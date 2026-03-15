Résultat municipale 2026 à Rai (61270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rai a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rai, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rai [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabien FAUQUET
Fabien FAUQUET (12 élus) Rai'unir, Agir et s'Impliquer 		340 61,48%
  • Fabien FAUQUET
  • Elisabeth JOSSET
  • Alain ROUAÜLT DE COLIGNY
  • Sylvie RENOU
  • Thomas LANGLAIS
  • Odile SÉGOUIN
  • Romain HAREL
  • Christine CORBIN
  • Andrew THOMPSON-COON
  • Eva POUSSET
  • Bruno STAHL
  • Mathilde FOUCAULT
Thierry MARIE
Thierry MARIE (3 élus) S'UNIR, SE REGROUPER POUR BIEN VIVRE A RAI 		213 38,52%
  • Thierry MARIE
  • Severine DESMARES
  • Maxime LEDRAN-QUIGIS
Participation au scrutin Rai
Taux de participation 57,40%
Taux d'abstention 42,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,92%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,74%
Nombre de votants 574

Source : ministère de l’Intérieur

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