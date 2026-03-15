Résultat de l'élection municipale 2026 à Raismes : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Raismes [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Raismes sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Raismes.
L'actu des élections municipales 2026 à Raismes
13:09 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Raismes
Les résultats des dernières municipales à Raismes ont fourni un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. Lors de la première manche électorale, Aymeric Robin (Parti communiste français) a fait la course en tête en recueillant 64,66% des soutiens. À sa poursuite, Eddy Zdziech (Divers centre) a engrangé 31,45% des suffrages. Ce succès d'emblée a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette élection de 2026 à Raismes, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Au vu de cette victoire retentissante, la tâche s'annonce considérable ce dimanche pour le camp adverse, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Raismes
Les municipales 2026 se déroulent ce dimanche à Raismes. Ce scrutin va permettre de renouveler les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. En 2020, la crise du coronavirus avait contraint les autorités à repousser le 2nd tour. La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Raismes est en ligne plus bas dans cette page. Les 11 bureaux de vote de l'agglomération de Raismes sont ouverts jusqu'à 18 h pour recevoir les électeurs. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir les résultats du premier tour des élections municipales à Raismes dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Raismes
|Tête de listeListe
|
Philippe Lambert
Liste divers gauche
Une autre voie est possible
|
|
Sonia Benbarek
Liste divers centre
POUR VOUS ET AVEC VOUS
|
|
Aymeric Robin
Liste du Parti communiste français
RAISMES AU COEUR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Aymeric Robin (28 élus) Raismes au coeur
|2 463
|64,66%
|
|Eddy Zdziech (5 élus) Pour raismes
|1 198
|31,45%
|
|Sonia Bertin Benbarek Raismes notre ville notre avenir
|148
|3,88%
|Participation au scrutin
|Raismes
|Taux de participation
|41,02%
|Taux d'abstention
|58,98%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 914
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Aymeric Robin (29 élus) Raismes au coeur
|3 817
|75,24%
|
|Charles Mattioli (4 élus) Ensemble
|1 256
|24,75%
|
|Participation au scrutin
|Raismes
|Taux de participation
|53,45%
|Taux d'abstention
|46,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,77%
|Nombre de votants
|5 272
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