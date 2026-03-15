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19:19 - Dynamique électorale à Rai : une analyse socio-démographique À Rai, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influencer les élections municipales. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans le bourg, 29% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 10,09% ont plus de 75 ans. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (81,74%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 682 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,01%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,26%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Rai mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 26,78% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel a été le poids du RN à Rai ? Le parti à la flamme n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière municipale à Rai il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la ville. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 34,08% des votes lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 53,75% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 28,68% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti nationaliste sécurisait 42,00% des voix au niveau local. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 40,97% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 41,92% pour le parti nationaliste. Il achèvera sa course avec 46,12% lors du vote final.

16:58 - Rétrospective : la participation à Rai avant 2026 En 2020 à Rai, l'abstention avait grimpé à 70,04 % au premier round (au-dessus de la moyenne nationale). 329 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que le pays était touché par l'épidémie de Covid-19. Les municipales demeurent pourtant, avec la présidentielle, un scrutin où les électeurs se mobilisent le plus massivement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention se fixer à 29,72 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 52,62 % en 2022 à seulement 33,59 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 49,66 % (contre 48,51 % en France). Si on établit une tendance sur ces cinq élections, le secteur apparaît donc plutôt comme une contrée souvent détournée des bureaux de vote. Cet élément à Rai constituera en conséquence l'un des tournants de cette municipale 2026.

15:59 - Comment Rai a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Pour le tour unique des européennes 2024 à Rai, les suffrages s'étaient majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (40,97%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Rai avaient ensuite placé en tête Gérard Vienne (Rassemblement National) avec 41,92% au premier tour, devant Véronique Louwagie (Divers droite) avec 31,89%. Le verdict a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Véronique Louwagie (Divers droite), avec 53,88%. La physionomie politique de Rai a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme un territoire bleu marine.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la localité de Rai était complexe à positionner sur l'échiquier politique Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Rai votaient en priorité pour Marine Le Pen (34,08%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 28,01%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,75% pour Marine Le Pen, contre 46,25% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Rai soutenaient en priorité Véronique Louwagie (LR) avec 34,69% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,00% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Rai s'inscrit comme une commune politiquement très disputée.

12:58 - Une fiscalité en hausse à Rai qui pèsera sur l'issue du scrutin Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Rai, le taux de la taxe d'habitation est passé à 10,60 % en 2024 (année des dernières données), ce qui représente un montant de près de 8 100 euros la même année. Une somme loin des quelque 130 300 euros perçus en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Rai a évolué pour se fixer à près de 50,41 % en 2024 (contre 23,34 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Rai a atteint 903 euros en 2024 contre 610 euros en début de mandat.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Rai ? Les résultats des précédentes municipales à Rai ont livré un constat instructif sur la configuration politique locale. Unique liste en présence, la liste menée par Michel Marot a logiquement engrangé 100,00% des bulletins dès le premier tour. Ce résultat attendu a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Rai, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. L'enjeu à l'occasion des résultats de ces municipales sera de déterminer si une opposition réussit à s'organiser face à cette domination. Un élément de réponse très clair a d'ores et déjà été apporté avec la publication des candidatures (voir ci-dessous).