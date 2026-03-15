Résultat de l'élection municipale 2026 à Raismes : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Raismes

Tête de listeListe
Philippe Lambert
Philippe Lambert Liste divers gauche
Une autre voie est possible
  • Philippe Lambert
  • Fatima Terfous
  • Jean-Claude Priez
  • Pascale Fagez
  • Thomas Evrard
  • Véronique Rzogalla
  • Maxime Proyart
  • Naïma Ait Bouya
  • Ludovic Musy
  • Dominique Paul
  • Patrick Thomas
  • Sandra Dautel
  • Denis Remiens
  • Leïla Santolini
  • Mickael Lesur
  • Roxane Carlier
  • Sébastien Laniau
  • Justine Valcke
  • Pascal Marcotte
  • Jennifer Delevallee
  • Jacques Guilbert
  • Myriame Descryver
  • Frédéric Rosier
  • Stéphanie Delevallee
  • Ludovic Morelle
  • Céline Libour
  • Safwan Beaury
  • Allison Lacquemant
  • Christophe Lambert
  • Bernadette Leclercq
  • Eddie Ruffi
  • Liliane Saudoyer
  • Noël Musa
  • Lindsay Priez
  • Nicolas Lambert
Sonia Benbarek
Sonia Benbarek Liste divers centre
POUR VOUS ET AVEC VOUS
  • Sonia Benbarek
  • Pascal André
  • Ingrid Lanza
  • Abdellah Benbarek
  • Séverine Doyen
  • Massimo Morini
  • Mélissa Balbona
  • Michael Donnez
  • Jennifer Devoye
  • Stéphane Szumlanski
  • Elodie Picard
  • Guillaume Picard
  • Gwenaelle Dehon
  • Laurent Dupuis
  • Océane Louet
  • Thomas André
  • Catherine Ducrocq
  • Alain Blanquet
  • Yvette Pressé
  • Alexandre Picard
  • Edith Leboucq
  • Julien Hortemel
  • Monique Menard
  • Biagio Aramini
  • Annelise Duriez
  • Freddy Lazarek
  • Jacqueline Roseau
  • Jean-Marie Richard
  • Marie-Françoise Ladon
  • Michaël Hurez
  • Dominique Decourriere
  • Fabrice Caudoux
  • Peggy Hurez
Aymeric Robin
Aymeric Robin Liste du Parti communiste français
RAISMES AU COEUR
  • Aymeric Robin
  • Sylvia Potier
  • Patrick Trifi
  • Véronique Hubert
  • Florian Renard
  • Karine Lippert
  • Éric Warmoës
  • Laëtitia Millecamp
  • Jérôme Ibanez
  • Annette Bramme
  • Jean-Paul Mottier
  • Nadine Cochy
  • Jean-Paul Birembaut
  • Carine Florent
  • Patrick Evrard
  • Mélissa Boucher
  • Jean-Marcel Patin
  • Hayette Ait Kaddour
  • François Matysek
  • Vickie Wuelche
  • Pascal Meresse
  • Nathalie Reaux
  • Éric Monchicourt
  • Agathe Mahmoudi
  • Patrick Vandeville
  • Elise Rostankowski
  • Raphaël Delcroix
  • Emeline Kessler
  • Jean-Marc Looten
  • Marie-Louise Fares-Nassar
  • Michael Guepin
  • Ingrid Mispelaere-Leroy
  • Éric Tounsi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Aymeric Robin
Aymeric Robin (28 élus) Raismes au coeur 		2 463 64,66%
  • Aymeric Robin
  • Sylvia Potier
  • Patrick Trifi
  • Micheline Wannepain
  • Andre Kaczor
  • Nadine Cochy
  • Eric Warmoës
  • Marie-Josee Pirez Paillousse
  • Jean-Paul Birembaut
  • Karine Dedise Lippert
  • Jean-Paul Mottier
  • Annette Roger Bramme
  • Florian Renard
  • Carine Chemin Florent
  • Eric Monchicourt
  • Laetitia Quintard Millecamp
  • Patrick Evrard
  • Veronique Hubert
  • Jerome Ibanez
  • Marie-Louise Fares Nassar
  • David Belurier
  • Agathe Schollaert Mahmoudi
  • Andre Couplet
  • Jocelyne Bulot Dusautois
  • Jean-Marc Looten
  • Jeanne Barbieux
  • Eric Tounsi
  • Emeline Kessler
Eddy Zdziech
Eddy Zdziech (5 élus) Pour raismes 		1 198 31,45%
  • Eddy Zdziech
  • Elisabeth Dujardin
  • Maklouf Bouaoud
  • Hayette Ait Kaddour
  • Philippe Lambert
Sonia Bertin Benbarek
Sonia Bertin Benbarek Raismes notre ville notre avenir 		148 3,88%
Participation au scrutin Raismes
Taux de participation 41,02%
Taux d'abstention 58,98%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 914

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Aymeric Robin
Aymeric Robin (29 élus) Raismes au coeur 		3 817 75,24%
  • Aymeric Robin
  • Micheline Wannepain
  • Yves Guepin
  • Marie-Josée Pirez-Paillousse
  • Patrick Trifi
  • Sylvia Potier
  • Gérard Verchain
  • Nadine Cochy-Buisseret
  • Michel Pillon
  • Laëtitia Blot
  • René Cher
  • Thérèse Charpy
  • Eric Warmoes
  • Aurélie Toussaint
  • Jean-Claude Villain
  • Laëtitia Millecamp-Quintard
  • André Kaczor
  • Annette Roger-Bramme
  • Rodrigue Perlau
  • Jocelyne Dusautois
  • Serge Renard
  • Annick Giezek
  • André Couplet
  • Karine Lippert
  • Didier Midavaine
  • Cindy Kerfyser
  • Jacques Ladriere
  • Flore Lesenechal
  • Raphaël Delcroix
Charles Mattioli
Charles Mattioli (4 élus) Ensemble 		1 256 24,75%
  • Charles Mattioli
  • Thérèse Duran
  • Dominique Lecomte
  • Sonia Benbarek
Participation au scrutin Raismes
Taux de participation 53,45%
Taux d'abstention 46,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,77%
Nombre de votants 5 272

Villes voisines de Raismes

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