

12:58 - La fiscalité, enjeu majeur des municipales à Rabastens À Rabastens, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 10,69 % en 2024 (derniers chiffres en date), rapportant à la ville 47 300 euros. Un apport qui est loin des 720 910 € récoltés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Rabastens a évolué pour se fixer à environ 38,13 % en 2024 (contre 26,43 % en 2020). Une donnée à rapprocher de la moyenne à l'échelle nationale, qui approche les 40 %, en progression de 1,2 point depuis 2020. Une hausse finalement automatique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à Rabastens s'est chiffrée à environ 619 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 593 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à Rabastens Quelles leçons tirer de l'issue du dernier scrutin municipal à Rabastens ? Dès le premier tour de scrutin, Nicolas Geraud (Divers) a imposé son rythme en obtenant 801 bulletins (34,39%). Sur la seconde marche, Sarah Campredon (Divers) a recueilli 30,87% des voix. La troisième place est revenue à Alain Brest (Divers gauche), avec 23,44% des électeurs. Avec une marge aussi étroite, la configuration du deuxième tour semblait insaisissable. A défaut de majorité absolue, la quadrangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 4 listes candidates. Nicolas Geraud l'a finalement emporté avec 1 037 suffrages (42,90%), face à Sarah Campredon rassemblant 33,47% des électeurs et Alain Brest avec 410 votes (16,96%). L’incertitude a cédé la place à une large victoire ne souffrant d’aucune contestation. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Divers a probablement profité du transfert des voix des listes éliminées, récupérant 236 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation rivale se doit obligatoirement de compter plus de bulletins dès le premier tour ce dimanche soir, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.